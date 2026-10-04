LIVE TEXT Rusia vizează podurile de la Kiev pentru a patra zi consecutiv și atacă Podul Nordic. Război în Ucraina, ziua 1684

UPDATE 12:30 Rusia a atacat carosabilul Podului de Nord al Kievului, peste râul Dnipro, cu o dronă, în dimineața zilei de 4 octombrie, a declarat primarul Vitali Kliciko, conform Kyiv Independent.

Atacul a marcat a patra zi consecutivă în care forțele ruse au vizat podurile peste râul Dnipro din capitală.

„În această dimineață, rușii au atacat din nou Podul de Nord al Kievului cu o dronă. Chiar săptămâna aceasta, Rusia a folosit peste 1900 de drone de atac, 1700 de bombe aeriene și 25 de rachete împotriva Ucrainei. Peste 800 dintre drone erau cu reacție”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Kliciko a declarat că serviciile de urgență au fost trimise la Podul de Nord după ce carosabilul a fost lovit. Ulterior, el a spus că o conductă de încălzire a fost, de asemenea, avariată în atacul rusesc, întrerupând temporar apa caldă în anumite părți ale districtului Desnianskyi din Kiev.

În perioada 1-3 octombrie, podurile sudice și nordice ale Kievului au fost ținta mai multor atacuri cu drone rusești, pe fondul unei campanii intensificate împotriva infrastructurii din capitală.

Kostiantyn Kryvolap, expert în aviație și fost inginer de testare Antonov, a declarat pentru Kyiv Independent că distrugerea podurilor este puțin probabil să fie obiectivul principal al atacurilor.

UPDATE 09:05 Un incendiu a izbucnit la o clădire nerezidențială din districtul Desnianskyi din Kiev, ca urmare a căderii de resturi de dronă. Administrația Militară a orașului Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În districtul Desnianskyi, căderea de resturi a provocat un incendiu în incinta unei clădiri nerezidențiale”, se arată în comunicat.

După cum s-a relatat, căderea de resturi de dronă a provocat, de asemenea, un incendiu într-o clădire din districtul Holosiivskyi din Kiev.