LIVE TEXT Atac cu rachete balistice asupra Dnipro: numărul răniților a crescut la 43, iar patru morți. Război în Ucraina, ziua 1376

UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacului de astăzi dimineață al trupelor rusești asupra Dnipro-ului a crescut la 43, dintre care 30 rămân în spital. Zece sunt încă în stare gravă, potrivit Ukrinform.

Conform informațiilor actualizate, atacul a distrus întreprinderi, o clădire administrativă, patru instituții de învățământ și tot atâtea clădiri înalte, precum și două stații de benzină și peste cincizeci de mașini în oraș.

Conform Ukrinform, în dimineața zilei de 1 decembrie, armata rusă a lovit centrul orașului Dnipro cu o rachetă balistică. Anterior, rapoartele arătau că existau patru morți și 40 de răniți.

UPDATE 20:30 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia își intensifică presiunea psihologică și fizică asupra ucrainenilor, în încercarea de a le înfrânge rezistența.

A relatat președintele în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris.

„Presiunea asupra Ucrainei, atât politică, cât și militară, va veni din diverse direcții. Nu se limitează la câmpul de luptă; observăm și o creștere a atacurilor cu rachete și drone. Această presiune este serioasă și nu este doar psihologică, ci și fizică asupra populației noastre, menită pur și simplu să-i înfrângă pe ucraineni”, a declarat Zelenski.

El a menționat că războiul s-a schimbat — dronele și rachetele de luptă provoacă acum pagube semnificativ mai mari și într-un mod mai devastator.

„Astăzi, a avut loc un atac brutal cu rachete asupra orașului nostru, pe Dnipro. Din păcate, există victime; condoleanțe familiilor și celor dragi. Această amenințare cu atacuri trebuie eliminată. Controlul securității este, de asemenea, o problemă majoră și trebuie abordată”, a adăugat președintele.

El a mulțumit Franței și altor parteneri care lucrează la această problemă în cadrul Coaliției Voluntarelor.

„De asemenea, trebuie să ne asigurăm că Rusia nu percepe nimic ce ar putea fi interpretat ca o recompensă pentru acest război. Războiul nu trebuie să devină o întreprindere profitabilă, astfel încât alții să nu dorească să repete astfel de pași”, a adăugat președintele.

Conform Ukrinform, Zelenski a declarat că, datorită diplomației active, este pe deplin realist să se finalizeze în zilele următoare pașii necesari pentru a stabili cum să se încheie războiul cu demnitate.

UPDATE 17:30 Numărul persoanelor rănite în bombardamentul rusesc de dimineață asupra orașului Cernobaivka a crescut la șase, anunță Administrația Militară Regională Herson.

„Numărul răniților în bombardamentul rusesc de dimineață asupra orașului Cernobaivka a crescut la șase”, se arată în comunicat.

Conform raportului, a fost acordată asistență medicală unui bărbat în vârstă de 63 de ani care a suferit o comoție cerebrală, leziuni explozive și un traumatism cranio-cerebral închis.

O echipă de ambulanță l-a transportat pe bărbatul rănit la spital, în stare moderată.

UPDATE 15:50 Țările de Jos au promis pe 1 decembrie să achiziționeze armament american pentru Kiev în valoare de 250 de milioane de euro (290 de milioane de dolari) în cadrul Listei Cerințelor Prioritare ale Ucrainei (PURL), scrie The Kyiv Independent.

Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, permite aliaților NATO să cumpere armament american avansat pentru Ucraina.

Odată cu cel mai recent pachet, Țările de Jos cumpără drone, rachete pentru avioanele de vânătoare F-16, precum și muniție și echipamente pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării olandez.

Țările de Jos au fost prima țară care a finanțat armament pentru Ucraina în cadrul programului PURL în august. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că Kiev urmează să primească armament de până la 5 miliarde de dolari în cadrul inițiativei până la sfârșitul acestui an.

Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat, de asemenea, că a semnat un acord cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal.

Anul trecut, Țările de Jos au început să furnizeze Ucrainei avioane de vânătoare F-16, livrând până în mai 2025 ultimele dintre cele 24 de aparate promise.

Forțele Aeriene Ucrainene au folosit pe scară largă avioanele americane de generația a patra pentru a intercepta rachetele rusești în timpul atacurilor aeriene masive, care au escaladat din nou pe măsură ce se apropie iarna.

Kiev le-a cerut în mod repetat aliaților săi să-i consolideze scutul aerian în fața atacurilor regulate ale dronelor și rachetelor rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene.

UPDATE 15:30 O rachetă balistică rusă a lovit zona industrială din Dnipro pe 1 decembrie, ucigând patru persoane și rănind 40, au declarat autoritățile locale. Explozia a avut loc la ora 10:14, la aproximativ patru minute după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă privind o posibilă lansare de rachetă balistică din Taganrog, Rusia, relatează presa ucraineană.

