LIVE TEXT Armata rusă a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone și bombe. Mai multe victime și răniți raportați. Război în Ucraina, ziua 1374

UPDATE 21:56 Armata rusă a atacat districtele Nikopol și Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și bombe planante, două persoane fiind ucise și două rănite. Potrivit Ukrinform, Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale, a declarat acest lucru pe Facebook.

El a spus că armata rusă a atacat comunitatea Vasylkiv din districtul Synelnykove cu drone, în timp ce comunitatea Pokrovske a fost lovită cu bombe ghidate (KAB).

„Un bărbat în vârstă de 37 de ani și o femeie în vârstă de 56 de ani au fost uciși. Sincere condoleanțe familiilor și celor dragi. Alți doi au fost răniți”, a subliniat Haivanenko.

El a adăugat că o casă privată a fost distrusă și alte cinci au fost avariate. Un liceu a luat foc.

În sectorul Nikopol, armata rusă a folosit artilerie și drone FPV. Centrul raional, precum și comunitățile Pokrovske, Myrove și Marhanets, au fost atacate.

UPDATE 19:30 În urma atacurilor cu bombe ghidate din regiuneea Harkov, 2 case private și 2 anexe au fost complet distruse, iar cel puțin 6 case private vecine au fost avariate, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Salvatorii, o echipă medicală din cadrul Serviciului de Urgență de Stat și un ofițer de salvare comunitară au fost implicați în eliminarea consecințelor atacului. Toți au lucrat sub amenințarea unor bombardamente repetate.

Oleg Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, a relatat despre atac pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Conform informațiilor preliminare, inamicul a lovit satul Șestakove cu o bombă planantă. În urma bombardamentului, un bărbat a fost ucis; identitatea sa este în curs de clarificare. Două femei, în vârstă de 61 și 52 de ani, au suferit răni. Acestea au fost spitalizate”, a declarat Syniehubov.

UPDATE 14:00 În noiembrie, în timpul asaltului asupra pozițiilor ucrainene, militarii ruși au încercuit și au luat prizonier un soldat al Forțelor Armate ale Ucrainei, în apropierea satului Hnativka, raionul Pokrovsk. Despre acest incident a anunțat Serviciul de presă al Procuraturii Regionale Donețk.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre militarii ruși „i-a legat mâinile, iar altul l-a lovit de mai multe ori în cap cu patul armei”. Când soldatul ucrainean, neînarmat și aflat în captivitate, nu a mai reacționat, acesta a fost împușcat.

Oamenii legii au inițiat o anchetă preliminară într-un dosar penal privind comiterea unei infracțiuni de război care a dus la moartea unei persoane (alin. 2 art. 438 din Codul penal al Ucrainei). Sunt desfășurate acțiuni procesuale urgente pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului și identificarea persoanelor responsabile de comiterea acestei crime.

Uciderea intenționată a unui prizonier de război reprezintă o încălcare gravă a Convențiilor de la Geneva și este calificată drept o crimă internațională gravă.

UPDATE 11:19 Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate.

Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul de faţă, sunt la fel de importante apărarea poziţiilor ucrainene, rezistenţa pe front şi activitatea comună cu partenerii pentru consolidarea posibilităţilor diplomatice.

„Echipa noastră, împreună cu reprezentanţii americani, chiar la sfârşitul săptămânii – va continua să aducă punctele pe care le avem ca rezultat al întâlnirilor de la Geneva într-o formă care să ne conducă pe calea păcii şi a garanţiilor de securitate. Va avea loc o întâlnire a delegaţiilor”, a subliniat Zelenski.

Preşedintele a adăugat că delegaţia ucraineană va fi bine pregătită şi orientată spre discuţii substanţiale.

„Suntem în contact acum atât cu partea americană, cât şi cu prietenii noştri europeni. De asemenea, îi informez pe partenerii noştri din alte regiuni ale lumii şi le mulţumesc pentru sprijinul acordat suveranităţii noastre, statului nostru”, a remarcat Volodimir Zelenski.

UPDATE 10:46 Președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să semneze un acord de pace care ar presupune renunțarea la teritoriile ucrainene. Acest lucru a fost declarat de șeful Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, într-un interviu acordat revistei The Atlantic, citată de hromadske. Potrivit acestuia, „niciun om cu bun simț” nu ar semna un document de renunțare la teritoriu.

„Atâta timp cât Zelenski este președinte, nimeni nu trebuie să se aștepte ca noi să renunțăm la teritorii. El nu va semna un acord de renunțare la teritorii. Constituția interzice acest lucru. Nimeni nu poate face acest lucru dacă nu vrea să încalce Constituția Ucrainei și să se opună poporului ucrainean”, a declarat șeful Oficiului Prezidențial.

UPDATE 10:39 Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura specializată în combaterea corupției din Ucraina (SAP) desfășoară percheziții care-l vizează pe șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak.

Ermak a comentat perchezițiile.

„Astăzi, NABU și SAP efectuează într-adevăr acțiuni procedurale la domiciliul meu. Anchetatorii nu întâmpină niciun obstacol. Li s-a acordat acces deplin la apartament, iar avocații mei sunt prezenți la fața locului și colaborează cu forțele de ordine. Din partea mea, cooperare deplină”, a scris șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pe Telegram.

Ermak este implicat într-un scandal de corupție în Ucraina, scrie Novaia Gazeta Europe. Persoanele implicate în acest caz sunt considerate participante la scheme de mită la scară largă.

UPDATE 10:28 În noaptea de 28 noiembrie, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 72 de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale armatei ucrainene.

Aproximativ 50 dintre dronele lansate au fost de tip Shahed.

„Potrivit datelor preliminare, la ora 09:00, 63 de drone de tip Shahed, Gerber și drone de alte tipuri au fost doborâte de apărarea aeriană în nordul, sudul și estul țării. Lovitura rachetei balistice și 9 lovituri ale dronelor au fost înregistrate în 5 locații, precum și căderea fragmentelor unei drone doborâte într-o locație”, a informat sursa.

UPDATE 08:35 Premierul ungar Viktor Orban urmează să se întâlnească astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, scrie EuroNews. Informația provine de la surse din cadrul guvernului ungar implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de investigație central-europene VSquare. Guvernul maghiar nu a confirmat încă vizita, Budapesta afirmând că va informa publicul cu privire la programul lui Orban la momentul oportun.

Orban a îndemnat UE să sprijine planul propus de SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia.

Agenda întâlnirii nu este încă cunoscută. Orban a menținut însă legăturile cu Putin de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, iar cei doi lideri au păstrat legătura în mod regulat, întâlnindu-se personal de trei ori de la începutul anului 2022.