LIVE TEXT Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1319

UPDATE 14:10 Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional, Oleh Hryhorov.

Oficialul ucrainean a spus că atacul rus a vizat o gară și că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit.

Nu a fost indicat numărul victimelor, dar guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri în flăcări și a spus că medicii și echipele de salvare lucrează la fața locului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat „atacul brutal”.

„Până în prezent, știm de cel puțin 30 de victime. Rapoartele preliminare indică faptul că atât personalul Ukrzaliznytsia (Căile Ferate din Ucraina, n.r.), cât și pasagerii se aflau la locul atacului. Rușii nu puteau să nu știe că loveau civili. Și aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ia viețile oamenilor. Și numai forța îi poate opri”, a scris liderul de la Kiev pe X.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Zelenski a îndemnat aliații care și-au arătat până acum sprijinul pentru Ucraina la nivel declarativ că trebuie să ia și măsuri practice.

„Am auzit declarații ferme din partea Europei și Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a mai spus Zelenski.

UPDATE 13:30 Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Kirishi („KirishiNefteOrgSintez”, KINEF) din regiunea Leningrad, Rusia, în noaptea de sâmbătă, 4 octombrie, în urma unui atac cu drone.

Potrivit Ukrinform, canalul ASTRA Telegram a raportat acest lucru.

Imaginile filmate de martorii oculari arată flăcări la rafinăria de petrol din orașul Kirishi, regiunea Leningrad.

Guvernatorul Alexander Drozdenko a confirmat atacul asupra Kirishi și incendiul din zona industrială. Potrivit acestuia, incendiul a fost stins, deși nu a specificat locația exactă a izbucnirii focului. Drozdenko a afirmat, de asemenea, că „șapte drone au fost distruse” deasupra Kirishi.

Șeful Centrului pentru combaterea dezinformării al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Andrii Kovalenko, a confirmat atacul asupra KirishiNefteOrgSintez pe Telegram, menționând că instalația se numără printre cele mai mari cinci rafinării de petrol din Rusia. Fabrica are o capacitate anuală de prelucrare de aproximativ 21 de milioane de tone de țiței. Aceasta a mai fost ținta unor atacuri în septembrie și martie 2025, precum și în martie 2024.

UPDATE 12:00 Trupele ruse au rănit opt locuitori din regiunea Sumî, printre care și un copil, anunță Poliția Națională a Ucrainei.

Douăzeci și trei de case private, o școală, o grădiniță, clădiri agricole, vehicule și infrastructură au fost avariate. Plantele uscate au luat foc.

Totodată, în dimineața zilei de 4 octombrie, trupele ruse au lansat un alt atac aerian asupra comunității Krasnopillia, vizând o întreprindere nefuncțională.

Poliția a subliniat că nimeni nu a fost rănit.

UPDATE 10:30 Forțele de apărare au distrus 73 de drone utilizate de armata rusă pentru a ataca Ucraina în cursul nopții, dronele și rachetele lovind 21 de locații.

După cum s-a menționat, începând cu ora 18:00, vineri, 3 octombrie, invadatorii au lansat un total de 109 drone, inclusiv de tip Shahed și Gerbera, asupra Ucrainei. Lansările au fost efectuate din direcția orașelor rusești Bryansk, Orel, Kursk, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk și Millerovo.

Rușii au folosit, de asemenea, trei rachete balistice Iskander-M/KN-23. Lansările au fost efectuate din regiunile Rostov și Voronezh.

Atacul aerian a fost respins de unitățile de aviație, de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

S-a stabilit preliminar că, până la ora 9:00 sâmbătă dimineața, apărarea aeriană din nordul și estul țării a doborât/blocat 73 de drone inamice de diferite tipuri, inclusiv Shahed și Gerbera.

Trei rachete și 36 de drone de atac rusești au fost înregistrate în 21 de locații, iar alte patru locații au înregistrat căderea țintelor doborâte (resturi).

09:00 În timpul nopții, trupele ruse au lovit infrastructura din orașul Cernigov.

În prezent, echipele de salvare remediază consecințele atacului, transmite Serviciul Național de Situații de Urgență al Ucrainei.

Tot în noaptea de 4 octombrie, rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk.

▫️Dnipro — infrastructura a fost avariată, în Pavlohrad nu au existat victime în urma atacului cu rachete.

▫️Comuna Pokrovska din raionul Sinelnikivskyi — o femeie de 51 de ani a fost rănită, o casă privată a fost distrusă, alte două au fost avariate, o clădire agricolă a ars.

▫️În comuna Mejivska, un garaj a luat foc în urma lovirii unui UAV — incendiul a fost stins.

▫️În districtul Nikopol, comunitatea Pokrovska a fost bombardată — fără victime.