LIVE TEXT Ucraina a publicat imagini cu o dronă care distruge un avion de vânătoare rusesc în Crimeea ocupată. Război în Ucraina, ziua 1592

UPDATE 16:00 Ucraina a publicat imagini cu o dronă care distruge un avion de vânătoare rusesc în Crimeea ocupată, scrie Kyiv Independent.

Un nou videoclip publicat de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) arată o dronă atacând aerodromul Belbek din Crimeea, ocupată de Rusia, și „distrugând” un avion de vânătoare MiG-29 într-un raid nocturn pe 25 iunie.

O postare HUR pe Telegram care însoțește videoclipul susține că pierderile „ar putea ajunge la zeci de milioane de dolari”, deoarece drona a distrus atât avionul de vânătoare, cât și echipamentul specializat situat în apropiere.

Noile imagini au fost publicate la doar câteva ore după o altă noapte în care Ucraina a atacat cu succes ținte militare din peninsulă, parte a unei campanii sistematice de izolare a teritoriului de logistica militară rusească și de degradare a infrastructurii sale militare.

Numai în iunie, Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, împreună cu alte unități militare, ar fi distrus sau avariat grav 172 de instalații rusești de apărare și de combustibil și energie, precum și aproape 3000 de ținte militare suplimentare.

UPDATE 13:00 Ucraina a negat pe 4 iulie afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin conform cărora orașul Kosteantînivka din regiunea Donețk se află sub control rusesc, scrie Kyiv Independent.

Într-o declarație pentru Ukrainska Pravda, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, maiorul Andriy Kovalev, a declarat că unele grupuri de trupe de infanterie rusă au intrat în orașul asediat, iar situația este dificilă, dar Kosteantînivka rămâne sub controlul Forțelor Armate Ucrainene.

Trupele ucrainene continuă să mențină poziții pe anumite linii, apărând orașul și periferia acestuia, în timp ce efectuează operațiuni de contrasabotaj, a spus Kovalev.

„În ziua de 3 iulie, armata rusă a efectuat 11 atacuri în direcția specificată, dar nu s-a obținut niciun succes. În schimb, rușii, nu pentru prima dată, recurge la răspândirea de dezinformări și falsuri de către cei mai înalți oficiali”, a declarat el pentru Ukrainska Pravda.

Generalul Valery Gerasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, a declarat, de asemenea, că orașul a căzut sub control rusesc, descriind orașul cu odinioară 67 de mii de locuitori drept „unul dintre principalele centre defensive din zona fortificată Sloviansk-Kramatorsk-Kosteantînivka”.

Orașele alcătuiesc așa-numita „centură de fortărețe”, care rămâne principala barieră în calea ambiției de lungă durată a Moscovei de a cuceri întregul Donbas. Acesta se află în centrul unor lupte aprige, forțele rusești pătrunzând în Kosteantînivka luna trecută.

La începutul lunii iunie, comandamentul Corpului 19 Armată, însărcinat cu apărarea orașului, a declarat că peste o sută de soldați ruși se aflau în zona urbană a orașului Kosteantînivka.

UPDATE 11:55 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat atacul asupra orașului rus Sankt Petersburg. Acesta a scris un mesaj pe Telegram și a publicat un videoclip cu atacul.

„În această seară, sancțiunile noastre pe termen lung impuse Rusiei de Ucraina pentru acest război au fost declanșate în apropiere de Sankt Petersburg. Forțele de apărare ucrainene au lovit infrastructura petrolieră portuară care generează bani pentru războiul rusesc și au avut loc și lovituri asupra orașului Kronstadt – o țintă militară importantă. Distanța față de granița de stat a Ucrainei este de peste 850 de kilometri”, a scris Zelenski.

UPDATE 10:45 Armata ucraineană ar fi efectuat un atac asupra orașului Sankt Petersburg în primele ore ale zilei de 4 iulie, lovind un terminal petrolier din oraș, au relatat canalele media rusești Telegram, conform Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată nori negri de fum și foc ridicându-se din zona portuară a orașului, unde se află Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, în regiunea Leningrad din Rusia.

Explozii s-au auzit în oraș în jurul orei 6:30 dimineața, ora locală, pe fondul relatărilor locuitorilor despre drone ucrainene cu rază lungă de acțiune care zburau deasupra regiunii, potrivit unor instituții media independente ruse. Oficiali ruși au declarat că zeci de drone au fost doborâte în regiunea Leningrad peste noapte.

Terminalul petrolier, situat în Golful Finlandei, în Marele Port Sankt Petersburg al orașului, este una dintre cele mai mari instalații de depozitare și export de combustibil din Rusia. Acesta primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră și se mândrește cu un debit raportat de 12,5 milioane de tone pe an.

Amploarea pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

UPDATE 09:42 Forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea Odesa, rănind două persoane. După cum relatează Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a anunțat acest lucru pe Telegram.

„Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea Odesa. Atacul a provocat un incendiu la un depozit de alimente. Din păcate, două persoane au fost rănite și primesc asistența medicală necesară”, a declarat Kiper.

El a adăugat că și clădirile depozitelor din apropiere au fost avariate. Echipele de intervenție de urgență au stins rapid incendiile.

Toate serviciile relevante lucrează la fața locului. Ofițerii de aplicare a legii documentează încă o crimă de război comisă de Federația Rusă împotriva populației civile.

După cum s-a relatat anterior, pe 1 iulie, forțele ruse au lansat un atac cu rachete balistice asupra regiunii Odesa, ucigând două persoane și rănind alte 13.