LIVE TEXT Odesa și Zaporijjea, sub focurile rusești. Zelenski: „Conducerea rusă și-a pierdut mințile”. Bilanțul răniților. Război în Ucraina, ziua 1601

UPDATE 11:14 În această dimineață, Rusia a atacat infrastructura civilă din regiunea Odesa. Potrivit Guvernatorului regiunii, Oleg Kiper, în urma bombardamentului, pe teritoriul unuia dintre parcurile auto au luat foc 6 autobuze. Alte 11 autobuze și 6 autoturisme au fost avariate. De asemenea, a fost lovită zona sanatoriului, în special clădirea acestuia. Conform datelor preliminare, patru persoane au fost rănite: două pe teritoriul parcului auto și alte două pe teritoriul sanatoriului.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a venit cu un mesaj în urma atacului, în care a reiterat importanța sprijinirii Ucrainei.

„Astăzi, rușii au „învins” din nou obiective pur civile – autobuze obișnuite de pasageri în Odesa, clădiri de locuințe obișnuite în Zaporijjea, un spital obișnuit din regiunea Harkiv. Fiecare zi a acestui război al Rusiei împotriva vieții nu face decât să demonstreze că sprijinirea Ucrainei este justificată din toate punctele de vedere: din punct de vedere al apărării, al politicii și pur și simplu din punct de vedere uman.

Și toată lumea vede acest lucru – vede că Ucraina are nevoie de mai multă apărare antiaeriană, de mai multă protecție a vieții și că conducerea rusă și-a pierdut mințile din cauza războiului și refuză în mod absolut irațional să pună capăt conflictului”, a scris Zelenski.

UPDATE 11:01 Armata rusă a atacat un bloc de locuit din Zaporijjea, în seara zilei de 12 iulie, la ora 22:34. Clădirea a fost grav avariată în urma bombardamentelor, iar după impact s-a declanșat un incendiu în apartamentele de la etajele al doilea, al treilea și al patrulea. Potrivit Procuraturii din regiune, nouă persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate clădirile învecinate și distruse mai multe autovehiculele.

UPDATE 08:12 În noaptea de 12 spre 13 iulie, mai multe drone au atacat regiunea Moscovei, precum și regiunea Stavropol din Rusia. Informația a fost comunicată de administrațiile locale, potrivit hromadske. Au fost raportate victime.

Primarul orașului Moscova, Serghei Sobianin, a declarat că, începând cu ora 20:30 din 12 iulie, peste 350 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei: majoritatea au fost neutralizate „la distanță mare”, iar 50 de drone – în timp ce se apropiau de Moscova.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiev, a anunțat neutralizarea a 81 de drone deasupra regiunii.

Sobianin a menționat doar că în Moscova au căzut resturi, dar în regiunea Moscovei există victime și răniți. Conform informațiilor, în localitatea Pionerski din Istra, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma prăbușirii unei drone. A izbucnit un incendiu în cinci case particulare.

În Solnechnogorsk, în urma impactului unei drone cu un bloc de locuințe, două persoane au fost rănite, iar peretele și geamurile clădirii au fost avariate.

Canalul de Telegram „Astra” semnalează că o bază petrolieră locală este în flăcări. Este deja a doua bază petrolieră atacată în această localitate în ultima săptămână. La 1,2 kilometri de aceasta se află o altă bază, care a fost deja atacată de drone ucrainene în noaptea de 9 iulie.