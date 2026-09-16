LIVE TEXT În Odesa, armata rusă a lovit garajele unor civili cu o dronă. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1666

UPDATE 16:40 Într-unul dintre cartierele orașului Odesa, în cursul zilei de 16 septembrie, armata Federației Ruse a lovit garaje private. Se știe că o persoană și-a pierdut viața. Acest lucru a fost anunțat pe Telegram de către Oleg Kipper, șeful Administrației Regionale din Odesa, relatează Ukrinform.

„Armata rusă a lansat un atac asupra Odesei cu o dronă cu motor. În urma atacului, au fost avariate garaje private și autoturisme. Conform datelor preliminare, din păcate, o persoană și-a pierdut viața”, se menționează în comunicat.

Șeful administrației regionale a adăugat că toate serviciile competente acționează la fața locului. Se lucrează în continuare la remedierea consecințelor atacului.

UPDATE 15:35 Forțele ucrainene au lovit un bombardier rus Su-24 la baza aeriană Saky din Crimeea ocupată, alături de alte ținte, în cadrul unor atacuri desfășurate între 15 și 16 septembrie, a declarat Statul Major General pe 16 septembrie, potrivit Kyiv Independent.

Statul Major General a precizat că avionul rus Su-24 a fost lovit, iar amploarea pagubelor provocate de atacul asupra bazei aeriene Saky din Crimeea ocupată era încă în curs de evaluare.

Sukhoi Su-24 este un bombardier tactic bimotor dezvoltat de sovietici, care este încă utilizat atât de forțele ucrainene, cât și de cele ruse.

În apropierea orașului Donețk, forțele ucrainene au lovit, de asemenea, o bază rusă de lansare și depozitare a dronelor, potrivit Statului Major General.

Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, trei stații de control la sol pentru dronele rusești în Staromlynivka și Pokrovsk, din regiunea Donețk, precum și în Pokrovske, din regiunea Zaporijjea, a precizat Statul Major General.

În plus, Statul Major General a raportat că a lovit un depozit de muniție în regiunea Luhansk, precum și baze de depozitare a combustibilului și a lubrifianților din regiunile Luhansk și Zaporijjea.

Baza aeriană Saky a fost ținta repetată a forțelor ucrainene. Unitatea de forțe speciale ucraineană „Omega” a declarat pe 16 iulie că a lovit un bombardier de linie rus Su-24M la baza aeriană Saky din Crimeea ocupată de Rusia.

UPDATE 13:34 Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 36 au fost rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, inclusiv cinci persoane ucise când o dronă rusească a lovit un autobuz de pasageri în regiunea Dnipropetrovsk, au declarat autoritățile locale pe 16 septembrie, conform Kyiv Independent.

O dronă rusească a lovit un autobuz de pasageri în districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk în dimineața zilei de 16 septembrie, ucigând cinci persoane la fața locului și rănind cel puțin alte șapte, a declarat guvernatorul local Oleksandr Hanzha.

„Aproape în fiecare zi, vedem Rusia atacând transportul civil. Oameni care pur și simplu își vedeau de treabă sunt uciși și răniți”, a declarat Ombudsmanul pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț.

Dimineața, președintele Zelenski a declarat:

„Fiecare dintre aceste atacuri are legătură cu viața unor oameni obișnuiți care trebuie protejați prin forțarea Rusiei să oprească războiul său stupid.”

Atacul de dimineață a urmat unui alt val de atacuri rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk în seara precedentă. Două persoane au fost rănite pe 15 septembrie, în timp ce forțele ruse au atacat trei districte de peste 10 ori cu drone, artilerie și bombe aeriene, a adăugat Hanzha.

Forțele ruse au lansat 80 de drone peste noapte, inclusiv drone de atac de tip Shahed, variante cu reacție, drone Gerbera și drone momeală, a declarat Forțele Aeriene. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 63 de drone, în timp ce atacurile au fost înregistrate în șapte locații. Resturi de la dronele doborâte au căzut în două locații, potrivit Forțelor Aeriene.

UPDATE 10:55 Forțele rusești au lovit trenul de pasageri nr. 122, care circula de la Kiev la Mîkolaiv. Ukrinform relatează că Ukrzaliznytsia a anunțat incidentul pe Telegram.

„Astăzi, trenul nr. 122 «Kiev–Mîkolaiv» a fost atacat. Datorită unui avertisment prealabil din partea echipei de monitorizare a Ukrzaliznytsia, echipajele locomotivei și ale trenului, precum și pasagerii, au fost evacuați”, se arată în comunicat.

Transferurile cu autobuzul sunt organizate pentru pasageri în coordonare cu Administrația Militară Regională Mîkolaiv.

După cum a relatat anterior Ukrinform, o locomotivă a luat foc în regiunea Volînia în noaptea de 15 septembrie, ca urmare a unui atac rusesc.

UPDATE 08:35 Jumătate dintre cele șase cele mai mari rafinării producătoare de motorină din Rusia și-au redus sau au oprit complet producția în septembrie, în urma atacurilor cu drone ucrainene, a relatat Reuters pe 15 septembrie.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au devenit unul dintre cele mai importante aspecte din punct de vedere economic ale strategiei Kievului privind dronele cu rază lungă de acțiune, contribuind la deficitul național de combustibil și reducând drastic producția rafinăriilor pe parcursul verii.

Atacurile recente au lovit mai multe dintre cele mai mari rafinării din Rusia, adăugând o presiune tot mai mare asupra aprovizionării cu combustibil și a capacității de rafinare a țării. Trei dintre cele șase instalații principale producătoare de motorină din Rusia și-au închis sau au redus semnificativ operațiunile în septembrie, a relatat Reuters, citând analiza datelor de piață.

Cele șase instalații – rafinăria Kirishi din regiunea Leningrad, NORSI din Nijni Novgorod, Taneco din Tatarstan, rafinăria Omsk din Siberia, rafinăria Perm din regiunea Perm și rafinăria Volgograd – reprezintă jumătate din producția totală de motorină a Rusiei.

Toate au fost vizate de atacurile cu drone ucrainene. Rafinăria Kirishi s-a închis complet, în timp ce NORSI și rafinăria din Volgograd funcționează doar la aproximativ un sfert din capacitatea lor, au declarat surse pentru Reuters.

În regiunea Leningrad, unde rafinăria Kirishi și-a oprit operațiunile, autoritățile regionale au introdus limite pentru combustibil la benzinării. Guvernatorul Alexander Drozdenko a declarat pe 15 septembrie că măsurile sunt „temporare” și vor rămâne în vigoare până la 1 octombrie.