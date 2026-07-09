LIVE TEXT O persoană a fost rănită în Sumî, în urma unui atac cu dronă asupra unui bloc. Război în Ucraina, ziua 1597

UPDATE 20:17 În Sumî, o dronă de atac rusă a lovit acoperișul unui bloc de locuințe cu nouă etaje. O persoană a fost rănită, potrivit salvatorilor.

În comunitățile Bilopil și Putivl, atacurile au provocat incendii în clădiri nerezidențiale. Angajații Serviciului Național de Situații de Urgență au stins focarele de incendiu.

UPDATE 16:20 Armata rusă a atacat cu o dronă un microbuz civil de rută din centrul orașului Herson. În urma atacului, opt persoane au fost rănite, a raportat Administrația Militară Regională Herson.

Toate cele opt persoane rănite au suferit traumatisme provocate de explozie, traumatisme cranio-cerebrale închise, contuzii și răni cauzate de schije. Acestea se află sub supravegherea medicilor. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate decese.

Atacuri anterioare asupra regiunii

Hromadske scrie că forțele ruse continuă să atace orașul Herson și regiunea. În dimineața zilei de 9 iulie, doi bărbați au fost internați după ce au fost răniți în urma unui atac cu dronă asupra orașului, produs în timpul nopții.

Bombardamentele au continuat și în cursul dimineții. În jurul orei 07:00, forțele ruse au atacat cartierul Central al orașului Herson, iar aproximativ o oră mai târziu au lovit cartierul Dnipro. În urma acestor atacuri, doi locuitori au fost răniți, potrivit administrației regionale.

Tot în cursul dimineții, o dronă FPV a lovit un automobil în cartierul Dnipro din Herson, provocând moartea unui bărbat și a unei femei. În jurul orei 09:00, un adolescent de 16 ani a fost rănit într-un alt atac cu dronă.

Aproximativ la ora 10:20, un bărbat de 55 de ani a fost rănit într-un nou atac rusesc. La scurt timp după aceea, armata rusă a lovit cu o dronă o stație de transport public din centrul orașului Herson, unde au fost răniți doi bărbați, în vârstă de 60 și, respectiv, 43 de ani.

UPDATE 15:10 Forțele ucrainene au doborât un avion de vânătoare multifuncțional rusesc Su-35, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

„Astăzi a fost eliminat încă un terorist aerian rus”, se arată într-o postare publicată pe rețelele sociale, fără alte detalii.

Ulterior, Corpul 3 de Armată al Ucrainei a precizat că avionul rusesc a fost doborât în zona sa de responsabilitate. Unitatea de pe linia frontului a publicat și imagini video care ar arăta epava în flăcări a aeronavei.

Kyiv Independent scrie că avionul Su-35 este folosit de armata rusă pentru o gamă largă de misiuni, inclusiv pentru lansarea bombelor ghidate asupra teritoriului ucrainean din spațiul aerian controlat de Rusia.

Sursa citată notează că în prezent, Ucraina nu dispune de un mijloc eficient pentru a contracara aceste atacuri, însă o evoluție recentă ar putea schimba situația. Ucraina urmează să primească avioane de vânătoare suedeze Gripen, echipate cu rachete Meteor, capabile să lovească ținte aflate la o distanță mai mare decât orice rachetă aflată în prezent în dotarea piloților ucraineni.

Potrivit expertului ucrainean în aviație militară Andrii Haruk, această rază suplimentară de acțiune ar putea reduce eficiența uneia dintre cele mai distructive arme ale Rusiei, obligând piloții ruși să lanseze bombele ghidate de la distanțe mai mari în spatele liniei frontului, ceea ce ar diminua raza de acțiune a acestora.

„Există doi factori: unul material, sau fizic, și unul psihologic. Factorul psihologic limitează acțiunile aviației ruse din cauza pericolului sau a fricii de a fi lovită. Acest lucru i-ar obliga pe piloții ruși să deplaseze mai în spate liniile de la care lansează bombele ghidate”, a explicat Haruk pentru Kyiv Independent.

UPDATE 14:03 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cel mai probabil hotărât să intensifice acțiunile militare, în pofida apelurilor la pace lansate de Donald Trump și a recomandărilor unor consilieri de a îngheța conflictul pe actuala linie a frontului, relatează Reuters, citând trei surse apropiate Kremlinului.

