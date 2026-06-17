LIVE TEXT Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu aproape 120 de drone, iar 97 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1575

UPDATE 8:20 În noaptea de 17 iunie, armata rusă a atacat cu 119 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Breansk, Kursk, Millerovo, Oriol (Federația Rusă) și Chauda (Crimeea), au informat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat prin mijloace de război electronic 97 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 11 locații, precum și căderi de resturi provenite de la drone doborâte în alte 6 locații.

Atacul este în desfășurare, iar în spațiul aerian se mai află câteva drone inamice. Respectați regulile de siguranță!