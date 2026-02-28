LIVE TEXT Bloomberg: Rusia s-ar putea retrage din discuții dacă Ucraina nu acceptă să renunțe la Donbas. Război în Ucraina, ziua 1466

UPDATE 18:20 Oficialii ruși iau în considerare posibilitatea retragerii din discuțiile de pace dacă Ucraina nu acceptă concesii teritoriale – să-și retragă trupele din întregul Donbas. Bloomberg scrie despre acest lucru cu referire la surse, citat de Hromadske.

Potrivit interlocutorilor publicației, oficialii ruși consideră că nu are rost să continue discuțiile de pace cu Ucraina sub conducerea Statelor Unite dacă Kievul „nu este pregătit să renunțe la teritoriu pentru a ajunge la un acord”.

Potrivit a doi oficiali apropiați Kremlinului, discuțiile programate pentru săptămâna viitoare vor fi cruciale pentru a înțelege dacă părțile vor putea ajunge la un acord asupra termenilor de încheiere a războiului.

Potrivit acestora, Rusia va refuza probabil să continue negocierile dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va face concesii.

Unul dintre interlocutori a menționat că Rusia este gata să semneze un proiect de memorandum privind un acord de pace dacă Ucraina acceptă să-și retragă trupele din regiunea Donețk. Aceasta va fi urmată în scurt timp de un summit prezidențial între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski pentru a confirma acordul, care ar implica retragerea reciprocă a trupelor rusești și ucrainene.

În plus, Rusia ar fi de acord să monitorizeze un armistițiu condus de Statele Unite, deși nu ar accepta trupe străine în Ucraina și ar renunța, de asemenea, la cererea sa de a limita dimensiunea armatei ucrainene.

Bloomberg scrie, de asemenea, că acordul, pe care Rusia îl susține, seamănă cu propunerile înaintate inițial de Witkoff când a vizitat Moscova cu puțin timp înainte de summitul lui Putin cu Trump din Alaska, în august.

UPDATE 16:40 O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă pe 28 februarie în districtul Zaporijjea, în urma unui atac rusesc. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„O femeie în vârstă de 86 de ani a murit în urma atacului rus. Armata rusă a efectuat trei lovituri KAB asupra districtului Zaporijjea. Casele rezidențiale au fost distruse, a izbucnit un incendiu, iar casele din apropiere au fost avariate de unda de șoc”, a scris el.

Fedorov a adăugat că toate serviciile de urgență necesare lucrează la fața locului.

Așa cum a relatat anterior Ukrinform, în ultima zi, armata rusă a efectuat 664 de atacuri asupra a 37 de așezări din regiunea Zaporijjea, fiind raportate 112 daune aduse locuințelor, vehiculelor și instalațiilor de infrastructură.

UPDATE 13:20 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 28 februarie, potrivit Kyiv Independent.

Trupele rusești au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 60 de drone Shahed, au anunțat Forțele Aeriene pe 28 februarie. Acestea au raportat doborârea a 96 de drone în nordul, sudul și estul țării.

În nord-estul regiunii Sumî, patru persoane au fost ucise și alte patru au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat administrația militară regională pe 28 februarie. Printre victimele ucise se numără doi bărbați în vârstă de 21 și 31 de ani, precum și două femei în vârstă de 67 și 72 de ani, potrivit autorităților locale.

În nord-estul regiunii Harkov, șapte persoane, inclusiv o fetiță de nouă ani și un băiat de patru ani, au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleh Sîniehubov pe 28 februarie.

În estul regiunii Donețk, trei persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe 28 februarie.

UPDATE 10:20 Forțele ruse au atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind un mecanic de locomotivă electrică. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În timpul nopții, Rusia a atacat una dintre gările din regiunea Dnipropetrovsk cu vehicule aeriene fără pilot. În urma impactului asupra unei locomotive electrice, mecanicul a fost rănit. Acesta a primit toată asistența medicală necesară, iar starea sa este stabilă”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Kuleba, la locul impactului a izbucnit un incendiu. Serviciile de urgență acționează prompt pentru a elimina consecințele.

Kuleba a subliniat că Rusia încearcă din nou să perturbe logistica civilă – armata rusă atacă sistematic infrastructura care asigură transportul, evacuarea și aprovizionarea în întreaga țară. În ciuda acestui fapt, traficul feroviar rămâne stabil și continuă conform programului. Calea ferată continuă să funcționeze, menținând conexiunile chiar și în mijlocul amenințărilor constante.