LIVE TEXT Rusia ar trebui „să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă”, a declarat ministrul apărării. Război în Ucraina, ziua 1351

UPDATE 17:00 Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat pe 5 noiembrie că Rusia ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă, scrie presa ucraineană.

Acesta a vorbit la o reuniune televizată a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de președintele Vladimir Putin.

„SUA sunt angajate în modernizarea accelerată a armelor sale strategice ofensive. Cred că este recomandabil să începem imediat pregătirile”, a declarat Belousov.

Rusia a revocat ratificarea Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare în 2023, dar a declarat că aceasta va reflecta acțiunile SUA în materie de testare. Aceste declarații vin după ce președintele Donald Trump a declarat pe 30 octombrie că a instruit Departamentul Apărării să reia testarea armelor nucleare pentru prima dată din 1992.

Decizia lui Trump de a relua testele a venit după ce Rusia a anunțat pe 26 octombrie că a testat racheta de croazieră Burevestnik, recent dezvoltată și dotată cu energie nucleară. Trump a declarat că anunțul „nu este potrivit”, îndemnându-l pe Putin să încerce să pună capăt războiului din Ucraina în loc să „testeze rachete”.

El a menționat, de asemenea, că Moscova este conștientă că SUA are un submarin nuclear desfășurat „chiar în largul țărmului lor”.

UPDATE 15:20 Norvegia va oferi Ucrainei 7 miliarde de dolari în 2026 pentru a sprijini sectorul său de apărare, a anunțat premierul Denîs Șmîhal pe X pe 5 noiembrie.

Shmyhal se află în prezent într-o vizită în Norvegia, unde s-a întâlnit cu ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik și i-a mulțumit pentru „contribuția importantă” a țării și sprijinul continuu acordat Ucrainei.

Ucraina va participa pentru prima dată la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul Forței Expediționare Comune (JEF), la care Sandvik l-a invitat pe Denîs Șmîhal în cadrul discuțiilor lor.

În urma întâlnirii, cele două părți au semnat un memorandum care stabilește standarde de calitate unificate pentru produsele de apărare fabricate sau furnizate în cadrul unor acorduri comune.

De asemenea, a fost semnat un memorandum separat între companii ucrainene și norvegiene pentru lansarea producției comune de apărare în Ucraina.

Șmîhal a declarat că au discutat și despre consolidarea apărării aeriene, despre capacitățile de atac la distanță și despre cooperarea în contracararea atacurilor cu drone, adăugând că Ucraina este pregătită să împărtășească experiența sa pe câmpul de luptă.

„Sunt recunoscător guvernului și poporului norvegian pentru contribuția lor semnificativă”, a declarat Șmîhal.

Anunțul marchează adâncirea legăturilor dintre Kiev și Oslo, în contextul în care Ucraina încearcă să-și extindă industria internă de apărare pe fondul invaziei la scară largă a Rusiei și al reducerii ajutorului militar din partea Statelor Unite.

UPDATE 13:30 În Kramatorsk, regiunea Donețk, o unitate de salvare și o zonă industrială au fost sub focul inamic, iar două femei au fost rănite.

Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare a orașului Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a raportat incidentul pe Facebook.

„La Kramatorsk, forțele ruse a lovit salvatorii. În dimineața zilei de 5 noiembrie, la ora 9:10, trupele ruse au lansat trei atacuri asupra orașului. Unitatea de salvare și zona industrială au fost lovite. Conform informațiilor preliminare, două femei, născute în 1972 și 1966, au fost rănite”, a scris șeful Administrației Militare a orașului Kramatorsk.

Acesta a menționat că în prezent se acordă asistență medicală răniților.

De asemenea, se stabilesc consecințele finale ale terorismului rusesc, iar toate serviciile relevante lucrează.

UPDATE 11:30 Orașul Sumî este parțial fără curent electric din cauza unui atac rusesc.

„Din cauza unei opriri de urgență a uneia dintre centralele electrice, o parte din orașul Sumy este temporar fără curent electric. Lucrătorii din domeniul energiei fac tot posibilul pentru a stabiliza situația”, se arată în mesaj de pe Telegram al Consiliului local Sumî.

Anterior, s-a relatat că în Zaporijjea, curentul electric a fost restabilit pentru utilizatorii care rămăseseră fără electricitate din cauza unui atac nocturn al Federației Ruse.

UPDATE 10:40 O rafinărie de petrol Lukoil din regiunea Nijni Novgorod din Rusia a fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 4 noiembrie, a declarat o sursă din cadrul serviciilor secrete militare ucrainene, scrie The Kyiv Independent.

Peste 50 de drone fabricate în Ucraina, inclusiv modele Bober și FPV-1, au fost utilizate în operațiunea comună, condusă de HUR, Forțele Armate și Forțele de Operațiuni Speciale, potrivit sursei.

Rafinăria ar fi fost lovită în timp ce efectua reparații la o coloană de rectificare utilizată pentru prelucrarea primară a petrolului.

Imaginile video care circulă online au arătat flăcări la clădire, identificată de canalele locale de monitorizare ca fiind probabila țintă a atacului.

Lukoil este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, furnizând combustibil regiunii Moscova, care reprezintă aproximativ 30% din consumul de benzină al țării. Capacitatea anuală de procesare a țițeiului a rafinăriei este de aproximativ 17 milioane de tone, producând peste 50 de tipuri de produse petroliere, inclusiv combustibili auto, pentru aviație și motorină, precum și bitum și parafină.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat, de asemenea, un presupus atac asupra unei uzine petrochimice din Republica Rusă Bashkortostan.

Explozii au fost raportate peste noapte la o uzină petrochimică din Sterlitamak, Bashkortostan. Primarul Emil Shaimardanov a declarat pe 4 noiembrie că, în urma exploziei, o parte a instalației de purificare a apei s-a prăbușit.

„Toate serviciile de urgență sunt în prezent la fața locului. Se investighează cauza exploziei”, a spus el, adăugând că cinci persoane lucrau la unitate, conform datelor preliminare, și nimeni nu a fost rănit.

Fabrica este principalul producător rus de componente pentru kerosenul de aviație, utilizat în producția de combustibil pentru aviație, potrivit Statului Major General.

Unul dintre atelierele fabricii a suferit „daune semnificative” în urma atacului, a declarat armata. Rezultatele complete ale atacului sunt încă investigate.

Pe 4 noiembrie, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a doborât 85 de drone în mai multe regiuni, inclusiv Nijni Novgorod, Voronej, Belgorod, Kursk, Lipețk, Volgograd, Sverdlovsk și Republica Bashkortostan.

UPDATE 9:20 În noaptea de 5 noiembrie, arata rusă a lansat un atac cu 80 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile Kursk, Orel, Millerovo și Primorsko-Ahtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 61 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 18 drone de atac în 7 locații, precum și căderi de fragmente (resturi ale dronelor doborâte) în alte 2 locații.