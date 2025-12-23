LIVE TEXT O femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1398

UPDATE 22:00 Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra raioanele Nikopol și Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. Anunțul a fost făcut de șeful interimar al Administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, într-o postare pe Telegram.

Potrivit oficialului ucrainean, o femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale.

„Au fost avariate o întreprindere, o cafenea, 16 case, cinci construcții și un automobil”, a spus el.

UPDATE 18:51 În regiunea Herson, peste 1500 de persoane au fost torturate în camerele de tortură rusești. Forțele ruse duceau oameni în camerele de tortură nu doar pentru a afla informații sau pentru a-i forța să colaboreze, ci, în unele cazuri, victimele sau rudele acestora erau obligate să plătească o „răscumpărare” pentru libertatea lor, scrie Ukrinform.

„Potrivit anchetei, aproape 2000 de persoane au fost ținute ilegal în locuri de detenție, dintre care peste 1500 au fost torturate. În prezent, aproape 800 de persoane au fost recunoscute ca victime și audiate”, potrivit presei ucrainene.

Potrivit lui, Oleksii Butenko, șeful departamentului pentru combaterea infracțiunilor comise în condiții de conflict armat din cadrul Parchetului Regional Herson, forțele ruse au amenajat 13 camere de tortură în regiunea Herson. Cele mai multe camere de tortură au fost amenajate în raionul Herson (șapte), patru în raionul Berîslav, și câte una în raioanele Henicesk și Kahovka.

În baza rezultatelor investigațiilor, organele de drept din Ucraina au raportat 71 de persoane în calitate de suspecți în 32 de proceduri penale, iar rechizitoriile au fost trimise în instanță.

Potrivit Ukrinform, anchetatorii din regiunea Herson investighează, în total, 4500 de cazuri de crime de război comise de ruși.

UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că primit o informare detaliată privind negocierile din SUA pentru planul de pace. Zelenski a avut o ședință cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, și de la Andrii Hnatov, șeful Statului Major General, în urma întâlnirilor cu reprezentanții președintelui american Donald Trump.

„S-a lucrat productiv cu reprezentanții președintelui Trump, iar mai multe proiecte de documente au fost pregătite. În special, acestea includ documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, privind redresarea și privind un cadru de bază pentru încheierea acestui război”, a remarcat Zelenski.

Potrivit acestuia, prevederile au fost stabilite într-un mod care corespunde obiectivului unei încheieri reale a războiului și necesității de a preveni o a treia invazie rusă.

„Fiecare rundă de negocieri și întâlniri contribuie la protejarea intereselor Ucrainei și vom continua această activitate în același mod constructiv”, a subliniat președintele.

De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de partenerii europeni pentru sprijinul și coordonarea lor.

„Așteptăm cu nerăbdare continuarea dialogului cu Statele Unite. Este esențial ca diplomația să meargă întotdeauna mână în mână cu presiunea necesară asupra Rusiei și cu sprijinul necesar pentru Ucraina. Fiecare atac rusesc împotriva Ucrainei și atacurile intense rusești pe linia frontului dovedesc că angajamentul Ucrainei de a pune capăt războiului depășește cu mult pe cel al Rusiei – iar acest lucru trebuie abordat prin intensificarea presiunii globale asupra agresorului. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a subliniat Zelenski.

UPDATE 15:47 Rusia suferă pierderi masive în războiul său împotriva Ucrainei, cu toate acestea, țara mobilizează masiv locuitorii din regiunile mai sărace, ceea ce înseamnă că rușii din orașele mari sunt disproporționat mai puțin predispuși să lupte și să moară. În acest fel, Kremlinul limitează în mod deliberat pierderile în rândul populației urbane active politic, a raportat Ministerul Apărării din Regatul Unit.

Conform sursei citate, Rusia continuă să sufere pierderi mari de la începutul invaziei sale la scară largă a Ucrainei, probabil, peste 400 de mii de morți și răniți atât în ​​2025, cât și în 2024. Etnicii ruși din zonele urbane continuă să reprezinte o pondere disproporționat de mică din personalul militar și, în consecință, din decese, comparativ cu restul populației Federației Ruse.

La fel, serviciile de informații din Marea Britanie au făcut referire la concluziile unui studiu realizat de instituția media independentă rusă „Proekt”, care a relevat că mai puțin de 1% dintre oficialii guvernamentali ruși au rude care au participat la invazia Ucrainei.

„Prin concentrarea eforturilor de recrutare în mod disproporționat asupra regiunilor sărace, adesea populate predominant de minorități etnice, aparatul de stat al Rusiei valorifică mai bine stimulentele financiare, limitând în același timp impactul asupra acelor părți ale populației ruse care locuiesc în mediul urban și au o mai mare putere de decizie politică”, se arată în raportul serviciilor de informații.

