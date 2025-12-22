LIVE TEXT Documentele de bază ale unui plan de pace elaborat de Ucraina şi Statele Unite sunt finalizate, afirmă Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1397

UPDATE 22:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA, transmite G4Media.

„Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanţii de securitate între noi, Uniunea Europeană şi SUA, un document cadru”, a spus Zelenski la o întâlnire cu diplomaţi.

De asemenea, a adăugat el, „există un document separat între noi şi SUA privind garanţiile de securitate”, garanţii care „vor trebui examinate de Congresul SUA, împreună cu detaliile şi anexele lor”.

Zelenski a subliniat că existenţa documentelor cadru şi faptul că la elaborarea acestora a participat şi partea americană înseamnă că „suntem foarte aproape de un rezultat real”. Totuşi, el a admis că un plan de pace nu va satisface niciodată pe toată lumea şi va necesita compromisuri.

Preşedintele ucrainean a mai anunţat că delegaţia ucraineană care a fost la Miami pentru noi discuţii cu SUA se află în drum spre Ucraina şi urmează să examineze ultimele evoluţii împreună cu negociatorii ucraineni. „Americanii au rămas (la Miami) pentru a desfăşura negocieri cu reprezentanţii ruşi. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informaţiile de la ei, iar ei de la noi”, a explicat Zelenski.

Şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunţat mai devreme luni că emisarul rus Kirill Dmitriev va reveni astăzi la Moscova şi îl va informa pe preşedintele Vladimir Putin despre rezultatele negocierilor care s-au desfăşurat în weekend la Miami la reşedinţa emisarului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a vorbit tot luni despre „progrese lente” în negocierile cu SUA asupra planului propus de Trump pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, dar a denunţat totodată „tentativele rău intenţionate” ale unor aliaţi europeni ai Ucrainei, care au „coşmaruri” în faţa perspectivei unei înţelegeri ruso-americane.

„Observăm progrese lente. Dar acestea sunt însoţite de încercări extrem de nefaste şi rău intenţionate din partea unui grup influent de state de a torpila aceste eforturi şi de a zădărnici procesul diplomatic”, a declarat viceministrul rus la clubul de dezbateri Valdai.

O înţelegere ruso-americană asupra Ucrainei „este lucrul de care se tem mult adversarii noştri de la Bruxelles şi din mai multe capitale europene, care, nici în cele mai rele coşmaruri ale lor nu-şi pot imagina rezultatele la care noi lucrăm”, a mai remarcat Serghei Riabkov. Totuşi, „aceasta nu înseamnă că nu avem rezerve faţă de partea americană, inclusiv în chestiunea ucraineană”, a nuanţat diplomatul rus.

Dar el a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a găsi „soluţii durabile care să abordeze cauzele profunde ale conflictului”, în contrast cu „acţiunile inadecvate şi ostile ale ţărilor europene” susţinătoare ale Ucrainei faţă de planul liderului de la Casa Albă, prezentat în urmă cu aproape o lună şi care a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.

UPDATE 20:20 Forțele rusești au atacat districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk pe tot parcursul zilei, avariind locuințe și rănind trei persoane, a raportat pe șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, pe Telegram.

În districtul Nikopol, trei persoane au fost rănite – un bărbat în vârstă de 76 de ani și două femei în vârstă de 76 și 69 de ani. Toți primesc tratament ambulatoriu.

Atacurile au afectat orașul Nikopol, precum și comunitățile Marganets, Pokrovske și Myrove. Armata rusă a folosit drone și artilerie.

Au fost raportate pagube la infrastructură, inclusiv trei clădiri rezidențiale cu cinci etaje, cinci case private, un cămin, șase anexe și o structură complet distrusă. De asemenea, au fost afectate vehicule, o conductă de gaze și o linie electrică.

Conform informațiilor actualizate, două clădiri cu mai multe etaje au fost avariate în timpul unui atac de artilerie nocturn asupra centrului raionului.

În timpul zilei, forțele de apărare aeriană ar fi doborât o dronă în regiune.

UPDATE 18:05 Atacurile rusești au lăsat regiunea Odesa în întuneric și frig cu doar câteva zile înainte de Crăciun, lăsând fără curent electric peste 120 de mii de locuitori, după lovituri asupra a trei instalații energetice pe 22 decembrie, scrie The Kiyv Independent.

Alarmele de raid aerian au răsunat în regiunea Odesa în jurul orei 22:00, ora locală, pe 21 decembrie, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone asupra sudului Ucrainei. În jurul orei 6:00 dimineața, pe 22 decembrie, a fost raportată prima victimă a loviturilor.

Atacurile din 22 decembrie au vizat în principal infrastructura critică. Loviturile rusești au avariat două instalații energetice operate de cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, și au distrus o altă instalație aparținând unei alte companii energetice, potrivit unui comunicat al DTEK.

UPDATE 16:44 Statul Major General al Ucrainei a raportat că terminalul petrolier rusesc „Tamanneftegaz” din regiunea Krasnodar, Federația Rusă, împreună cu alte instalații din teritoriile ocupate ale Ucrainei, au fost lovite.

Anterior, autoritățile din Krasnodar au raportat despre un atac cu drone ucrainene asupra portului Taman din satul Volna, duminică 21 decembrie, care a avariat două debarcadere, o conductă și două petroliere, unul dintre ele luând foc. Două rezervoare de stocare au fost, de asemenea, avariate de căderea de resturi, au raportat autoritățile ruse.

Armata ucraineană a precizat că terminalul petrolier a fost atacat „ca parte a unui efort de a reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”.