Potrivit uneia dintre surse, liderul rus este „de neclintit” în dorința sa de a ocupa în întregime Donbasul, în ciuda încetinirii semnificative a ofensivei ruse și chiar a pierderilor teritoriale nete înregistrate în 2026.

Atacurile cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, care au ajuns deja să lovească ținte dincolo de Munții Ural și au provocat cea mai gravă criză a carburanților din istoria Rusiei, nu i-au schimbat modul de gândire lui Putin. Acesta consideră cucerirea Donbasului „o chestiune de principiu”, a declarat una dintre sursele Reuters, care se întâlnește în mod regulat cu președintele rus. O altă sursă susține că o escaladare a conflictului este probabilă în următoarele luni.

Potrivit interlocutorilor Reuters, un grup de consilieri ai lui Putin i-a propus să oprească războiul pe actuala linie a frontului. Anterior, președintele rus fusese avertizat cu privire la dificultățile bugetare, economice și din sistemul bancar: deficitul bugetar a ajuns la 6 trilioane de ruble, produsul intern brut a început anul în scădere pentru prima dată din 2023, iar băncile se confruntă cu un val de neplată a creditelor, inclusiv a celor acordate pentru producția militară.

Cu toate acestea, Putin a respins apelurile la compromisuri teritoriale cu Kievul, a declarat una dintre surse. Un alt interlocutor al publicației a afirmat că președintele rus este convins că armata sa va reuși în curând să cucerească Donbasul.

UPDATE 13:08 Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit 14 nave rusești în Marea Azov. Atacurile au vizat, de asemenea, un depozit de muniții din regiunea Luhansk și mai multe baze petroliere, inclusiv una din Ufa, situată la aproape 1500 de kilometri de graniță. Informația a fost transmisă de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit Statului Major ucrainean, în noaptea de 9 iulie, Forțele de Apărare au lovit în Marea Azov 12 petroliere, un remorcher și o navă de transport de mărfuri uscate aparținând Rusiei. Gradul pagubelor provocate și rezultatele atacurilor sunt în curs de evaluare.

„Navele lovite erau utilizate, în special, pentru furnizarea de combustibili și lubrifianți către grupările de trupe ale Federației Ruse, precum și pentru transportul petrolului și produselor petroliere în vederea evitării sancțiunilor internaționale”, a precizat Statul Major.

De asemenea, militarii ucraineni:

au lovit un depozit de muniții în zona Sorokino, din regiunea Luhansk;

au atacat terminalul petrolier „Iuj Rus” din Bataisk, regiunea Rostov;

au atacat o stație de pompare a petrolului din Ufa, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de graniță.

SBU anunță că a efectuat atacuri asupra bazei petroliere „Krasnaia Zarea” din regiunea Tver și asupra bazei „Stavropolskaia” din regiunea Stavropol (ambele situate la peste 500 de kilometri de graniță). După loviturile cu drone, la aceste obiective au izbucnit incendii de amploare.

UPDATE 11:00 În noaptea de 9 iulie, armata rusă a atacat mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete balistice. Țintele aeriene au fost lansate atât de pe teritoriile ocupate temporar, cât și de pe teritoriul Rusiei, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Forțele de ocupație ruse au lansat două rachete balistice „Iskander-M” din Crimeea, iar alte 94 de drone de atac de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și drone-momeală de tip „Parodia” au fost lansate din următoarele direcții: Briansk, Millerovo și Orel, în Rusia, Gvardeiskoie în Crimeea și Donețk.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 72 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării. Două rachete și 19 drone au lovit 13 locații, iar fragmentele rezultate în urma interceptărilor au căzut în alte patru zone.

Hromadske scrie că regiunea Herson a fost vizată de atacuri cu drone. În districtul Berislav, forțele ruse au lovit o clădire de locuințe, în urma atacului un bărbat în vârstă de 72 de ani a decedat. De asemenea, în timpul nopții, forțele de ocupație au lansat explozibili asupra orașului Herson, iar doi bărbați, cu vârste de 51 și 46 de ani, au fost răniți.

