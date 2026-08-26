LIVE TEXT Dronele rusești au atacat Cernihiv, ucigând o femeie și un copil. Război în Ucraina, ziua 1645

UPDATE 08:55 O femeie și un copil de patru ani au fost uciși în Cernihiv miercuri dimineață, în urma unui atac cu drone rusești. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Telegram de șeful Administrației Militare a orașului Cernihiv, Dmitro Brijinski.

Potrivit acestuia, armata rusă a atacat din nou orașul cu drone în cursul dimineții.

O dronă a lovit o clădire rezidențială. O femeie și un copil de patru ani au fost uciși, în timp ce un copil de 14 ani a fost rănit.

Așa cum a relatat anterior Ukrinform, un incendiu a izbucnit într-o casă privată din Cernihiv în seara zilei de 25 august, după ce o dronă rusească a lovit clădirea. Printre cei răniți s-au numărat doi copii.