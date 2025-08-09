LIVE TEXT Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei. Război în Ucraina, ziua 1263

UPDATE 18:10 Volodimir Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, scrie News.ro. Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu preşedintele ucrainean. Zelenski spune că cele două naţiuni sunt „pregătite să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală”.

Premierul danez Mette Frederiksen şi Zelenski au discutat despre progresul Ucrainei „către aderarea la UE”, spune preşedintele ucrainean.

Kristen Michal, prim-ministrul Estoniei, i-a spus lui Zelenski că este de acord că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată lumea din Europa”, relatează preşedintele ucrainean.

În timp ce Donald Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina, precizând că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, omologul său ucrainean a reacţionat rapid.

Volodimir Zelenski a avertizat pe 9 august împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina”, reafirmând că ucrainenii „nu îşi vor abandona teritoriul ocupanţilor”.

UPDATE 15:05 Unitatea Nexus a Direcției Principale de Informații, specializată în războiul anti-drone, asigură o zonă de interdicție aeriană pentru invadatorii ruși de pe linia frontului, prin „blocarea” misiunilor de recunoaștere aeriană ale inamicului și prin atacarea dronelor inamice chiar în cer, potrivit Ukrinform.

Distrugerea dronelor rusești de recunoaștere aeriană și de atac este o componentă importantă a succesului Ucrainei pe câmpul de luptă, a subliniat Direcția Principală de Informații.

După cum a relatat Ukrinform, dronele Direcției Principale de Informații au lovit una dintre cele mai valoroase stații radar ale Rusiei din Crimeea, 98L6 Yenisei.

UPDATE 12:15 În Herson, numărul persoanelor rănite într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz a crescut la 16, două dintre ele fiind în stare gravă. Potrivit Ukrinform, Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Regionale de Stat Herson, a relatat știrea pe Facebook.

„Numărul persoanelor rănite într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz a crescut la șaisprezece”, a declarat el.

Procuratura Regională Herson a menționat că, la ora 10:20, doi dintre cei 16 civili răniți erau în stare gravă. Conform Ukrinform, în dimineața zilei de 9 august, trupele rusești au atacat un microbuz în suburbiile Hersonului cu o dronă. Anterior, au existat informații despre doi morți și 10 răniți în urma atacului inamic.

09:40 În Dnipro, trei persoane rănite într-un atac inamic, potrivit Serviciului de Urgențe din Ucraina. Dimineața, rușii au lovit orașul. O femeie născută în 1984 și doi bărbați născuți în 1995 și 2004 au fost răniți – viața lor nu este în pericol.

Una dintre întreprinderi a fost avariată, mașinile au fost distruse, un incendiu a izbucnit într-o clădire care nu este utilizată. Salvatorii au stins rapid incendiul.

În regiunea Harkiv a avut loc un atac masiv rusesc cu drone, există victime. Noaptea, inamicul a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii. Numeroase incendii au avut loc, civilii au fost răniți. Au intervenit peste 120 de salvatori și 32 de echipamente, inclusiv calculatoare medicale și pirotehnice, ofițeri de salvare comunitari și pompierii locali.

LIVE TEXT/ Putin a discutat la telefon cu cinci șefi de stat despre vizita lui Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1262 – Ziarul de Gardă