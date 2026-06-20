LIVE TEXT 13 persoane au fost rănite în regiunea Sumî în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1578

UPDATE 12:45 În regiunea Sumî, 13 persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore în urma atacurilor rusești.

Reprezentanții poliției regionale au comunicat acest lucru pe Telegram.

„Potrivit reprezentanților forțelor de ordine, în localitatea Bilopillia, un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost rănit în urma lovirii unei bombe aeriene ghidate; în localitatea Hlukhiv, o femeie în vârstă de 35 de ani a fost rănită în urma atacurilor cu drone inamice, alături de un bărbat de 20 de ani și de două femei în vârstă de 42 și, respectiv, 44 de ani.

În localitatea Trostianets, un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost rănit în urma unui atac cu dronă, iar o femeie de 42 de ani a suferit o reacție de stres acut.

În localitatea Putyvl, patru persoane au fost rănite atunci când o dronă inamică a lovit patru bărbați în vârstă de 21, 31, 34 și 35 de ani.

De asemenea, în localitatea Bereza, două femei, în vârstă de 26 și 44 de ani, au fost rănite atunci când o dronă a lovit o mașină.

În aceste localități au fost semnalate, de asemenea, pagube la clădiri rezidențiale, vehicule și alte infrastructuri civile.

UPDATE 11:00 În Harkiv, cadavrul unei persoane a fost găsit sub dărâmăturile unei clădiri distruse de un atac cu bombe aeriene ghidate. Numărul victimelor a crescut la nouă.



Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, a comunicat acest lucru pe Telegram.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în timpul atacului inamic. În prezent se depun eforturi pentru recuperarea cadavrului de sub dărâmături”, a scris Syniehubov.

Anterior, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv a raportat că numărul victimelor atacului inamic a crescut la nouă, printre care se află și un băiat de 6 ani.

Cinci persoane au fost internate în spital, iar alte patru au primit asistență medicală la fața locului.

09:00 În urma unui atac cu bombe aeriene ghidate lansat de ruși asupra unui cartier din Harkiv, 5 persoane au fost rănite; alte patru ar putea fi prinse sub dărâmăturile unei clădiri, printre care și un copil.

Despre aceasta a anunțat primarul Ihor Terekhov.

„Bombe aeriene ghidate au lovit cartierul Kholodnohirskyi al orașului”, se arată în postare.

Potrivit primarului, atacul cu bombe aeriene ghidate a lovit o zonă rezidențială privată. O femeie a rămas blocată sub dărâmături într-una dintre clădiri.

Rușii au lovit un bloc de apartamente cu două etaje, a scris el.

Patru persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Până în prezent, au fost raportate cinci victime.

„Este posibil să se afle un copil sub dărâmături. Până acum, o persoană a fost salvată; aceasta se află în stare critică”, a menționat primarul.