LIVE TEXT Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, publică imagini din clădirea Guvernului după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1292

UPDATE 18:00 Prim-ministra Iulia Svîrîdenko a arătat fotografii ale clădirii Cabinetului de Miniștri, avariată de un atac rusesc în noaptea de 7 septembrie. Potrivit Ukrinform, fotografiile au fost postate pe pagina de Facebook a lui Svîrîdenko.

„Așa arată clădirea guvernului după atacul rusesc de astăzi dimineață”, se arată în postare.

„Pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă, rușii au vizat clădirea Guvernului, unde lucrează întreaga noastră echipă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Incendiul a fost stins. Mulțumim salvatorilor. Teroarea rusească nu va împiedica guvernul să lucreze. Vom reconstrui pagubele. Dar viețile ucrainenilor nu pot fi readuse la loc. Noaptea trecută, patru persoane au fost ucise și peste 44 au fost rănite în toată țara ca urmare a bombardamentelor rusești”, a scris Svîrîdenko.

După cum a subliniat prim-ministra, „Este evident că Rusia nu vrea pace”.

„Fac apel la partenerii noștri și la toate țările lumii să își transforme dezamăgirea față de acțiunile Rusiei în asistență eficientă pentru Ucraina — nu pentru clădiri guvernamentale, ci pentru protejarea poporului nostru în întreaga țară”, a îndemnat Svîrîdenko.

Sursa: Telegram/ Iulia Svîrîdenko

UPDATE 12:50 Ca urmare a atacului Rusiei peste noapte asupra Kievului, peste 10 locații au fost avariate, inclusiv cu lovituri directe asupra clădirilor rezidențiale. Șaptesprezece persoane au fost confirmate rănite.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tîmur Tkachenko.

„În prezent, avem peste 10 locații avariate. Printre acestea se numără lovituri directe asupra clădirilor rezidențiale din districtele Sviatoshynskyi și Darnytskyi. Drone ruse au zburat în apartamentele oamenilor obișnuiți – direct prin ferestre”, a scris el.

Tkachenko a menționat că există două victime în tot orașul și 17 persoane au fost confirmate rănite, în timp ce informațiile despre alte persoane sunt în curs de clarificare.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev a specificat că într-o clădire cu 16 etaje din districtul Sviatoshynskyi, primele trei etaje au fost avariate. Într-una dintre clădirile cu nouă etaje avariate din cartier, s-au produs distrugeri parțiale de la etajele 4 la 8.

„În acest moment, sunt doi morți aici, inclusiv un copil. Rușii au ucis o mamă și fiul ei de trei luni, în timp ce tatăl a suferit răni grave. Într-o altă clădire cu nouă etaje, etajul trei a fost avariat. Aici, salvatorii au salvat nouă persoane. Lucrările continuă în toate locațiile”, a informat el. O dronă a lovit o clădire cu patru etaje, rapoartele preliminare indicând distrugerea parțială a etajelor 3 și 4. Cel puțin două persoane au fost rănite.

UPDATE 09:10 Rusia a lansat sute de drone de atac și rachete asupra orașelor ucrainene în noaptea de 6-7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidențiale din Kiev, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent.

Cel puțin două persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 1 an, și alte 17 au fost rănite în atacurile asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

„La etajul 6 locuia o tânără care născuse recent. A fost aruncată în stradă de unda de șoc”, a declarat Inna, locuitoare a unei clădiri din districtul Sviatoshynskyi, lângă una lovită de o dronă rusească, pentru Kyiv Independent.

„A fost găsită sub placa clădirii la ora 5 dimineața. Copilul a fost, de asemenea, găsit mort.”

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că Rusia a lansat 805 drone de tip Shahed în timpul atacului, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă.

Klitschko a adăugat că cel puțin șapte persoane au fost spitalizate, inclusiv o femeie însărcinată. O femeie în vârstă a murit, de asemenea, într-un adăpost din districtul Darnytskyi în urma atacului, deși cauza morții nu a fost imediat clară.

Oficialii au raportat că un incendiu a izbucnit într-o clădire guvernamentală din districtul Pecherskyi. Oficialii de la Kiev au avertizat inițial despre apărarea aeriană activă în jurul orei 23:30, ora locală. Exploziile au fost auzite ulterior de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol în jurul orei 3:30 dimineața.