„Patruzeci de persoane au fost rănite, marea majoritate dintre ele spitalizate. Din păcate, 11 dintre răniți sunt în stare gravă. Operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate”, a declarat Administrația regională din Dnipropetrovsk pe Telegram.

Suspilne Dnipro, relatând de la fața locului, a intervievat-o pe Irina, o martoră și angajată a stației de service distruse.

„Un coleg a fost ucis, altul este în spital (…). Stația de service nu mai există, mașinile sunt distruse”, a declarat ea publicației, adăugând că se afla la muncă.

Dnipro, al patrulea cel mai mare oraș al Ucrainei, cu o populație de 968 de mii de locuitori înainte de război, continuă să sufere atacuri constante cu rachete și drone rusești din cauza apropierii sale de regiunile aflate pe linia frontului, situându-se la aproximativ 130 de kilometri (80 de mile) de cele mai apropiate zone cu lupte active.

UPDATE 12:59 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Paris pe 1 decembrie pentru a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții despre războiul provocat de Rusia în Ucraina și acordul de pace propus de SUA, notează presa ucraineană.

Vizita are loc în urma discuțiilor dintre oficialii ucraineni și americani din Florida, pe măsură ce Kievul caută să negocieze condiții mai bune în cadrul acordului de pace susținut de Washington.

Biroul lui Macron a declarat săptămâna trecută că cei doi președinți vor discuta „condițiile unei păci juste și durabile”. Suspilne a relatat că președinții vor vizita și facilitățile de producție ale companiei aerospațiale franceze Dassault Aviation.

Aceasta marchează cea de-a zecea vizită a lui Zelenski în Franța de la războiul provocat de Rusia în Ucraina în 2022 și a doua în ultimele săptămâni.

Președintele ucrainean s-a mai întâlnit anterior cu Macron pe 17 noiembrie pentru a semna un acord privind posibile achiziții majore de armament, inclusiv 100 de avioane de vânătoare Dassault Rafale pentru a întări Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Ucraina se află într-o situație tot mai dificilă în război, confruntându-se cu un scandal de corupție care a precedat demisia principalului consilier al lui Zelenski, Andrii Yermak, și fiind supusă presiunilor din partea SUA pentru a încheia un acord de pace rapid și posibil nefavorabil.

UPDATE 12:35 Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după un atac rusesc cu rachete asupra regiunii Dnipro. Anunțul a fost făcut de Vladislav Haivanenko, șeful interimar al Administrației militare regionale Dnipropetrovsk.

„Conform datelor actualizate, 15 persoane au fost rănite la Dnipro. Trei dintre ele sunt sub tratament ambulatoriu, restul – spitalizate. Șase răniți sunt în stare gravă”, a spus oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.

UPDATE 10:05 NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times principalul oficial militar al Alianței. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a spus că Alianța reexaminează modul în care confruntă amenințările hibride care s-au intensificat în toată Europa, notează The Kyiv Independent.

„Studiem totul… În domeniul cibernetic, suntem oarecum reactivi. A fi mai agresivi sau a fi proactivi în loc de reactivi este ceva la care ne gândim”, a declarat Dragone. El a sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea, în anumite circumstanțe, să fie privită drept „acțiune defensivă”, remarcând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul nostru obișnuit de gândire și comportament”.

Țările europene s-au confruntat în ultimii ani cu o serie de incidente hibride — inclusiv atacuri cibernetice, presupuse acte de sabotaj legate de Rusia și cazuri repetate de deteriorare a infrastructurii submarine din Marea Baltică.

Deși unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai fermă, Dragone a spus că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale. „A fi mai agresivi, în comparație cu agresivitatea contrapărții noastre, ar putea fi o opțiune. Problemele țin de cadrul juridic, cadrul jurisdicțional, cine va face acest lucru?”, a spus el.

UPDATE 09:30 În urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore asupra regiunii Herson, nouă persoane au fost rănite, printre care un copil, anunță șeful Administrației regionale Herson, Oleksandr Prokudin.

„(…) Militarii ruși au lovit infrastructura critică și socială, avariind în mod special 12 blocuri și 20 de case private. De asemenea, ocupanții au deteriorat un turn de telefonie mobilă, o anexă gospodărească, o conductă de gaz, un troleibuz, garaje private și automobile.

În urma agresiunii ruse, 9 persoane au fost rănite, printre care 1 copil. Ieri, din localitățile eliberate ale regiunii au fost evacuate 12 persoane”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:25 Echipele de salvare au finalizat lucrările de înlăturare a dărâmăturilor în urma atacurilor rusești asupra Kievului din noaptea de 29 noiembrie, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Conform datelor finale, în urma atacului, două persoane au decedat, iar 38 au fost rănite, printre acestea, un copil. Psihologii au acordat asistență unui număr de 50 de persoane.