„La sosirea echipajului de asistență medicală de urgență la fața locului, militarii ruși au atacat din nou vehiculul de serviciu al medicilor. În urma loviturii, trei angajați ai serviciului de urgență au fost răniți — doi medici cu vârste de 38 și 49 de ani și un șofer în vârstă de 50 de ani. Toate victimele au fost spitalizate și primesc îngrijirile medicale necesare”, a precizat procuratura regional.

De asemenea, forțele ruse au atacat regiunea Zaporijiea. Potrivit șefului administrației militare regionale, Ivan Fedorov, în ultimele 24 de ore, forțele de ocupație au lovit 52 de localități cu aviație, sisteme de lansare multiplă de rachete și artilerie. Au fost folosite și drone.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse au atacat trei districte cu drone, artilerie și bombe aeriene, au anunțat autoritățile regionale. Au fost afectate locuințe, o școală, automobile, anexe gospodărești și o stație de alimentare cu carburanți.

UPDATE 8:47 Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 9 iulie mai multe obiective petroliere și militare din Rusia, precum și petroliere aflate în Marea Azov. Totodată, în partea ocupată a regiunii Herson au avut loc întreruperi ale alimentării cu energie electrică, a anunțat șeful administrației de ocupație, Vladimir Saldo, scrie The Moscow Times.

În orașul Tver, potrivit guvernatorului regional, Vitali Korolev, „în urma respingerii unui atac cu drone”, unul dintre rezervoarele unei baze petroliere locale a luat foc. Oficialul a declarat că incendiul a fost localizat până în jurul orei 07:00. Canalele ucrainene de monitorizare susțin că este vorba despre baza petrolieră „Tvernefteprodukt”, situată în cartierul Elevator. Imagini publicate de martori arată o coloană densă de fum ridicându-se deasupra instalației, iar localnicii au raportat explozii, notează publicația Astra.

Aceasta este principala bază petrolieră a companiei „Tvernefteprodukt”, care aparține, printr-o filială, companiei „Surgutneftegaz”. Operatorul deține o rețea de 52 de stații de alimentare, scrie sursa citată.

O altă bază petrolieră a fost atacată și a luat foc în apropierea cătunului Viazniki, din regiunea Stavropol, a anunțat guvernatorul Vladimir Vladimirov. Potrivit acestuia, locuitorii din apropiere au fost evacuați, deoarece incendiul s-a apropiat de rezervoarele cu materiale combustibile. Baza petrolieră din districtul Șpakovski, dotată cu un parc de rezervoare și o rampă de încărcare, este considerată un important nod logistic din spatele frontului, unde sunt stocate și expediate motorină și benzină.

De asemenea, în Marea Azov, două petroliere au luat foc în urma celui de-al doilea atac cu drone din aceeași zi, au anunțat autoritățile ruse.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliușar, a declarat că navele atacate în Golful Taganrog au suferit avarii mecanice. Incendiul de la unul dintre petroliere a fost stins, însă cel de-al doilea era încă în flăcări în jurul orei 07:30. Echipajele au fost evacuate, iar autoritățile susțin că nu au existat victime. Potrivit guvernatorului, sistemele ruse de apărare antiaeriană au doborât în timpul nopții „peste douăzeci de drone”.

8:10 Operadorii Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport rusești de-a lungul coridorului terestru către Crimeea ocupată temporar, pe parcursul unei singure săptămâni, au anunțat Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina.

Lovirea logisticii militare de pe coridorul terestru către Crimeea reprezintă una dintre prioritățile operatorilor Forțelor Sistemelor Fără Pilot, scrie Ukrinform, precizând că acest coridor este o arteră esențială de aprovizionare pentru contingentul militar rus. Prin el, forțele de ocupație transportă combustibil, muniție, armament și echipamente militare.

„Prin urmare, fiecare cisternă cu combustibil și fiecare vehicul greu de transport de pe această rută reprezintă o țintă militară legitimă. În doar o săptămână, operatorii unităților Forțelor Sistemelor Fără Pilot au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport de pe coridorul terestru către Crimeea, perturbând sprijinul logistic al grupării de trupe ruse din această zonă”, au declarat reprezentanții Forțelor Sistemelor Fără Pilot.

Ieri, 7 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot au lovit 10 petroliere aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei.