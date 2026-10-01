LIVE TEXT Rusia a lovit un centru comercial din regiunea Sumî. Nu au fost înregistrare victime. Război în Ucraina, ziua 1681

UPDATE 11:20 În regiunea Sumî, forțele ruse au lovit un centru comercial. Salvatorii au lichidat incendiul de proporții.

Ieri, până târziu în noapte, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au intervenit la locul atacului lansat dimineața de forțele ruse asupra unui centru comercial din raionul Romnî.

Pentru stingerea incendiului a fost utilizată tehnică robotizată specială a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au întrerupt de mai multe ori lucrările și s-au retras într-un loc sigur.

La fața locului au intervenit și ofițeri de salvare ai comunității.

Toate focarele de incendiu au fost lichidate.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 10:30 În noaptea de 1 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 30 septembrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 107 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitatoare de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Millerovo, Breansk, Șatalovo – Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și Crimeei – Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 87 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian inamice în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în alte 4 locații.

UPDATE 9:30 Odesa: Rusia a lovit un centru de afaceri. O persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, au fost avariate acoperișul și fațada a două clădiri ale centrului de afaceri. Explozia a spart geamurile, iar pereții de la etajul cinci au fost parțial distruși. A izbucnit un incendiu.

Salvatorii au lichidat incendiul și au prevenit extinderea flăcărilor.

În urma atacului, o persoană a fost rănită.

La intervenție au fost mobilizați peste 20 de salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).

UPDATE 8:10 Un bărbat a fost rănit în urma atacului rusesc asupra regiunii Kiev din noaptea de 1 octombrie.

Cartierul Solomianski: în urma atacului, a izbucnit un incendiu într-o încăpere de la primul etaj al unui bloc de locuințe cu 16 etaje. De asemenea, au fost cuprinse de flăcări mai multe mașini parcate. Incendiul a fost lichidat pe o suprafață de 80 de metri pătrați.

Cartierul Obolonski: a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire cu spații de depozitare. Incendiul a fost lichidat. O persoană rănită a fost preluată de medici.