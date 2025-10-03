LIVE TEXT Un fotojurnalist francez a decedat din cauza unei drone rusești, în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1318

UDATE 21:25 Președintele Franței și-a exprimat condoleanțele pentru moartea fotojurnalistului Anthony Lallican în regiunea Donețk din Ucraina și a confirmat că acesta a murit în urma unui atac al unei drone rusești.

„Concetățeanul nostru, fotojurnalistul Antonii Lallikan, însoțea armata ucraineană pe frontul de rezistență. Am aflat cu profundă tristețe despre moartea sa în urma atacului dronelor rusești. Transmit sincere condoleanțe familiei sale, celor dragi, precum și tuturor colegilor săi care, riscându-și viața, ne informează și ne arată realitatea războiului”, a scris el pe rețeaua de socializare X în limbile franceză și ucraineană.

UDATE 16:35 Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea Orenburg din Rusia pe 3 octombrie, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent.

Instalația se află la aproximativ 1.400 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina.

Fondată în 1935, Orsknefteorgsintez este una dintre cele mai vechi și mai mari rafinării din sudul Uralilor, cu o capacitate anuală de 6,6 milioane de tone de țiței.

Guvernatorul regional Evgeni Solnțev a confirmat atacul, dar a afirmat că operațiunile rafinăriei nu au fost întrerupte. El a spus că serviciile de urgență lucrează la fața locului.

Potrivit sursei SBU, a fost anunțată evacuarea instalației.

Instalația produce benzină pentru motoare, motorină Euro 5, combustibil pentru avioane, bitum și lubrifianți, fiind singura rafinărie din regiunea Orenburg și o parte esențială a rețelei energetice interne a Rusiei.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești în ultimele luni.

„SBU continuă să provoace daune semnificative economiei rusești, vizând instalații din industria petrolieră și gazieră rusă”, a declarat sursa Kyiv Independent. „Reducerea veniturilor din petrol în bugetul de stat afectează în mod direct capacitatea agresorului de a continua războiul împotriva Ucrainei”.

„Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia este în prezent scoasă din funcțiune”.

Potrivit Financial Times, șaisprezece dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost ținta atacurilor începând cu august 2025.

UDATE 16:15 Cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson.

În jurul orei 13:00, armata rusă a bombardat orașul Zelenivka, rănind trei bărbați în vârstă de 68, 66 și 45 de ani. Echipa de ambulanță le-a acordat primul ajutor la fața locului.

„De asemenea, două persoane care au fost afectate de atacul rus din orașul Herson la prânz s-au prezentat la spital. Un bărbat de 35 de ani și o femeie de 44 de ani au suferit, de asemenea, leziuni și contuzii cauzate de explozie. Ei vor fi tratați în regim ambulatoriu”, au transmis autoritățile locale.

UPDATE 12:05 În noaptea de 3 octombrie (începând cu ora 20:00 pe 2 octombrie), forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și terestre, în total 416 mijloace de atac aerian:

7 rachete aeriene ghidate X-59/69.

381 drone de atac

7 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

21 rachete cu aripi Iskander-K;

Direcția principală a atacului au fost obiectivele de infrastructură critică (sectorul energetic) din regiunile Harkiv și Poltava. De asemenea, în urma atacului nocturn au fost afectate regiunile Sumî, Dnipropetrovsk, Odesa și Kiev.

Conform datelor preliminare, până la ora 10:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/distrus 320 de ținte aeriene:

303 drone;

12 rachete de croazieră Iskander-K;

5 rachete aeriene ghidate X-59/69.

Au fost înregistrate 18 rachete și 78 de drone de atac în 15 locații, precum și căderi de resturi în 6 locații.

UPDATE 10:15 13 mii de porci au murit în urma atacului rus cu drone asupra unei ferme din comunitatea Nova Vodolaha din regiunea Harkiv.

„A izbucnit un incendiu de proporții: au ars 8 clădiri destinate creșterii porcilor, cu o suprafață totală de 13,6 mii mp. Un angajat al fermei a fost rănit”, au anunțat salvatorii.

UPDATE 10:10 O femeie de 50 de ani și un bărbat de 29 de ani au fost răniți în urma unui atac asupra raionului Zaporijjea.

Undele de șoc și resturile au distrus un garaj, a izbucnit un incendiu și o mașină a ars complet.

UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak.

În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate.

În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc de cinci etaje a fost distrus. Ferestrele acestuia au fost sparte. În Mejivsk, care a fost lovit de armata rusă în dimineața zilei, a izbucnit un incendiu într-o locuință.