LIVE TEXT NATO încearcă să evite o confruntare militară directă cu Rusia, declară un fost oficial al Alianței. Război în Ucraina, ziua 1644

UPDATE 22:00 NATO încearcă să evite o confruntare militară directă cu Rusia și nu are o abordare cuprinzătoare pentru contracararea războiului hibrid al Kremlinului, potrivit unui fost oficial al Alianței. Stefanie Babst, fostă șefă a echipei NATO pentru previziuni strategice și fostă secretară generală adjunctă pentru diplomație publică, și-a exprimat această opinie într-un interviu acordat pentru Ukrinform.

„Pentru mine este foarte clar că NATO face tot posibilul pentru a evita o confruntare militară directă cu Rusia. Nu văd ca această abordare să se schimbe în curând”, a declarat fosta oficială a Alianței.

În același timp, ea consideră că eforturile NATO de descurajare a Rusiei nu au fost suficient de convingătoare.

„Dacă eforturile NATO de descurajare a Rusiei ar fi fost de neclintit și convingătoare, Moscova nu ar fi îndrăznit să trimită drone cu dispozitive explozive către aeroportul din Leipzig. Nu ar fi îndrăznit să lanseze rachete deasupra României și Poloniei. Nu și-ar trimite flota fantomă să navigheze prin Marea Baltică”, a spus Babst.

Experta consideră, de asemenea, că nici NATO, nici UE nu au în prezent o abordare cuprinzătoare pentru contracararea războiului hibrid al Rusiei. Potrivit acesteia, statele membre continuă să trateze incidentele individuale ca pe niște evenimente izolate și evită să ia în considerare măsuri de contracarare ofensive, în special în spațiul cibernetic.

Babst este convinsă că ambele organizații au nevoie de un mecanism integrat pentru planificarea rezilienței și desfășurarea exercițiilor.

„Mijloacele și procedurile noastre de contracarare a atacurilor hibride ale Moscovei trebuie planificate și testate în condiții de stres, așa cum procedăm cu capacitățile noastre militare”, a declarat experta.

UPDATE 21:30 Lituania a promis finanțare pentru șapte inițiative menite să contribuie la returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia și la consolidarea responsabilizării pentru crimele comise împotriva acestora, au declarat pentru Kyiv Independent organizatorii proiectului „Children First: Protection of Ukraine’s Future”.

„Copiii nu pot fi folosiți ca instrumente de război sau ocupație”, a declarat prima doamnă a Lituaniei, Diana Nausėdienė, în cadrul ceremoniei.

„Identitatea lor nu poate fi rescrisă cu forța. Legăturile lor de familie nu pot fi tratate ca un inconvenient. Iar viitorul lor nu aparține unei puteri ocupante. Acesta este un principiu pe care Lituania va continua să-l apere fără ezitare și fără compromisuri”, a spus Nausėdienė.

UPDATE 19:00 Ucraina a primit aprobarea Regatului Unit și a Franței pentru a produce rachete cu rază lungă de acțiune Storm Shadow/SCALP, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Estoniei, Alar Karis, la Kiev, pe 25 august, scrie presa ucraineană.

Zelenski a spus că președintele francez Emmanuel Macron a confirmat că restricțiile privind rachetele SCALP și licențele aferente vor fi ridicate.

„Vom acționa. Cred că aceasta este o decizie foarte pozitivă și una importantă”, a adăugat Zelenski într-o postare pe Telegram.

Anunțul a fost făcut în timp ce Zelenski și Karis s-au întâlnit la Kiev. Președintele Estoniei a ajuns în Ucraina pentru a marca Ziua Independenței, pe 24 august, și pentru a discuta despre sprijinul militar, apărarea antiaeriană și cooperarea mai largă.

Decizia ajută Ucraina să se apropie de producerea rachetelor pe plan intern. Regatul Unit a acceptat ca firma europeană de apărare MBDA să transmită Ucrainei informații tehnice clasificate despre componentele fabricate în Marea Britanie ale rachetelor SCALP, a anunțat guvernul britanic pe 24 august.

Kremlinul a criticat decizia. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a calificat-o drept „combustibil turnat pe foc” și a declarat că Rusia colectează deja informații despre posibilele locuri de producere a rachetelor în Ucraina.

