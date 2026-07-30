LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu 70 de rachete și 280 de drone noaptea trecută. Numărul victimelor crește. Război în Ucraina, ziua 1618

UPDATE 13:00 În timpul nopții, Ucraina a fost atacată cu 70 de rachete și 280 de drone, a declarat președintele țării, Volodimir Zelenski. Au fost vizate Kievul, regiunea Kiev, precum și regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Harkiv, Mîkolaiv, Sumî și câteva alte regiuni.

„Zeci de case obișnuite, întreprinderi civile și obiective de infrastructură au fost distruse și avariate”, a declarat Zelenski.

UPDATE 12:50 Numărul răniților din Lviv, în urma atacului rusesc din timpul nopții, a ajuns la 34, a anunțat șeful Administrației Regionale din Lviv, Maxim Kozițki.

Printre victime se află trei copii. Conform informațiilor preliminare, cea mai în vârstă dintre victime are 93 de ani, iar cel mai tânăr băiat are 6 ani. Acesta a fost internat în spital cu fracturi la două membre.

Pe lângă cele două blocuri de locuințe, în urma atacului rus din Lviv au fost avariate o școală și două grădinițe. Amploarea distrugerilor și a pagubelor este încă în curs de evaluare. Operațiunea de căutare și salvare continuă.

UPDATE 08:22 În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone.

În suburbiile orașului Krivoi Rîh, potrivit salvatorilor o rachetă a lovit o casă particulară în care locuia o familie numeroasă; cel puțin cinci persoane au murit, printre care doi copii. Alte 8 persoane au fost rănite.

La Kiev s-a înregistrat un mort, iar la Lviv au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, fiind rănite 8 persoane.