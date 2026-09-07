LIVE TEXT Regiunea Odesa, ținta atacurilor rusești peste noapte. Război în Ucraina, ziua 1657

UPDATE 09:10 În urma atacului armatei ruse asupra regiunii Odesa au avut loc incendii și distrugeri în două districte, informează Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În districtul Odesa, două mașini și iarbă uscată au luat foc. Gardurile, fațada și geamurile a două clădiri rezidențiale au fost, de asemenea, avariate.

În districtul Ismail, o clădire rezidențială a fost avariată, două mașini și o curte au luat foc”, potrivit salvatorilor ucraineni.

Toate incendiile au fost lichidate prompt. Serviciul de Urgență al Ucrainei a implicat 21 de salvatori și 5 unități de echipamente pentru a elimina consecințele.

UPDATE 08:10 Un depozit de petrol din orașul rus Soci a părut să reaprindă pe 7 septembrie, la trei zile după ce a fost lovit de drone ucrainene, au informat canalele mass-media ruse Telegram, conform Kyiv Independent.

Videoclipurile postate de locuitorii din Soci pe rețelele de socializare par să arate depozitul de petrol, deținut de compania energetică de stat a Rusiei Rosneft, în flăcări și în fum. Canalul rus de monitorizare Telegram ExileNova+ raportează că autoritățile le cer localnicilor să închidă ferestrele din cauza fumului puternic din destinația de vacanță de pe coastă.

La momentul publicării, Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent rapoartele și nici amploarea prejudiciului cauzat.

Nu a fost imediat clar ce a cauzat depozitul de petrol să reaprindă. Alertele de raid aerian rusesc în regiune nu au fost activate înaintea incendiului.