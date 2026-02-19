LIVE TEXT Suedia a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de circa 1,42 miliarde de dolari pentru Ucraina, axat pe consolidarea apărării aeriene. Război în Ucraina, ziua 1457

UPDATE 16:08 Ministerul Apărării din Suedia a anunțat un pachet de ajutor militar în valoare de circa 1,42 miliarde de dolari pentru Ucraina, axat pe consolidarea apărării aeriene, se arată într-un comunicat al instituției din 19 februarie.

„Cel mai mare element din pachetul de sprijin este inițiativa Suediei de a sprijini Ucraina cu o capacitate avansată de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune. Această capacitate de apărare aeriană este proiectată modular, cu sisteme de tunuri și rachete, interceptoare, sisteme de război electronic, senzori activi și pasivi, precum și sisteme de comandă și control”, se precizează în comunicat.

Deși numele sistemului nu a fost inclus în comunicatul de presă, declarații recente din Suedia au menționat sistemul de apărare aeriană Tridon, dezvoltat de BAE Systems Bofors, scrie Kyiv Independent.

Tridon este un tun antiaerian autopropulsat, calibrul 40 mm, controlat de la distanță, despre care producătorul afirmă că poate combate „drone și rachete de croazieră, aeronave și vehicule blindate”.

UPDATE 14:20 Atacurile rusești au rănit cel puțin nouă civili în Ucraina în ultimele 24 de ore, au declarat autoritățile locale la 19 februarie, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat 37 de drone asupra Ucrainei, au declarat Forțele Aeriene, dintre care apărarea aeriană ucraineană a interceptat sau a bruiat 29. Dronele au lovit patru locații.

Vadim Filashkin, șeful administrației militare a regiunii Donețk, a raportat că atacurile rusești au rănit două persoane în orașul Rai-Oleksandrivka și au distrus o serie de clădiri rezidențiale din întreaga regiune aflată pe linia frontului.

În regiunea Herson, unde râul Nipru se varsă în Marea Neagră, administrația militară locală a raportat că 22 de localități au fost atacate, cinci persoane fiind rănite.

UPDATE 11:33 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că următoarea rundă de negocieri va avea loc în Elveția, scrie Ukrainska Pravda.

„Doresc să subliniez că negocierile vor avea loc tot în Elveția. Acestea sunt informațiile pe care le am astăzi. Desigur, grupul nostru va reveni și voi oferi informații mai detaliate decât am în prezent pe telefon. Cred că este un lucru bun că întâlnirea a avut loc în Elveția. Acest lucru este foarte important. Spun întotdeauna acest lucru cu respect pentru Orientul Mijlociu și alte țări, dar cred că, dacă există un război în Europa, atunci locul pentru acesta ar trebui găsit aici”, a declara Zelenski.

Ieri, 18 februarie, cele două zile de negocieri de pace mediate de SUA în Geneva au fost încheiate

„Putem vedea că s-au făcut progrese, dar deocamdată, pozițiile diferă deoarece negocierile au fost dificile”, a declarat Zelenski reporterilor la scurt timp după încheierea discuțiilor.

Rustem Umerov, șeful echipei de negociere de la Kiev, a declarat separat că a doua zi a fost „intensivă și substanțială. Ambele părți lucrează la decizii care pot fi trimise președinților lor”.

Negociatorul-șef al Rusiei, fostul ministru al culturii, Vladimir Medinski, a declarat reporterilor că în curând vor avea loc negocieri suplimentare, fără a specifica o dată.

8:21 În noaptea de 19 februarie, dronele ucrainene au atacat regiunea rusă Pskov. Un depozit de petrol a luat foc, a raportat guvernatorul regional, Mihail Vedernikov.

Autoritățile ruse au impus restricții temporare la aeroportul Pskov și au avertizat, de asemenea, cu privire la posibile încetiniri ale serviciului de internet mobil în regiune.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a raportat în această dimineață doborârea a 102 drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Astrahan, Saratov și Voronej.