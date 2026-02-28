LIVE TEXT Patru persoane au murit și 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1466

UPDATE 13:20 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 28 februarie, potrivit Kyiv Independent.

Trupele rusești au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 60 de drone Shahed, au anunțat Forțele Aeriene pe 28 februarie. Acestea au raportat doborârea a 96 de drone în nordul, sudul și estul țării.

În nord-estul regiunii Sumî, patru persoane au fost ucise și alte patru au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat administrația militară regională pe 28 februarie. Printre victimele ucise se numără doi bărbați în vârstă de 21 și 31 de ani, precum și două femei în vârstă de 67 și 72 de ani, potrivit autorităților locale.

În nord-estul regiunii Harkov, șapte persoane, inclusiv o fetiță de nouă ani și un băiat de patru ani, au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat guvernatorul regional Oleh Sîniehubov pe 28 februarie.

În estul regiunii Donețk, trei persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a raportat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe 28 februarie.

UPDATE 10:20 Forțele ruse au atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind un mecanic de locomotivă electrică. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În timpul nopții, Rusia a atacat una dintre gările din regiunea Dnipropetrovsk cu vehicule aeriene fără pilot. În urma impactului asupra unei locomotive electrice, mecanicul a fost rănit. Acesta a primit toată asistența medicală necesară, iar starea sa este stabilă”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Kuleba, la locul impactului a izbucnit un incendiu. Serviciile de urgență acționează prompt pentru a elimina consecințele.

Kuleba a subliniat că Rusia încearcă din nou să perturbe logistica civilă – armata rusă atacă sistematic infrastructura care asigură transportul, evacuarea și aprovizionarea în întreaga țară. În ciuda acestui fapt, traficul feroviar rămâne stabil și continuă conform programului. Calea ferată continuă să funcționeze, menținând conexiunile chiar și în mijlocul amenințărilor constante.