LIVE TEXT Ședința Guvernului: A fost aprobată Metodologia de evaluare a daunelor aduse mediului

Cabinetul de miniștri se întrunește joi, 11 iunie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 26 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a daunelor aduse mediului, dar și proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții ,,Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”.

UPDATE 16:36 Executivul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Aranjamentului Administrativ pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale.

UPDATE 16:36 A fost votat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 69/2023 și a Legii nr. 114/2012, vizând schimbul automat de informații financiare și serviciile de plată și monedă electronică.

UPDATE 16:35 Miniștrii au aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la Berlin.

UPDATE 16:34 A fost modificat Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (aprobat anterior prin HG nr. 870/2022).

UPDATE 16:33 Miniștrii au aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la Berlin.

UPDATE 16:32 Cabinetul de miniștri a adoptat proiectul privind organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică (BNS).

UPDATE 16:30 Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului.

UPDATE 16:29 A fost susținut proiectul pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind gestionarea fondurilor de dezvoltare.

UPDATE 16:28 Miniștrii au votat Regulamentul privind stabilirea și aplicarea formelor de garanție financiară în cazul daunelor de mediu.

UPDATE 16:27 A fost aprobată Metodologia de evaluare a daunelor aduse mediului.

UPDATE 16:26 Guvernul a aprobat modificarea unor acte normative privind administrarea și utilizarea drumurilor publice.

UPDATE 16:25 A fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară.

UPDATE 16:24 Executivul a votat proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

UPDATE 16:23 Miniștrii au aprobat studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea unui parteneriat public-privat în mun. Bălți, în scopul construirii de locuințe de serviciu și infrastructură social-culturală pentru militarii Armatei Naționale.

UPDATE 16:22 A fost aprobată inițierea negocierilor și semnarea Contractului de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”.

UPDATE 16:19 Guvernul a aprobat alocațiile bugetare pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” pentru anul 2026.

UPDATE 16:17 A fost votat proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2022 cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale.

Prin proiectul hotărârii de Guvern se dispune:

stabilirea cantității minime de gaze naturale ce urmează a fi stocate în calitate de stocuri de securitate (56,3 milioane m3 ), începând cu 1 octombrie 2026, cantitate ce corespunde consumului de gaze naturale pe parcursul a 10 zile de consum pentru perioada de iarnă calendaristică precedentă 01.12.2025-28.02.2026;

definirea mai exactă a situațiilor excepționale în care gazele naturale care fac obiectul stocurilor de securitate pot fi utilizate, total sau parțial, în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova.

UPDATE 16:15 Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Proiectul de lege este elaborat întru diminuarea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a R. Moldova, inclusiv a regiunii transnistrene.

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