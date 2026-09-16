LIVE TEXT Rusia a lovit un tren de pasageri pe ruta Kiev-Mîkolaiv. Război în Ucraina, ziua 1666

UPDATE 10:55 Forțele rusești au lovit trenul de pasageri nr. 122, care circula de la Kiev la Mîkolaiv. Ukrinform relatează că Ukrzaliznytsia a anunțat incidentul pe Telegram.

„Astăzi, trenul nr. 122 «Kiev–Mîkolaiv» a fost atacat. Datorită unui avertisment prealabil din partea echipei de monitorizare a Ukrzaliznytsia, echipajele locomotivei și ale trenului, precum și pasagerii, au fost evacuați”, se arată în comunicat.

Transferurile cu autobuzul sunt organizate pentru pasageri în coordonare cu Administrația Militară Regională Mîkolaiv.

După cum a relatat anterior Ukrinform, o locomotivă a luat foc în regiunea Volînia în noaptea de 15 septembrie, ca urmare a unui atac rusesc.

UPDATE 08:35 Jumătate dintre cele șase cele mai mari rafinării producătoare de motorină din Rusia și-au redus sau au oprit complet producția în septembrie, în urma atacurilor cu drone ucrainene, a relatat Reuters pe 15 septembrie.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au devenit unul dintre cele mai importante aspecte din punct de vedere economic ale strategiei Kievului privind dronele cu rază lungă de acțiune, contribuind la deficitul național de combustibil și reducând drastic producția rafinăriilor pe parcursul verii.

Atacurile recente au lovit mai multe dintre cele mai mari rafinării din Rusia, adăugând o presiune tot mai mare asupra aprovizionării cu combustibil și a capacității de rafinare a țării. Trei dintre cele șase instalații principale producătoare de motorină din Rusia și-au închis sau au redus semnificativ operațiunile în septembrie, a relatat Reuters, citând analiza datelor de piață.

Cele șase instalații – rafinăria Kirishi din regiunea Leningrad, NORSI din Nijni Novgorod, Taneco din Tatarstan, rafinăria Omsk din Siberia, rafinăria Perm din regiunea Perm și rafinăria Volgograd – reprezintă jumătate din producția totală de motorină a Rusiei.

Toate au fost vizate de atacurile cu drone ucrainene. Rafinăria Kirishi s-a închis complet, în timp ce NORSI și rafinăria din Volgograd funcționează doar la aproximativ un sfert din capacitatea lor, au declarat surse pentru Reuters.

În regiunea Leningrad, unde rafinăria Kirishi și-a oprit operațiunile, autoritățile regionale au introdus limite pentru combustibil la benzinării. Guvernatorul Alexander Drozdenko a declarat pe 15 septembrie că măsurile sunt „temporare” și vor rămâne în vigoare până la 1 octombrie.