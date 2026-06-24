LIVE TEXT Infrastructura energetică din Crimeea și o uzină de procesare a gazelor din Rusia au fost lovite de drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1582

UPDATE 09:00 Drone ucrainene au atacat infrastructura energetică din Crimeea ocupată și o fabrică de procesare a gazelor din regiunea Orenburg din Rusia în noaptea de 24 iunie, au relatat canalele de monitorizare, în timp ce Ucraina își intensifică presiunea asupra infrastructurii energetice rusești, relatează Kyiv Independent.

Lipsa de curent au urmat după ce mai multe explozii au fost înregistrate la Centrala Electrică Simferopol, potrivit canalului de știri Telegram Exilenova Plus.

Între timp, principala substație electrică din Sevastopol a fost atacată de mai multe ori, lăsând întregul oraș fără curent electric, a relatat canalul de știri pro-ucrainean Telegram Crimean Wind.

Atacul are loc în contextul în care autoritățile de ocupație spun că întreruperile de curent pe scară largă au lăsat aproximativ jumătate din peninsulă fără electricitate.

Benzinăriile din Crimeea ocupată au primit, de asemenea, instrucțiuni să suspende complet vânzările de combustibil către civili începând cu 21 iunie, pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din întreaga peninsulă.