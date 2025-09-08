LIVE TEXT Trei morți și 11 răniți: Operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate în cartierul Sviatoshinskyi din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1293

UPDATE 17:15 Operațiunile de salvare de urgență s-au încheiat în raionul Sviatoshinskyi din Kiev, în urma atacului rusesc din 7 septembrie, scrie Ukrinform.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, atacul cu rachete și drone din timpul nopții, din 7 septembrie, a avariat grav o clădire rezidențială cu nouă etaje, ucigând trei persoane, inclusiv un copil și rănind alte unsprezece.

Echipele de salvare au evacuat șapte locuitori din clădire. Psihologii de la serviciul de urgență au oferit sprijin la 171 de persoane afectate de grevă.

În total, peste 360 ​​de tone de moloz și materiale de construcție au fost îndepărtate de la fața locului. Aproximativ 130 de salvatori și 21 de unități de echipamente de urgență au fost implicați în operațiune.

După cum s-a raportat anterior, peste zece locații din Kiev au suferit pagube în timpul atacului, cu lovituri directe înregistrate asupra clădirilor rezidențiale atât în ​​districtele Sviatoshynskyi, cât și în cele Darnytskyi.

Până la sfârșitul zilei, autoritățile au confirmat două decese și douăzeci de răniți în capitală. Pe 8 septembrie, trupul unei a treia victime a fost recuperat dintre dărâmăturile clădirii distruse din cartierul Sviatoshynskyi.

UPDATE 16:00 Forțele ucrainene au eliberat satul Zarichne din regiunea Donețk și au arborat acolo steagul național, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 septembrie, scrie The Kyiv Independent.

Zarichne este situat în estul Ucrainei, lângă granița administrativă cu regiunea Luhansk. Importanța sa strategică provine din poziția sa în apropierea unor rute de transport cheie care leagă Sloviansk și Liman.

Potrivit grupului ucrainean de monitorizare a câmpurilor de luptă DeepState, cea mai mare parte a satului se află sub control ucrainean, trupele rusești fiind împinse la periferie.

Statul Major General a declarat că operațiunea a fost efectuată de soldații Regimentului 425 de Asalt Skala. La începutul acestei luni, aceeași unitate a raportat că a curățat Novoekonomichne și Udachne, două sate la vest de Pokrovsk, aflat sub asediu.

Știrile evidențiază contraatacuri mai frecvente ale părții ucrainene, care a adoptat o postură defensivă strategică de-a lungul liniei frontului din estul Ucrainei timp de aproape doi ani.

Campania ofensivă de vară a Moscovei s-a concentrat asupra regiunii Donețk, grupuri de sabotaj și recunoaștere pătrunzând pentru scurt timp în Pokrovsk înainte de a fi respinse.

Avansurile Rusiei au fost văzute ca un efort de a consolida poziția Kremlinului în negocierile de pace, în timp ce președintele american Donald Trump continuă să insiste pentru o soluționare a situației.

Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sârskii, a declarat pe 7 septembrie că forțele ucrainene au recâștigat controlul a 26 de kilometri pătrați (10 mile pătrate) în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk în august.

UPDATE 14:30 Cel puțin șase civili au fost uciși și 21 au fost răniți, inclusiv copii, în atacuri rusești în Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 8 septembrie, scrie presa ucraineană.

În estul regiunii Donețk, atacurile rusești au ucis patru persoane – în Novodonețk, Sloviansk și Torețk – și au rănit alte 10, a raportat guvernatorul Vadim Filașkin.

Două persoane, inclusiv un copil de șase ani, au fost rănite în atacurile rusești asupra regiunii Harkiv, potrivit guvernatorului Oleh Syniehubov.

Atacurile Rusiei asupra regiunii Dnipropetrovsk au rănit o femeie în vârstă de 43 de ani, potrivit guvernatorului Serhii Lysak. Acesta a declarat că trei drone rusești au fost doborâte deasupra regiunii peste noapte.

Atacurile rusești din regiunea Herson au rănit alte două persoane, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. Moscova a vizat infrastructura critică și zonele rezidențiale din regiune, avariand un bloc de apartamente și șapte case.

Alte cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor Rusiei asupra regiunii Sumî, potrivit autorităților locale. Trupele rusești au efectuat 135 de atacuri asupra a 51 de așezări din regiune.

În regiunea Kiev, Rusia a vizat peste noapte una dintre centralele termice, a declarat Ministerul Energiei din Ucraina. Nimeni nu a fost rănit, iar echipele de salvare și specialiștii în energie lucrează la fața locului.

Două persoane au fost ucise și una a fost rănită în urma unui atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea , potrivit guvernatorului Ivan Fedorov. În ultimele 24 de ore, armata rusă a efectuat 449 de atacuri asupra a 17 așezări din regiune.

Recentul atac aerian are loc în contextul în care Moscova respinge apelurile Kievului pentru un armistițiu necondiționat, continuând utilizarea atacurilor la scară largă cu drone și rachete care vizează orașele și infrastructura ucraineană.

UPDATE 13:10 Armata rusă a atacat echipele de salvare în timpul stingerii unui incendiu într-o clădire rezidențială din Kramatorsk, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturii unei drone, un camion de pompieri a fost avariat. Din fericire, niciun pompier nu a fost rănit

„Rusia atacă sistematic echipele de intervenție în timpul stingerea incendiilor și a consecințelor bombardamentelor.”

UPDATE 12:00 Rusia a atacat de 25 de ori asupra localităților din regiunea Donețk în decurs de 24 de ore: există un mort și răniți, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În satul Novodonetsk, armata rusă a lovit și a distrus o clădire rezidențială cu două etaje. O persoană a rămas sub dărâmături, iar salvatorii au recuperat cadavrul bărbatului decedat. Alte două persoane au fost rănite.

Echipele de urgență au stins incendiul și au îndepărtat aproximativ 25 de tone de resturi din clădirea distrusă.

UPDATE 9:45 În noaptea de 8 septembrie, armata rusă a atacat cu 142 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Breansk, Orel, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, raportează Forțele Aeriene pentru Apărarea din Ucraina.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 112 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 26 de lovituri ale dronelor de atac în 7 locații, căderi ale celor doborâte într-o singură locație.

„Câteva drone sunt încă în aer, atacul continuă”, au menționat Forțele.

UPDATE 8:15 În comunitatea Pokrovsk din raionul Sinelnikovo, noaptea trecută, armata rusă a lovit cu o dronă clădirea administrativă a pompierilor locali. A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În comunitatea Mezhivska, în urma lovirii unei proprietăți private de către o dronă, au luat foc bucătăria de vară și o clădire.

De asemenea, a izbucnit un incendiu în comunitatea Bogdanivska din raionul Pavlohrad, care a fost stins de echipele de intervenție.

Totuși, nu există victime sau răniți.