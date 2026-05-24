LIVE TEXT În timpul atacului asupra Ucrainei, Rusia a lovit un complex rezidențial în care locuiește ambasadorul Albaniei. Război în Ucraina, ziua 1551

UPDATE 17:50 Complexul rezidențial în care trăiește ambasadorul albanez a fost lovit în timpul atacului rusesc asupra Kievului de noaptea trecută. În acest context, Albania a condamnat atacul de amploare al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat ministrul afacerilor externe al Albaniei, Ferit Hoxha, potrivit hromadske.

Potrivit acestuia, lovitura asupra complexului rezidențial în care locuiește ambasadorul i-a pus viața în pericol.

„Este inacceptabil! Bombardamentele sau amenințarea zonelor civile și a personalului diplomatic reprezintă o escaladare gravă și constituie încă o amintire clară a prețului uman al agresiunii rusești în curs”, a scris Hoxha.

Ministrul a adăugat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei „durează deja de prea mult timp” și că, în tot acest timp, Federația Rusă lovește infrastructura civilă a Ucrainei și „nu învinge — ea doar ucide, distruge și provoacă ravagii și suferințe pe scară largă”.

„Solicităm din nou Rusiei să înceteze imediat aceste atacuri, să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, să respecte pe deplin normele dreptului internațional și să revină la negocieri”, a punctat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Albaniei.

Ambasadorul rus în Albania va fi convocat pentru a oferi explicații.

UPDATE 17:40 Bilanțul victimelor atacului asupra Kievului a crescut la 81, a anunțat primarul orașului, Vitali Kliciko.

UPDATE 15:50 Numărul victimelor atacului asupra Kievului a crescut la 77.

„În prezent, 31 de răniți se află în spitale, trei dintre ei fiind în stare gravă. 46 de persoane au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu sau la fața locului. În urma atacului de amploare al inamicului asupra capitalei, două persoane și-au pierdut viața”, a scris primarul orașului, Vitali Kliciko, pe canalul său de Telegram.

UPDATE 12:20 Ministerul Apărării al Federației Ruse a calificat atacul de amploare asupra Kievului și a regiunii ca fiind o „lovitură de răzbunare”.

Potrivit Novaia Gazeta Europe, Ministerul a declarat că forțele armate ale Federației Ruse au atacat „ținte militare din Ucraina”, inclusiv cu rachete de tip „Oreșnik”, „Iskander”, „Kinzhal” și „Zircon”.

„Obiectivele atacului au fost atinse și toate țintele vizate au fost lovite”, afirmă Ministerul Apărării.

Conform ultimelor date, în urma atacului rus asupra orașului Kievului și a regiunii, patru persoane au murit. Zeci de case și numeroase obiective de infrastructură au fost avariate.

UPDATE 12:00 Rușii au atacat regiunea Donețk, transmite Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei. Două persoane au murit, iar șase au fost rănite. Au fost avariate 57 de obiective civile, dintre care 42 de clădiri rezidențiale.

Asupra Kramatorsk au fost lansate 10 atacuri: cu bomba „KAB-250”, artilerie, drone FPV și UAV-ul „Molnia-2”. Un om a murit, iar doi locuitori au fost răniți. Au fost avariate 4 blocuri de locuințe și 2 case private, precum și o întreprindere. În plus, în zori, Rusia a atacat din nou orașul, lovind piața și sectorul rezidențial.

În Kostiantînivka, rușii au ucis un civil și au rănit o altă persoană printr-un atac cu UAV-ul „Molnia-2”. O casă privată a fost avariată.

UPDATE 11:10 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat că armata rusă a atacat cu rachete „Oreșnik” orașul Bila Tserkva din regiunea Kiev.

Potrivit acestuia, în doar 24 de ore, forțele armate ale Federației Ruse au lansat asupra Ucrainei 90 de rachete și 600 de drone, dar lovitura principală a fost îndreptată asupra Kievului și a regiunii.

În urma atacului masiv, au fost răniți cel puțin 83 de oameni, înregistrându-se și morți. Zeci de locuințe, instituții de învățământ, obiective comerciale, instalații de alimentare cu apă și altele au fost avariate.

„Putin nu mai poate nici măcar să pronunțe normal cuvântul «ura» — îl mormăie — și totuși continuă să distrugă clădiri rezidențiale cu rachetele sale. (…) Au lansat racheta sa «Oreșnik» împotriva orașului Bila Tserkva. Sunt cu adevărat inadecvați. Este important ca acest lucru să nu rămână fără consecințe pentru Rusia”, a declarat Zelenski.

UPDATE 09:35 Noaptea trecută Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra Kievului.

„Numărul răniților atacului inamic asupra capitalei a ajuns deja la 56, dintre care 30 de persoane sunt internate în spitalele din oraș, inclusiv doi copii. În prezent, se cunoaște despre doi morți”, a raportat primarul orașului Vitali Klitciko.

Potrivit Poliției orașului, atacul a fost combinat, fiind lansate rachete balistice și drone de atac. Toate cartierele din Kiev au fost ținta focului.

Au fost înregistrate pagube la blocuri de locuințe și case private, clădiri administrative, o instituție de învățământ, un service auto și mașini parcate.