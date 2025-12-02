LIVE TEXT Treisprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești din timpul zilei asupra raionului Nikopol. Război în Ucraina, ziua 1377

UPDATE 20:34 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va aștepta semnalele din partea delegației americane după întâlnirile acesteia în Rusia.

„Imediat după întâlniri, delegația SUA dorește să ne prezinte rezultatele. Următorii pași depind de aceste semnale. Vom primi anumite semnale. Dacă semnalele vor funcționa, dacă va fi fair play din partea partenerilor noștri, atunci poate ne vom întâlni foarte repede cu delegația americană. La ce nivel – vom vedea, în funcție de semnale. Dacă semnalele vor oferi posibilitatea și șansa de a lua decizii globale, dar rapide, atunci va fi un nivel mai înalt. Sunt gata să primesc toate semnalele, sunt gata pentru întâlnirea cu președintele Trump. Totul depinde de discuțiile de astăzi”, a transmis Zelenski.

Ulterior, liderul de la Kiev a mai publicat un mesaj, menționând că „Rusia va continua să-și consolideze forța militară, pregătindu-se pentru o nouă invazie”.

„„Rușii” au început războiul și nu există nicio alternativă la această formulare. Martor este întreaga lume. Au venit cu agresiune pentru a ne distruge. Noi i-am oprit. Europa a ajutat, America a ajutat. Rusia nu a reușit să ocupe Ucraina în primul rând datorită rezistenței poporului ucrainean – soldați, civili – și, desigur, datorită partenerilor noștri. Statele Unite spun că s-a vărsat destul sânge. Și noi îi susținem pe deplin. Dar trebuie să încheiem acest război astfel încât, peste un an, Rusia să nu revină cu o a treia invazie. Ei nu și-au atins scopul de a ocupa statul nostru. Dar nu sunt sigur că obiectivele lor s-au schimbat. Ei pot amâna, iar noi avem nevoie de protecție pentru asta. Ce se va întâmpla mâine, când soldații noștri se vor întoarce acasă și vor redeveni profesori, ingineri, oameni de diferite profesii? Ei se vor întoarce, iar Rusia va continua să-și consolideze forța militară, pregătindu-se pentru o nouă invazie. De aceea vrem certitudine. Este ceea ce au nevoie ucrainenii”, a spus acesta.

Înainte de întâlnirea cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită pentru un război cu Europa „chiar acum”, dacă statele europene vor iniția unul.

Președintele rus a declarat că Moscova acționează în Ucraina „în mod chirurgical”, lucru pe care europenii nu ar trebui să se bazeze, scrie BBC.

„Nu intenționăm să luptăm împotriva Europei, am spus asta de o sută de ori, dar dacă Europa va dori brusc să lupte cu noi și va începe (un război, n.red.), suntem pregătiți chiar acum. Nu pot fi dubii în acest sens. Întrebarea e alta: dacă Europa brusc va începe un război împotriva noastră, cred că foarte repede… Aceasta nu este Ucraina. În Ucraina acționăm chirurgical, cu atenție, astfel încât…, înțelegeți, nu? Acesta nu este un război în sensul direct, modern al cuvântului. Dacă Europa va vrea brusc să înceapă un război împotriva noastră și îl va începe, se poate ajunge foarte repede la o situație în care nu vom avea cu cine să negociem”, a declarat președintele rus.

UPDATE 20:26 Treisprezece persoane au fost rănite în cursul zilei în raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk. Un bărbat de 74 de ani a fost spitalizat în stare medie de gravitate. Alți trei bărbați și nouă femei sunt în tratament ambulatoriu, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenka.

Armata rusă a atacat raionul de peste douăzeci de ori, folosind artilerie și drone. Au fost afectate comunitățile din Nikopol, Marhaneț, Mirivska și Cervonohrîhorivka.

Au fost avariate infrastructura, o instituție comunală, o clădire administrativă, 7 blocuri de locuințe și case private, clădiri agricole, un pavilion comercial și autoturisme.

UPDATE 17:00 Suedia oferă Ucrainei un pachet de asistență civilă în valoare de 100 de milioane de euro pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor urgente pe timpul iernii, scrie Ukrinform.

Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini municipalitățile ucrainene în repararea și construirea infrastructurii într-un mod ecologic, pentru a contribui la satisfacerea nevoilor energetice ale țării în timpul iernii și pentru a consolida capacitatea țării de a furniza servicii publice.

Anterior, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că Olanda va oferi 250 de milioane de euro suplimentare în cadrul inițiativei PURL, care permite țărilor NATO să achiziționeze arme fabricate în SUA pentru transferul ulterior către Ucraina.

UPDATE 15:30 La Ternopil, numărul victimelor atacului rusesc din 19 noiembrie a crescut la 36. O femeie grav rănită de 81 de ani, a murit la spital, scrie presa ucraineană.

„Astăzi am primit și alte vești triste. O femeie care a fost grav rănită în urma atacului cu rachete asupra lui Ternopil din 19 noiembrie a murit la Spitalul Sf. Luca din Lviv. Era o pensionară născută în 1944, locuitoare a unei case de pe strada Kvitnya nr. 15, care a fost avariată de bombardamentele inamice”, a scris Serhii Ziubanenko, șeful poliției regionale Ternopil.

Totodată, patru adulți și un copil sunt încă dispăruți.

UPDATE 14:50 Salvatorii au finalizat lucrările de intervenție de urgență la Kramatorsk, după lovitura unei drone rusești asupra unui bloc cu 9 etaje, precizează Serviciul pentru Situații de Urgență.

De sub dărâmături a fost extras corpul unei femei decedate.

De asemenea, din dărâmăturile apartamentelor distruse de la etajele 2 și 3, salvatorii au scos o femeie în vârstă și au predat-o paramedicilor Poliției Naționale pentru transportare ulterioară la spital.

O altă persoană cu mobilitate redusă a fost salvată dintr-un apartament blocat la etajul 2 și predată medicilor de pe ambulanță.

UPDATE 13:30 Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Livny, din regiunea Oriol, Rusia, după un atac cu drone marți dimineața devreme, probabil a vizat rafinăria de acolo, potrivit Kyiv Post.

Canalul de Telegram Exilenova+ a spus că două terminale ale rafinăriei au luat foc.

Guvernatorul regional Andrey Klychkov a confirmat că drone au atacat zona în timpul nopții, provocând incendii la instalații de combustibil și energie, dar nu a specificat despre ce instalații este vorba.

Livny găzduiește depozitul de petrol Orelnefteproduct, care a fost lovit anterior de drone pe 24 ianuarie 2025, potrivit ASTRA.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că apărarea aeriană a interceptat și distrus 45 de drone de tip avion ucrainene, inclusiv una în regiunea Oryol.

Ucraina nu a comentat până acum atacul.

Atacul anterior din orașul Oryol a avut loc în seara zilei de 16 noiembrie, când s-au auzit explozii pe fondul unor informații potrivit cărora centrala termică locală (TPP) ar fi fost lovită.

While the Kremlin pours all efforts into inventing battlefield gains that don't exist, oil infrastructure deep in Russia continues to explode.



Overnight, an oil depot in Livny in Oryol region, as a local complains. pic.twitter.com/eYhu0Ie08H — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 2, 2025

UPDATE 11:20 În noaptea de 2 decembrie, armata rusă a atacat cu 62 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri, lansate din direcțiile: Breansk, Oriol, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Chauda și Donețk, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, de unitățile de război electronic și de sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 39 de drone de tip Shahed, Geran și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Forțele anunță că au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 8 locații.

UPDATE 10:10 În Kramatorsk, o dronă rusească a lovit un bloc cu 9 etaje, iar o persoană a murit, raportează Serviciul.

Totodată, salvatorii au evacuat cinci locatari și au lichidat un incendiu de proporții în două scări ale blocului, de la etajul 1 până la etajul 8, pe o suprafață de 4500 m².

UPDATE 8:30 Regiunea Odesa a fost atacată noaptea trecută cu mai mute drone, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, pe care pompierii, împreună cu voluntarii, l-au lichidat.

De asemenea, a fost avariată o clădire administrativă. Serviciul menționează că nu sunt morți sau răniți.