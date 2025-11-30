LIVE TEXT Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA a fost numită consilieră pentru reconstrucție a lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1376

UPDATE 17:50 Oksana Markarova, fosta ambasadoare a Ucrainei la Washington, a fost numită consilier prezidențial pentru reconstrucție și investiții, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 30 noiembrie, conform presei din Ucraina.

Rolul Markarovei se va concentra pe „climatul de afaceri, consolidarea rezilienței financiare a statului nostru, atragerea investițiilor și planificarea reconstrucției împreună cu partenerii noștri strategici”, a declarat Zelenski la X.

Vestea vine în timp ce Ucraina se confruntă cu o tulburare politică majoră, după ce șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Ermak, a demisionat pe 28 noiembrie pe fondul unei anchete de corupție.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, Markarova i-a mulțumit lui Zelenski pentru încrederea acordată și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria în pace… nu va fi posibilă fără o implicare activă a mediului de afaceri, o creștere rapidă a investițiilor și o planificare strategică pentru reconstrucție care începe acum”.

Cu o experiență în afaceri și în serviciul public, Markarova a fost ministrul finanțelor al Ucrainei din 2018 până în 2020 și a fost ulterior numită ambasadoare a Ucrainei în SUA în 2021 – prima femeie care a ocupat această funcție.

UPDATE 13:55 Andrii Ermak, fostul șef al cabinetului prezidențial din Ucraina, care și-a dat demisia vineri, 28 noiembrie, în urma scandal de corupție de mare amploare, a declarat pentru New York Post că va lupta pentru țara sa, scrie Politico.

„Am fost profanat, iar demnitatea mea nu a fost protejată. Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski; merg pe front”, a declarat Andrii Ermak pentru publicație.

Demisia lui Ermak a venit după ce agențiile anticorupție ucrainene au dezvăluit că persoane apropiate lui Zelenski erau implicate într-un complot de a fura aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei. Nu au fost încă aduse acuzații împotriva lui Andrii Ermak, un confident de lungă durată al lui Zelenski, considerat al doilea cel mai puternic om din guvernul ucrainean.

Ermak a fost usturător în mesajul său despre faptul că va merge să lupte pentru țara sa: „Sunt dezgustat de mizeria îndreptată împotriva mea și chiar mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care știu adevărul.”

„Poate ne vom revedea. Glorie Ucrainei”, a adăugat fostul lider de stat la încheierea sa.

UPDATE 12:50 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin 38 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale dimineața, 30 noiembrie, potrivit Kyiv Independent.

Forțele Aeriene Ucrainene au raportat interceptarea a 104 dintre cele 122 de drone lansate de Rusia peste noapte. Rusia a lansat, de asemenea, două rachete balistice din Crimeea ocupată.

„În regiunea Kiev, un atac cu drone petrecut peste noapte, pe 30 noiembrie, a ucis o persoană și a rănit alte 19 în Vîșhorod, un oraș situat la 15 kilometri nord de Kiev” potrivit sursei citate.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalașnîk, a raportat că printre răniți se numără patru copii și că 11 persoane au fost spitalizate cu arsuri, răni de șrapnel și inhalare de fum.

Președintele Volodimir Zelenski a comentat atacul într-o postare pe Telegram pe 30 noiembrie, transmițând condoleanțe celor afectați.

UPDATE 09:10 O femeie a fost rănită într-un atac cu dronă în comunitatea Pișcanska din districtul Samariv. O casă privată și două mașini au fost incendiate.

„Trupele rusești au lovit comunitatea Malomykhailivska din districtul Synelnyk cu o dronă. Un bărbat a fost rănit și spitalizat în stare gravă. O mașină a fost avariată”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

O clădire cu apartamente cu două etaje a fost avariată în comunitatea Petropavlovsk. Districtul Nikopol a fost, de asemenea, sub foc. O conductă de gaze și o linie electrică au fost avariate. Infrastructura a fost avariată în districtul Pavlohrad. Toate incendiile au fost stinse de salvatori.