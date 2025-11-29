LIVE TEXT Un atac al dronelor navale ucrainene ar fi avariat două petroliere ale flotei rusești. Război în Ucraina, ziua 1375

UPDATE 15:50 Dronele navale ucrainene Sea Baby au lovit două petroliere rusești sancționate, Kairos și Virat, pe 28 noiembrie, scoțând din funcțiune navele legate de flota secretă a Kremlinului, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent pe 29 noiembrie.

Operațiunea a vizat nave aflate în largul coastei turcești a Mării Negre care, potrivit sursei, ar fi putut transporta petrol în valoare de aproape 70 de milioane de dolari și ar fi ajutat Moscova să ocolească sancțiunile internaționale.

Sursa a declarat pentru Kyiv Independent că ambele petroliere se îndreptau spre portul rus Novorossiysk pentru a încărca marfă și erau goale în momentul atacului.

Sursa a afirmat că dronele „și-au îndeplinit cu succes misiunea pe nave”, adăugând că operațiunea comună cu Marina ucraineană a dat „o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc”.

UPDATE 11:34 Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene – aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone. Numărul persoanelor decedate în Kiev a crescut la trei, a anunțat vicepremierul ucrainean, Oleksii Kuleba.

Au fost avariate clădiri rezidențiale, mașini civile și obiective de infrastructură critică. Cea mai afectată zonă a fost Kievul și regiunea.

Peste jumătate de milion de consumatori din capitală au rămas fără electricitate. Se înregistrează întreruperi în alimentarea cu apă. Infrastructura critică a trecut la surse de alimentare de rezervă.

În Harkiv, în urma loviturilor asupra infrastructurii critice, peste 200 de mii de consumatori au rămas fără încălzire.

„Trebuie să lucrăm fără să pierdem nici o zi, ca să avem suficiente rachete pentru sistemele de apărare aeriană, ca să avem tot ce ne trebuie pentru apărarea noastră și pentru a pune presiune pe Rusia. A sosit momentul ca Europa să ia o decizie cu privire la înghețarea activelor, dacă Moscova nu dorește să renunțe la atacurile cu drone și rachete. Și cu siguranță trebuie să discutăm cu toți partenerii despre măsurile necesare pentru a pune capăt acestui război. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a transmis președintele Volodimir Zelenski.

În noaptea de 29 noiembrie (de la ora 18:00 pe 28 noiembrie), armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor critice de infrastructură ale Ucrainei, folosind drone de luptă, rachete aeriene și terestre. Direcția principală a atacului a fost regiunea Kiev.

În total, trupele Forțelor Aeriene au detectat și au urmărit 632 de mijloace de atac aerian – 36 de rachete și 596 de drone de diferite tipuri:

596 de drone de atac;

5 rachete aerobalistice X-47M2 „Kinjal”;

23 de rachete cu aripi X-101/Iskander-K;

4 rachete balistice „Iskander-M”;

4 rachete aeriene ghidate X-59/69.

Conform datelor preliminare, până la ora 10:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 577 de ținte aeriene:

558 de drone;

1 rachetă aerobalistică X-47M2 „Kinjal”;

12 rachete cu aripi X-101/Iskander-K;

4 rachete balistice Iskander-M;

2 rachete aeriene ghidate X-59/69.

Au fost înregistrate lovituri de rachete și 35 de drone de atac în 22 de locații, precum și căderi de resturi în 17 locații.

UPDATE 09:42 În urma atacurilor din noaptea de sâmbătă asupra regiunii Kiev, două persoane au murit. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 8 persoane, printre care un copil și o persoană cu mobilitate redusă. În urma atacului combinat, au fost avariate clădiri rezidențiale, potrivit pompierilor.

În cartierul Șevcenkov, o clădire rezidențială de 14 etaje a fost avariată. Au ars apartamente la etajele 4-5. Incendiul a fost stins. La fața locului, medicii au acordat ajutor unei persoane.

În cartierul Solomian, resturile au căzut pe o clădire rezidențială de 25 de etaje, ceea ce a dus la aprinderea izolației exterioare și la distrugerea parțială a fațadei de la etajul 1 la etajul 3. Au fost avariate mașinile parcate. Incendiul a fost stins. Medicii au acordat asistență medicală la fața locului pentru două persoane.

La o altă adresă, resturile au căzut pe un bloc de locuințe cu 17 etaje, fără a provoca un incendiu. De asemenea, s-a înregistrat o lovitură într-un garaj lângă un bloc de locuințe din sectorul privat. A izbucnit un incendiu, care este în curs de stingere.

Cartierul Sviatoșinski: lovitură într-un bloc de locuințe cu 3 etaje. A izbucnit un incendiu la etajul 2, salvatorii au salvat un copil. O altă persoană a apelat la medici. A fost scos cadavrul unei persoane de sub dărâmături.

La o altă adresă a avut loc o lovitură într-o casă privată cu două etaje.

Cartierul Dniprovski: lovitura într-o clădire rezidențială de 10 etaje a provocat distrugerea etajelor 6-7. De la etajul 7 au fost salvate 3 persoane, printre care o persoană cu mobilitate redusă.

Cartierul Darnițki: în urma căderii unei rachete în curtea unui bloc de 9 etaje, a izbucnit un incendiu la etajele 5-7. O persoană a murit, 6 persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată.

La una dintre adrese, racheta a lovit mașinile parcate lângă unul dintre centrele comerciale ale orașului.