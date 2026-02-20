LIVE TEXT Ucraina va primi peste 600 de milioane de euro pentru necesitățile din energetică. SUA și mai multe țări europene au contribuit. Război în Ucraina, ziua 1458

UPDATE 16:24 Ministerul Energiei din Ucraina și partenerii occidentali au convenit, la Paris, alocarea a peste 600 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic ucrainean, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal.

Fondurile vor fi distribuite după cum urmează:

Contribuții la Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina, în valoare totală de peste 250 de milioane de euro;

Acorduri cu Statele Unite privind un program separat de asistență, prin intermediul proiectului SPARK, în valoare totală de 276 de milioane de dolari;

71 de milioane de euro sprijin umanitar din partea Franței, care vor fi furnizați pe parcursul anului 2026.

În total, reprezentanți ai Uniunii Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Danemarcei, Canadei, Letoniei, Germaniei, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Finlandei și Franței au participat la reuniunea de la Paris.

„Mulțumim tuturor țărilor lumii care sunt alături de Ucraina astăzi. Simțim sprijinul vostru. Lumina va triumfa!”, a scris ministrul.

La începutul acestui sezon de încălzire, Rusia a lansat multiple atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând în întuneric și frig mii de ucraineni.

UPDATE 14:59 Soldații nord-coreeni acumulează experiență de război modern în conflictul ruso-ucrainean, pe care o vor putea utiliza ulterior la întoarcerea în țară, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Kyodo News.

„Aproximativ 10 mii de soldați nord-coreeni se află în prezent în Rusia. Este extrem de periculos faptul că aceștia acumulează cunoștințe despre războiul hibrid modern. Ei învață să contracareze rachete și diverse tipuri de drone, inclusiv drone cu fibră optică — de la FPV până la cele cu rază lungă de acțiune. În prezent, se antrenează în Rusia, în contextul în care noi respingem atacurile rusești”, a declarat Zelenski.

Anterior, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a raportat că începând cu ianuarie 2026, un contingent de trupe nord-coreene era staționat în regiunea Kursk a Federației Ruse, de unde ar fi lansat atacuri asupra comunităților de frontieră din Ucraina.

UPDATE 13:10 Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale” în discuțiile de pace, dar nu va accepta condiții care îi subminează suveranitatea, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Independent.

Remarcile sale vin în contextul în care negocierile cu Moscova rămân blocate, Rusia menținând cereri maximaliste, inclusiv retragerea Ucrainei din Donbas, o poziție pe care Kievul a respins-o, notează publicația.

„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale”, a spus Zelenski. „Dar nu compromisuri cu sacrificiul independenței și suveranității noastre. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu SUA.”

Zelenski a descris poziția actuală a Ucrainei cu privire la un armistițiu ca o concesie în sine, subliniind disponibilitatea Kievului de a negocia pe baza pozițiilor existente în prima linie, fără a se retrage.

„«Rămânem unde suntem» este deja un compromis major. Au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru, iar noi suntem pregătiți să discutăm despre pace acum, pe baza acestui principiu”, a menționat președintele Ucrainei.

UPDATE 11:34 Trupele ruse au atacat infrastructura critică din Zaporijiea, lăsând 41 de mii de consumatori fără energie electrică, a informat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijiea.

Oficialul a precizat că echipele din sectorul energetic au intervenit pentru a înlătura consecințele.

„Furnizarea agentului termic este asigurată în regim normal. Un număr redus de locuințe sunt temporar fără energie electrică, însă ne așteptăm la restabilirea completă în câteva ore”, a declarat Fedorov.

El a precizat că în regiune sunt aplicate întreruperi programate de curent, care, de regulă, nu depășesc patru ore. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au atacat regiunea Zaporijiea de 652 de ori în ultimele 24 de ore.

8:25 Fostul președinte federal al Germaniei, Joachim Gauck, l-a criticat pe actualul cancelar, Friedrich Merz, pentru blocarea livrării rachetelor de croazieră Taurus către Ucraina, numind această decizie o greșeală și o atitudine incorectă față de victima agresiunii rusești. Gauck a făcut aceste declarații în emisiunea „Maischberger”, scrie Ukrinform.

„Aceasta este o greșeală. Îl vedem pe agresor cu toate capacitățile sale militare, dar tratăm victima agresiunii ca și cum ar fi o amenințare la adresa păcii. Acest lucru este inacceptabil!”, a spus Gauck.

Potrivit acestuia, refuzul este motivat de teama de escaladare – exact ceea ce își dorește Putin.

„De ce facem asta? Din teama că s-ar putea întâmpla ceva. Dar Putin ia în considerare temerile noastre. El crede: fiecare amenințare pe care o fac vă blochează hotărârea. Acest joc funcționează în favoarea lui. De aceea, avem nevoie de o abordare nouă, serioasă”, a spus Gauck.