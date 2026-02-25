LIVE TEXT Trump și Zelenski au avut o discuție la telefon. Război în Ucraina, ziua 1463

UPDATE 21:55 Trump și Zelenski au avut o convorbire telefonică, a confirmat Oficiul Președintelui Ucrainei. Zelenski a comentat deja discuția, scrie BBC.

„În prezent, echipele noastre lucrează intens, iar eu le-am mulțumit pentru toate eforturile și pentru această implicare în negocieri, în activitatea privind încheierea războiului. Și apreciem foarte mult programul PURL. Această iarnă este cea mai dificilă pentru Ucraina, însă rachetele pentru sistemele de apărare antiaeriană, pe care le putem achiziționa din SUA, ne ajută foarte mult să facem față tuturor acestor provocări și să protejăm viețile. Am discutat despre chestiunile la care reprezentanții noștri vor lucra mâine la Geneva în cadrul unei întâlniri bilaterale, precum și despre pregătirea următoarei reuniuni a echipelor de negociere în format trilateral, la începutul lunii martie. Contăm pe faptul că aceasta va oferi posibilitatea de a trece la negocieri la nivel de lideri. Președintele Trump susține o astfel de succesiune a pașilor. Doar astfel pot fi soluționate toate problemele complexe și sensibile și poate fi încheiat în sfârșit războiul. Mulțumesc!”, a spus Zelenski.

UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL, contribuția sa ridicându-se în prezent la 970 de milioane de dolari, potrivit Ukrinform.

„Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL. Acest program ne permite să achiziționăm sisteme de apărare aeriană, în primul rând pentru capacitățile noastre de apărare. Începând de astăzi, contribuția numai în cadrul programului PURL se ridică la 970 de milioane de dolari”, a declarat Zelenski.

În urma discuțiilor cu prim-ministrul norvegian, acesta a remarcat că cooperarea dintre cele două țări a atins efectiv un nou nivel strategic.

„Astăzi am discutat despre continuarea activității noastre comune și vom lucra în direcția unui parteneriat strategic. De fapt, am atins deja acest nivel”, a declarat Zelenski.

Anterior, Norvegia intenționează să mențină un nivel ridicat de sprijin pentru Ucraina în acest an, alocând aproximativ 8,5 miliarde de dolari.

Zelenski a declarat anterior că contribuțiile la programul PURL din acest an au ajuns deja la 584 de milioane de dolari. Per total, el a spus că nevoile de finanțare ale programului pentru 2026 se ridică la 15 miliarde de dolari.

UPDATE 15:05 Din 24 februarie, forțele ruse au lansat aproximativ 60 de drone care au vizat infrastructura de gaze din regiunile Harkiv și Cernihiv, scrie Ukrinform.

„Timp de două zile, atacurile asupra instalațiilor de stocare a gazelor și a activelor de producție din regiunile Harkiv și Cernihiv au continuat fără întrerupere. În total, inamicul a desfășurat aproximativ 60 de drone de atac”, a declarat compania Grupul Naftogaz într-un comunicat.

Există pagube la fața locului.

„De îndată ce situația de securitate va permite, specialiștii companiei, împreună cu unitățile Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, vor evalua pagubele și vor începe lucrările de recuperare”, a comentat Serhii Koretskyi, directorul general al Naftogaz din Ucraina.

Conform relatărilor, începând cu 24 februarie 2022, 312 angajați ai Grupului Naftogaz au fost uciși în urma agresiunii rusești.

UPDATE 13:10 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 18 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 25 februarie, transmite The Kyiv Independent.

Forțele Aeriene au declarat că Rusia a atacat Ucraina cu 115 drone peste noapte, dintre care aproximativ 60 erau de tip Shahed. Au raportat că au doborât 95 de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei.

În sud-estul regiunii Zaporijjea, patru persoane au fost ucise și alte două au fost rănite în atacurile rusești din apropierea orașului Zaporijjea din ultima zi, a anunțat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe 25 februarie.

În sudul regiunii Herson, o persoană a fost ucisă, iar alte 11 au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi, a anunțat guvernatorul regional, Oleksandr Prokudin, pe 25 februarie.

În estul regiunii Donețk, trei civili au fost răniți de atacurile rusești din ultima zi, a raportat guvernatorul regional Vadym Filashkin pe 25 februarie.

În nord-estul regiunii Sumî, o femeie în vârstă de 37 de ani a fost rănită de un atac cu drone rusești în ultima zi, a raportat administrația militară regională pe 25 februarie.

În centrul-estul regiunii Dnipropetrovsk, Rusia a lansat atacuri cu artilerie și drone asupra a două districte din regiune, rănind un bărbat în vârstă de 61 de ani, a anunțat guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha, pe 25 februarie.

UPDATE 11:05 Pe 24 februarie, în jurul orei 22:00, rușii au lansat bombardamente aeriene asupra unui sat din raionul Zaporijjea, raportează autoritățile.

În urma loviturilor, la o adresă a fost distrusă o casă de locuit. Salvatorii au scos de sub dărâmături corpurile a trei persoane.

La o altă adresă, o clădire rezidențială cu două etaje a fost avariată. Echipele de intervenție au recuperat de sub ruine corpul unei persoane. Un copil a fost rănit.

UPDATE 9:05 În seara zilei de 24 februarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra unei localități din raionul Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

O persoană a fost rănită. Alte două persoane au fost salvate de salvatori.

În urma loviturilor au izbucnit incendii la 5 adrese. Au ars patru case de locuit și anexe gospodărești. Suprafața totală a incendiilor a constituit 325 de metri pătrați. Pompierii au lichidat toate focarele.

De asemenea, unda de șoc și fragmentele au avariat clădirile și automobilele aflate în apropiere.

UPDATE 8:15 În noaptea de 25 februarie, armata rusă a atacat cu 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și drone de alte tipuri din direcțiile: Breansk, Kursk și teritoriile temporar ocupate ale regiunii Donețk, au raportat Forțele Aeriene de Apărare

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 7:30, apărarea antiaeriană a doborât 95 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 18 drone de atac în 11 locații.