LIVE TEXT Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război”. Război în Ucraina, ziua 1264

UPDATE 18:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi teritorii Rusiei, relatează G4Media.

„Trebuie găsită o soluţie diplomatică. Toată lumea în ţara noastră este obosită de acest război. Din păcate, noi am plătit un preţ uriaş pentru acest război, vieţile patrioţilor noştri, ale soldaţilor noştri, cetăţenilor noştri. Sute de oraşe au fost distruse. O mare parte a Ucrainei este ocupată de Rusia”, a spus Kliciko ziarului german Bild.

Cât despre cererile Rusiei privind concesii teritoriale din partea Ucrainei pentru a încheia războiul, Vitali Kliciko a spus că este „mult prea devreme” pentru astfel de discuţii, fără a exclude explicit cedarea de teritorii. Aceasta este o întrebare pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va trebui să ia „decizii dificile”, mai ales că „unii nu vor accepta niciodată cedarea unei părţi din ţară către Rusia”, adăugat primarul Kievului.

Preşedintele american Donald Trump, care se va întâlni pe 15 august în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, a vorbit vineri despre un posibil „schimb de teritorii” în cadrul unui eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

În acest timp, la Kiev şi în capitalele europene cresc temerile cu privire la o posibilă înţelegere între Trump şi Putin care să forţeze Ucraina să cedeze teritorii. Preşedintele Zelenski a respins orice cedare de teritorii către Rusia şi a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni.

De asemenea, preşedintele ucrainean cere insistent să fie inclus în discuţiile ruso-americane. Preşedintele SUA nu a exclus posibilitatea de a-l invita şi pe el în Alaska, dar cel puţin deocamdată singura întâlnire confirmată de Trump este bilaterala sa cu Putin.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile preşedintelui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

UPDATE 16:30 Trei persoane au fost ucise duminică, 10 august, de mine marine în timp ce înotau în zone interzise de pe coasta Mării Negre din regiunea Odesa, a declarat guvernatorul regional, Oleh Kiper, scrie presa ucraineană.

Un bărbat a fost ucis pe o plajă la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul portuar Odesa, în timp ce un alt bărbat și o femeie au fost uciși pe o plajă din Zatoka, mai la sud, potrivit autorităților locale.

„Acest lucru dovedește încă o dată că a te afla în zone cu apă nedeminate (din cauza minelor) este extrem de periculos”, a spus Kiper într-o postare pe Telegram.

Rusia a amplasat mine marine în Marea Neagră – unde se află regiunea Odesa – de la începutul războiului la scară largă, Marea Britanie afirmând că este „aproape sigur” intenția Rusiei de a da vina pe Ucraina pentru atacul asupra navelor civile. Minele plutitoare din mare reprezintă o amenințare pentru civilii din zonele de coastă.

Kiper i-a îndemnat pe locuitori să înoate doar în zonele permise oficial din cauza pericolului. El a spus că ofițerii de aplicare a legii lucrează la fața locului pentru a investiga incidentele.

Guvernatorul a adăugat că în regiunea Odesa există 32 de zone de înot autorizate oficial , inclusiv 30 în Odesa și câte una în Ciornomorsk și Prîmorske.

„Fiecare dintre ele a fost supusă unei inspecții complete — prezența adăposturilor, absența pericolului reprezentat de mine atât pe uscat, cât și în apă”, a declarat el în postarea de pe Telegram.

UPDATE 13:30 Echipele de intervenție au lichidat urmările a patru atacuri în Constantinești, regiunea Odesa. A ars o casă, o mașină, vegetație și un magazin, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență.

„Noaptea, forțele ruse au bombardat din nou orașul, provocând un incendiu într-un apartament dintr-o clădire rezidențială de cinci etaje. Incendiul a fost stins. Două persoane au fost rănite, 9 clădiri cu mai multe etaje, 7 case private, 2 clădiri agricole, un magazin și o clădire administrativă au fost avariate”, a preciza Serviciul.

Drujkivka: bombardamentul asupra sectorului privat a dus la moartea unei persoane și rănirea unei alteia. Au fost avariate case, au izbucnit incendii în locuințe și în stufăriș, care au fost stinse de pompieri.

În Lîman în urma bombardamentelor rusești, a izbucnit un incendiu în pădurea de conifere, care a fost stins de echipele de intervenție pe o suprafață de 2 hectare.

UPDATE 10:40 Dronele au atacat o rafinărie de petrol din Saratov pe 10 august, declanșând un incendiu de amploare și explozii, potrivit știrilor locale, scrie The Kyiv Independent.

Imagini postate pe rețelele de socializare rusești au arătat ceea ce păreau a fi drone deasupra capului și activarea sistemelor de apărare aeriană. Locuitorii au raportat că au auzit o explozie puternică înainte ca flăcările să cuprindă clădirea.

Guvernatorul orașului Saratov, Roman Busargin, a confirmat pagube la unul dintre siturile industriale ale regiunii. O persoană a fost raportată ca fiind ucisă în atac, iar alte persoane au fost raportate ca fiind rănite.

Rapoartele au indicat, de asemenea, activități de apărare aeriană și explozii în orașele Lipețk și Voronej.

Anterior, zeci de zboruri au fost întârziate pe aeroportul rusesc Soci în urma unor atacuri cu drone raportate. Dronele ucrainene au vizat, de asemenea, un depozit din Republica Tatarstan din Rusia, care adăpostea drone de tip Shahed.

UPDATE 9:05 În noaptea de 10 august, forțele ruse au atacat cu 100 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeiskoe, raportează Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

Astfel, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Conform datelor preliminare, la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 70 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri în nordul și estul țării”, au precizat Forțele.

Totodată, au fost înregistrate 30 de lovituri ale dronelor în 12 locații din regiunile de frontieră din Dnipropetrovsk, Harkiv, Sumî și Cernigov, precum și căderi ale celor doborâte în 3 locații.