SCALP este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, produsă în comun de Franța și Regatul Unit, unde este denumită Storm Shadow. Aceasta are o rază de acțiune de până la 250 de kilometri și este concepută pentru lovituri de precizie asupra unor ținte fixe, inclusiv pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Zelenski a mai spus că Ucraina se așteaptă să primească, în termen de șapte până la 10 zile, un calendar pentru continuarea lucrărilor la Freyja, un proiect comun al companiilor europene și ucrainene de apărare pentru dezvoltarea unui sistem antirachetă balistică.

UPDATE 16:10 În noaptea de 24 spre 25 august (începând cu ora 18:00 din 24 august), armata rusă a lansat un atac cu o rachetă balistică Iskander-M, o rachetă aeriană ghidată X-31P, precum și 150 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 124 de drone inamice de tip Shahed, Gerber și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 17 locații, precum și căderea resturilor de la dronele doborâte în 7 locații.

UPDATE 11:40 Rafinăria de petrol Afipski, una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, a fost lovită în urma unui atac cu drone desfășurat în timpul nopții, au relatat canalele rusești de pe Telegram, conform presei de la Kiev.

Rafinăria din regiunea Krasnodar Krai este una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, producând benzină, motorină, distilați din condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf. Instalația prelucrează aproximativ 6,25 milioane de tone de țiței pe an — circa 2% din producția de rafinare a Rusiei — și a mai fost ținta unor atacuri ucrainene anterioare.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu de proporții la rafinărie. În timpul atacului, în regiunea Krasnodar au fost activate alertele de raid aerian.

Tot în regiunea Krasnodar, gara Afipski și-a suspendat activitatea în urma atacului, potrivit Parchetului pentru Transporturi din Sudul Rusiei.

Două persoane au fost ucise și alte două rănite în urma atacului, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev. O gară, o rafinărie de petrol și clădiri rezidențiale au fost avariate, potrivit guvernatorului.

În altă parte a Rusiei, s-a raportat, de asemenea, activitate a sistemelor de apărare aeriană în apropierea rafinăriei de petrol din Novoshakhtinsk, din regiunea Rostov, deși nu s-au semnalat imediat pagube la instalație.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 148 de ținte aeriene pe teritoriul Rusiei și deasupra Mării Negre și a Mării Azov.

UPDATE 08:55 În noaptea de 24 spre 25 august, în cartierul Holosiivskii din Kiev, una dintre locuințele de la etajul 14 a fost avariată în urma unui bombardament al Federației Ruse. Atacul nu a provocat un incendiu sau victime, au precizat pompierii.

„În districtul Holosiivskyi, unde resturile unei drone inamice au lovit un bloc de locuințe, o persoană a fost rănită. Medicii au acordat îngrijiri medicale femeii rănite în regim ambulatoriu”, a comunicat ulterior primarul Vitali Kliciko.

UPDATE 08:50 În regiunea Dnipropetrovsk, în timpul nopții, forțele ruse au bombardat un centru comercial și de divertisment.

În noaptea de 25 august, în urma unui atac în localitatea Slobojansk din raionul Dniprovsk, au izbucnit incendii pe terenul din apropierea centrului comercial și de divertisment, precum și în interiorul clădirii.

Echipele de intervenție au stins incendiile.

Au fost avariate un camion și finisajele interioare ale centrului comercial și de divertisment.

UPDATE 08:30 În dimineața zilei de marți, 25 august, în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Vulcănești (Republica Moldova) – Vinogradovka (Ucraina), a avut loc un atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

La ora 02:51, Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat Poliția de Frontieră că o dronă se deplasa dinspre teritoriul Ucrainei către R. Moldova, în regiunea Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat. La ora 03:47, autoritățile au comunicat că aparatul de zbor dispăruse de pe radarele ucrainene în apropierea localității Vlădiceni (Ucraina).

În jurul orei 03:18, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, precum că la ora 02:55, punctul de trecere a frontierei Vinogradovka (Ucraina) a fost atacat cu o dronă de tip Shahed. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Ulterior, în jurul orei 03:49, patrula staționară din cadrul punctului de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone de tip Shahed pe teritoriul punctului de trecere ucrainean Vinogradovka.

„Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei. Distanța dintre cele două puncte de trecere este de aproximativ trei kilometri. În urma atacului, punctul ucrainean de trecere a frontierei Vinogradovka a fost afectat. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești (RM) – Vinogradovka (UA) a fost sistată”, se menționează în comunicat.

La ora 03:52, Serviciul Operațiuni Aeriene a informat despre o altă dronă care se deplasa în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 kilometri de frontiera de stat a Republicii Moldova. La ora 04:18, autoritățile ucrainene au confirmat că drona a fost doborâtă.