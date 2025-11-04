LIVE TEXT Dnipropetrovsk: Un atac rusesc a luat viața a două persoane, iar altele patru au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1350

UPDATE 22:00 În timpul zilei, rușii au atacat masiv districtul Sinelnîkivskîi cu rachete și drone, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În comunitatea Pokrovsk, în urma unui atac aerian asupra centrului satului, au murit 2 bărbați, printre care un polițist, iar alte 4 persoane au fost rănite, inclusiv un polițist.

Au izbucnit incendii într-un magazin și într-un autoturism. Incendiul a fost stins de pompieri. Au fost avariate magazine, pavilioane comerciale, cafenele, un salon de coafură, autoturisme și o clădire rezidențială de cinci etaje.

În comunitatea Petropavlivska, o casă a luat foc în urma lovirii unui sector rezidențial privat. Incendiul a fost stins de echipele de salvare. Au fost avariate și case private, clădiri agricole și mașini.

UPDATE 16:00 Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie.

Conform sursei citate, Rusia și-a intensificat semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în octombrie, lansând peste 5328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și asupra orașelor din apropierea liniei frontului.

Potrivit ministerului ucrainean al apărării, acesta reprezintă cel mai mare număr de atacuri cu bombe ghidate înregistrate într-o lună de la începutul anului 2025.

În total, în primele zece luni ale anului 2025, forțele ruse au lansat aproximativ 40 de mii de bombe aeriene asupra Ucrainei, aproximativ aceeași cantitate care a fost lansată pe tot parcursul anului 2024.

„Teroarea aeriană a Rusiei se intensifică”, a declarat ministerul.

Sursa citată scrie că bombele aeriene ghidate, deși au o rază de acțiune mai scurtă decât rachetele, sunt mai ieftine de produs și sunt lansate de pe aeronave aflate pe teritoriul rus sau pe teritoriile ocupate de Rusia, dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene ucrainene.

Sunt aproape imposibil de doborât din cauza construcției lor grele din fier și a tendinței lor de a se apropia cu viteze extrem de mari și de la altitudini mari, spre deosebire de rachete de croazieră sau drone, potrivit experților.

Rusia a modernizat recent arma, despre care se crede că are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, permițând lovituri mult dincolo de liniile frontului, potrivit sursei citate.

UPDATE 14:06 Pe 3 noiembrie, trupele rusești au atacat doi civili ucraineni cu o dronă în satul Kruglyakovka din regiunea Harkiv, în timp ce aceștia se deplasau pe un drum sub steag alb, a raportat Brigada 77 Aeromobilă Separată a Forțelor de Asalt Aeriene Ucrainene, scrie Hromadske.

Armata ucraineană a menționat că nu existau instalații sau poziții militare în apropiere.

Potrivit brigăzii, armata rusă a filmat atacul pentru a disemina imaginile în materiale de propagandă și a acuza în mod fals Forțele Armate Ucrainene.

UPDATE 11:25 Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, armata rusă a efectuat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, armata română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii germani din structura de poliție aeriană, prezenți în România, două aeronave Eurofighter Typhoon, la ora 2:45.

„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național”, subliniază Ministerul român al Apărării.

Oleg Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, a explicat că în ciuda eforturilor forțelor de apărare ucrainene, au fost lovite instalații civile și energetice din zona portuară. Nu s-au înregistrat victime sau pene de curent, scrie Ukrinform.

Pe 2 noiembrie, o parcare de camioane din regiune a fost ținta dronelor rusești. Atunci, două persoane și-au pierdut viața, amintește presa ucraineană.

8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent.

Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est de orașul Luhansk și este ocupat de forțele ruse din 2014.

În regiunea Volgograd din Rusia, o substație electrică a fost avariată din cauza căderii de resturi de dronă, a declarat guvernatorul Andrey Bocharov.

Publicația Astra a raportat explozii în orașul rus Lipetsk, în contextul unei sirene de raid aerian în oraș.

Orașul rus Kstovo din regiunea Nijni Novgorod a fost zguduit de explozii similare, a relatat publicația, citând locuitori locali. O rafinărie de petrol din Kstovo ar fi luat, de asemenea, foc în contextul atacului.

La fel, au fost raportate explozii la o uzină petrochimică din Sterlitamak, un oraș din Republica Bashkortostan din Rusia.

LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina are lipsă de 750 de milioane de dolari pentru importurile de gaze în acest sezon de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1349