Ministerul Apărării din Regatul Unit a menționat că „Vladimir Putin și conducerea superioară a Rusiei sunt aproape sigur pregătite să tolereze niveluri persistent ridicate ale victimelor, atâta timp cât acestea nu afectează negativ sprijinul public sau al elitei pentru război”.

UPDATE 13:35 Un copil în vârstă de doar patru ani a fost ucis în regiunea Jitomir în urma bombardamentelor rusești, a informat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir.

Copilul a fost inițial spitalizat. Bunechko a spus că medicii au luptat pentru viața sa, dar în cele din urmă nu au reușit să-l salveze.

În urma atacurilor rusești din regiunea Jitomir, un alt copil și un adult sunt, de asemenea, spitalizați. În total, există informații despre cinci persoane rănite în regiune, a informat oficialul ucrainean.

În noaptea și dimineața zilei de 23 decembrie, forțele ruse au atacat mai multe regiuni ale Ucrainei. Clădiri rezidențiale din Kiev, regiunile Jitomir și Rivne, precum și alte regiuni au fost avariate în urma bombardamentelor puternice.

UPDATE 11:03 Rusia a atacat Ucraina cu peste 650 de drone și peste 30 de rachete, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Conform președintelui ucrainean, au fost vizate 13 regiuni. Atacul a provocat cele mai mari pagube instalațiilor energetice din regiunile vestice ale Ucrainei, a scris prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko.

„Până dimineață, consumatorii din regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnițki erau aproape complet fără curent. Există, de asemenea, pene de curent cauzate de bombardamente în regiunile Vinița, Cernihiv, Jitomir, Donețk, Dnipro și Harkiv”, a raportat Ministerul Energiei din Ucraina.

UPDATE 10:37 În spațiul public au apărut cadre cum o dronă „Shahed” lovește un bloc de locuit din Kiev. În capitala Ucrainei se cunosc despre cinci răniți.

UPDATE 9:23 În dimineața zilei de 23 decembrie, Rusia a lansat rachete și drone într-un atac masiv asupra Ucrainei. Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost vizate, scrie Hromadske.

Rusia a ridicat în aer avioane strategice Tu-95MS și Tu-160, capabile să transporte rachete Kh-101, precum și avioane MiG-31. În plus, armata rusă a desfășurat purtătoare de rachete în Marea Neagră, iar lansări au fost detectate și din Marea Caspică.

Explozii s-au auzit în regiunile Kiev, Vinița, Jîtomir și Rivne, precum și în Odesa și Cerkasî, unde au fost impuse pene de curent de urgență.

Compania ucraineană Ukrenergo a explicat că lucrările de restaurare vor începe „de îndată ce situația de securitate va permite”.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac masiv aproape de Crăciun. El a identificat 23, 24 și 25 decembrie ca fiind zilele cu cel mai mare risc.

8:20 Comisia Europeană a desfășurat cu succes una dintre cele mai mari operațiuni logistice coordonate de până acum, livrând un set complet de echipamente pentru o centrală termică din Lituania în Ucraina, relatează Ministerul Energiei din Ucraina.

„Operațiunea complexă, care a durat 11 luni, a implicat 149 de livrări de echipamente cu o greutate totală de 2399 de tone. Dintre acestea, 40 au fost transporturi supradimensionate, inclusiv transformatoare și statoare extrem de grele, cu o greutate de aproximativ 172 de tone fiecare. Sprijinul din partea Agenției Guvernamentale Poloneze pentru Rezerve Strategice a jucat un rol important în asigurarea transportului complex al acestor componente”, se arată în comunicat.

Sursa citată scrie că echipamentele furnizate au ajutat la efectuarea reparațiilor de urgență în mai multe regiuni ale Ucrainei, unde infrastructura energetică a fost semnificativ avariată de atacurile rusești.

„Suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri din Lituania, Polonia și întreaga comunitate europeană pentru că ne-au ajutat să obținem acest echipament extrem de necesar. Acesta a contribuit la restabilirea capacităților energetice vitale și la consolidarea rezistenței sistemului energetic al Ucrainei, care, din păcate, continuă să fie supus atacurilor rusești țintite”, a declarat ministrul interimar al Energiei, Artem Nekrasov.

Operațiunea logistică face parte din răspunsul UE la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022, coordonat prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. Până în prezent, sprijinul total al UE pentru sectorul energetic al Ucrainei a ajutat milioane de oameni, inclusiv livrarea a 9500 de generatoare și 7200 de transformatoare prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a punctat ministerul Energiei din Ucraina.

Conform ultimelor rapoarte, Comisia Europeană a alocat peste 1,2 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar în Ucraina.