„A fost înregistrată o serie de explozii. Se cunosc avarii la o conductă, două debarcadere și două nave, precum și un incendiu pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, care a implicat cel puțin o navă. Un incendiu a izbucnit și la parcul de rezervoare. Terminalul face parte din zona energetică din spate a Federației Ruse și susține finanțarea și logistica operațiunilor militare ale ocupanților”, a comunicat Statul Major General al Ucrainei.

La fel, sursa citată scrie că forțele ucrainene au atacat, de asemenea, o bază navală din Olenivka, din Crimeea anexată, un depozit de muniții în regiunea Donețk și locuri de depozitare și lansare a dronelor de atac în apropiere de orașul Donețk.

UPDATE 15:41 În 2025, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei un sprijin financiar de circa 28,7 miliarde de euro. În total, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, UE a oferit un suport financiar în sumă de aproximativ la 70,7 miliarde de euro, a declarat prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko.

Declarații au fost făcute în contextul unei noi tranșe oferite de UE.

„Astăzi, Ucraina a primit 2,3 miliarde de euro de la Uniunea Europeană ca a șasea tranșă regulată în cadrul programului Ucraine Facility. Acesta este rezultatul muncii sistematice a guvernului. Pentru a primi aceste fonduri, Ucraina a implementat opt ​​etape de reformă necesare pentru a șasea tranșă, precum și o etapă suplimentară în cadrul celei de-a patra tranșe. În total, am realizat deja cu succes peste 60 de măsuri ale Planului Ucrainei, ceea ce confirmă angajamentul nostru față de reforme și cursul european”, se arată în declarația oficialei.

Potrivit prim-ministrei Ucrainei, aceste fonduri permit statului ucrainean să sprijine economia și să asigure stabilitatea socială și macrofinanciară în mijlocul războiului.

UPDATE 14:36 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd că s-au înregistrat progrese în negocierile de pace din Ucraina, iar partea americană intenționează să le continue, dar nu este încrezător că se va ajunge la o soluționare pașnică în curând.

„Nu aș spune cu certitudine că vom ajunge la o rezoluție pașnică. Cred că există șanse mari să o facem, dar există și șanse mari să nu o facem”, a spus el.

Vance a comentat, de asemenea, discuțiile dintre trimisii speciali ai SUA și reprezentanții Moscovei și Kievului.

„În această dimineață, am primit o actualizare de la negociatorii noștri. Cred că am făcut un progres în sensul că toate problemele sunt acum deschise discuțiilor. (…) În ultimele două săptămâni, am văzut că ucrainenii și rușii au o înțelegere reală a ceea ce este nenegociabil și ceea ce este complet negociabil”, a spus el.

Potrivit lui Vance, unul dintre principalele obstacole în calea realizării păcii este problema teritorială.

„Cred că rușii își doresc cu adevărat controlul teritorial asupra regiunii Donețk. Ucrainenii, pe bună dreptate, văd acest lucru ca pe o problemă serioasă de securitate, chiar dacă recunosc în privat că probabil vor pierde Donețkul în cele din urmă – dar, știți, acest lucru s-ar putea întâmpla în cele din urmă în 12 luni sau poate chiar mai mult. Așadar, această concesie teritorială este un obstacol serios în calea negocierilor – această concesie teritorială teritorială teribilă, trebuie să spun”, a adăugat Vance.

UPDATE 13:08 Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori ai satului Hrabovske din regiunea ucraineană Sumî, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a declarat Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, scrie Kyiv Independent.

Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au reținut ilegal civilii, iar pe 20 decembrie, aceștia au fost duși cu forța în Rusia.

„Am contactat imediat Comisarul pentru Drepturile Omului din Federația Rusă, solicitând informații despre locul unde se află cetățenii ucraineni deportați ilegal, detalii despre condițiile de detenție și nevoile lor urgente, precum și măsuri pentru returnarea lor imediată în Ucraina”, a scris Lubineț pe Telegram.

Ombudsmanul a îndemnat civilii din zonă să se evacueze, „deoarece rămânerea în zona de luptă este periculoasă”, subliniind necesitatea adoptării unei legi privind evacuarea obligatorie, în special a copiilor, din zonele în care există o amenințare imediată la adresa vieții și libertății lor.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha a îndemnat „toate statele și organizațiile internaționale să sprijine Ucraina în cererea de întoarcere a cetățenilor săi pe teritoriul aflat sub controlul său”.

„Cu astfel de raiduri medievale, Rusia lui Vladimir Putin demonstrează că nu este diferită de grupările teroriste precum ISIS, Boko Haram sau Hamas”, a spus Sîbiha.

Acesta a adăugat că răpirea de civili este deja urmărită penal în Ucraina și a cerut un răspuns corespunzător la nivel internațional.

UPDATE 10:10 În Lipețk, Rusia, un sabotor, acționând cu sprijinul serviciilor secrete ucrainene, a distrus aeronave militare Su-27 și Su-30 depozitate în hangarele de protecție de pe aerodrom, a raportat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR).

Operațiunea de distrugere a aeronavei a fost planificată timp de două săptămâni și a fost efectuată de un reprezentant al mișcării de rezistență împotriva regimului rus în noaptea de 21 decembrie, scrie sursa citată.

Studiind rutele de patrulare și programul turelor de gardă, sabotorul a reușit să intre nedetectat pe aerodrom, să avarieze aeronavele și apoi să părăsească instalația militară nestingherit.

Drept urmare, aeronavele Su-27 și Su-30, cu numerele de coadă 12 și 82, pe care Rusia le-a folosit în războiul împotriva Ucrainei, au fost scoase din uz. Valoarea lor estimată ar putea ajunge la 100 de milioane de dolari, scrie GUR.

8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au fost avariate. Serviciile municipale lucrează pentru a elimina consecințele.

O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

„În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale.