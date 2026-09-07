LIVE TEXT Dronele rusești au atacat o întreprindere din regiunea Cernihiv. O femeie a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1657

UPDATE 16:53 Forțele ruse au atacat o întreprindere din Priluki, regiunea Cernihiv, cu drone pe 7 septembrie, declanșând un incendiu și rănind o femeie din zonă. Potrivit Ukrinform, poliția regională Cernihiv a raportat acest lucru pe Telegram.

„Astăzi, armata rusă a atacat o întreprindere din Priluki cu drone. Rapoartele preliminare indică faptul că o femeie din zonă, care se afla la o stație de autobuz din apropiere, a fost rănită. Atacul a declanșat un incendiu”, se arată în comunicat.

Echipe de anchetă ale poliției, experți criminaliști, ofițeri de poliție comunitară și toate serviciile de urgență lucrează la fața locului.

UPDATE 15:50 Administrația de Stat a orașului Kiev își acumulează rezerve de alimente și apă potabilă pentru a se pregăti pentru pene prelungite de curent și alte situații de urgență în timpul iernii care urmează, a anunțat luni, 7 septembrie, Administrația de Stat a orașului Kiev, potrivit Kyiv Post.

Orașul va acorda prioritate asistenței pentru locuitorii cu venituri mici și persoanele care se confruntă cu circumstanțe dificile, potrivit lui Oleh Kuiavskyi, șef adjunct al Administrației de Stat a orașului Kiev.

Kievul a constituit deja rezerve de produse alimentare esențiale ca parte a pregătirilor pentru sezonul de toamnă și iarnă 2026-2027. Aceste provizii sunt destinate să asigure că locuitorii pot primi alimente de bază în cazul în care întreruperi ale sistemului energetic afectează orașul.

Rezervele vor fi folosite și în Punctele de Invincibilitate în timpul întreruperilor prelungite de curent, pentru a ajuta persoanele afectate de situații de urgență și pentru a furniza hrană lucrătorilor implicați în intervenția în caz de urgență și în alte operațiuni urgente.

Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, Kievul poate organiza mese calde pentru până la 25 de mii de persoane, a declarat administrația.

De asemenea, orașul intenționează să achiziționeze încă 20 de mii de pachete alimentare care pot fi distribuite în caz de urgență.

Anunțul vine în timp ce Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă în contextul războiului în desfășurare al Rusiei, infrastructura energetică a țării rămânând o țintă cheie a atacurilor rusești.

UPDATE 13:40 Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat rafinării de petrol din trei regiuni rusești, precum și un amplasament pentru depozitarea și lansarea de drone de atac în regiunea Kursk.

Ukrinform relatează acest lucru, citând postarea președintelui Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Războinicii noștri continuă să răspundă în mod just la atacurile rusești asupra Ucrainei. O rafinărie de petrol a fost atacată în regiunea Riazan. Capacitățile noastre de rază lungă de acțiune au fost folosite împotriva rafinăriilor de petrol din regiunea Perm și Tatarstan și împotriva unui amplasament pentru depozitarea și lansarea de drone de atac în regiunea Kursk”, a scris șeful statului.

În plus, potrivit lui Zelenski, o țintă a fost atacată în Marea Neagră.

În august, Ucraina a efectuat atacuri la distanță lungă împotriva unor ținte din interiorul Rusiei, la o distanță de până la 1900 de kilometri. Printre ținte s-au numărat 12 rafinării majore de petrol, două întreprinderi de prelucrare a gazelor și petrochimie, două întreprinderi din industria de apărare și alte instalații importante.

UPDATE 11:05 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au neutralizat 71 din cele 92 de drone folosite de forțele ruse pentru a ataca Ucraina începând cu seara zilei de 6 septembrie. Potrivit Ukrinform, Comandamentul Forțelor Aeriene al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat acest lucru pe Facebook.

„Începând cu ora 18:00, duminică, 6 septembrie, forțele ruse au lansat 92 de drone de luptă, inclusiv drone cu reacție de tip Shahed, drone Gerbera, drone momeală Parodiya și drone S8000 Banderol, din direcțiile Oriol, Primorsko-Ahtarsk, Donețk ocupat temporar și Hvardiiske din Crimeea ocupată temporar”, conform sursei citate.

Atacul aerian a fost respins de aeronave ucrainene, forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic, unități de sisteme fără pilot și echipe mobile de pompieri ale Forțelor de Apărare.

Conform datelor preliminare, până luni, 7 septembrie, ora 9:00, apărarea aeriană ucraineană doborâse sau suprimase 71 de drone.

Lovituri au fost înregistrate în 12 locații, în timp ce resturi de la ținte doborâte au căzut într-o singură locație.

UPDATE 09:10 În urma atacului armatei ruse asupra regiunii Odesa au avut loc incendii și distrugeri în două districte, informează Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În districtul Odesa, două mașini și iarbă uscată au luat foc. Gardurile, fațada și geamurile a două clădiri rezidențiale au fost, de asemenea, avariate.

În districtul Ismail, o clădire rezidențială a fost avariată, două mașini și o curte au luat foc”, potrivit salvatorilor ucraineni.

Toate incendiile au fost lichidate prompt. Serviciul de Urgență al Ucrainei a implicat 21 de salvatori și 5 unități de echipamente pentru a elimina consecințele.

UPDATE 08:10 Un depozit de petrol din orașul rus Soci a părut să reaprindă pe 7 septembrie, la trei zile după ce a fost lovit de drone ucrainene, au informat canalele mass-media ruse Telegram, conform Kyiv Independent.

Videoclipurile postate de locuitorii din Soci pe rețelele de socializare par să arate depozitul de petrol, deținut de compania energetică de stat a Rusiei Rosneft, în flăcări și în fum. Canalul rus de monitorizare Telegram ExileNova+ raportează că autoritățile le cer localnicilor să închidă ferestrele din cauza fumului puternic din destinația de vacanță de pe coastă.

La momentul publicării, Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent rapoartele și nici amploarea prejudiciului cauzat.

Nu a fost imediat clar ce a cauzat depozitul de petrol să reaprindă. Alertele de raid aerian rusesc în regiune nu au fost activate înaintea incendiului.