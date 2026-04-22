LIVE TEXT În Sumî, specialiștii au continuat lucrările de intevenție după bombardamentele Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1519

UPDATE 22:10 Pe parcursul zilei de 22 aprilie, în orașul Sumî, specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, împreună cu voluntarii, serviciile comunale și autoritățile locale, au continuat lucrările de intervenție și refacere după bombardamentele masive.

Prin eforturi comune, au fost demolate 360 de metri pătrați de structuri de construcții, au fost demontate 225 de rame de ferestre deteriorate și au fost acoperite temporar peste 1000 de goluri de ferestre.

La fața locului au activat statul major pentru lichidarea consecințelor situațiilor de urgență și ofițerul salvator al comunității.

UPDATE 20:30 Trupele rusești au atacat districtele Nikopol, Krîvîi Roh și Sinelnîkiv din regiunea Dnipropetrovsk de aproape 40 de ori, folosind artilerie, bombe aeriene și drone, a anunțat Oleksandr Hanzha, șeful administrației militare regionale, pe Telegram.

În comunitățile Nikopol, Chervonohrîhorivka, Marhanets, Pokrovsk și Mîrove din districtul Nikopol, o afacere, case private și mașini au fost avariate.

În comunitatea Zelenodolsk din districtul Krîvîi Rih, rușii au avariat o locuință privată

Un incendiu a izbucnit în comunitatea Pokrovsk din districtul Sînelnîkivskîi.

Nu au existat victime, a menționat șeful Administrației Militare Regionale.

UPDATE 19:00 În satul Ivanivka, comuna Semenivka, regiunea Cernihiv, o combină de recoltat din câmp și depozite au fost avariate în urma unui atac cu drone asupra unei întreprinderi agricole, a relatat pe Facebook Oleksandr Seliverstov, șeful Administrației de Stat din districtul Novhorod-Siverskîi.

„Pe 22 aprilie, în jurul orei 14:30, armata rusă a atacat infrastructura uneia dintre întreprinderile agricole ale districtului cu două drone. O combină de recoltat care se afla pe câmp în acel moment a fost avariată când una dintre drone a lovit-o. A doua dronă a lovit clădirile de depozitare ale întreprinderii agricole”, a declarat Seliverstov.

Potrivit acestuia, nu au fost primite informații despre victime.

În orașul Semenivka, regiunea Cernihiv, o femeie în vârstă a fost rănită , iar locuințe private au fost avariate după ce o dronă a lovit o zonă rezidențială.

UPDATE 16:05 În regiunea Donețk: salvatorii grupului de evacuare „Phoenix” au evacuat, de la începutul lunii aprilie, 64 de locuitori din Sviatohirsk și Drujkivka, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Printre persoanele evacuate se numără doi copii și 13 persoane cu mobilitate redusă, care au avut nevoie de sprijin și însoțire specială.

„Fiecare intervenție este o poveste aparte de salvare, de decizii dificile și de speranță într-un viitor sigur. Salvatorii parcurg zilnic kilometri pe drumuri periculoase pentru a-i ajuta pe cei care nu se pot evacua singuri.”

UPDATE 15:45 În noaptea de 22 aprilie, armata rusă a atacat cu 215 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și cu alte tipuri de drone, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo, precum și Chauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 189 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de UAV-uri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 24 de drone de atac în 13 locații, precum și căderea resturilor în 6 locații.

UPDATE 13:33 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut la Odesa o agentă a FSB-ului rusesc, care ar fi organizat asasinarea comandantului unei unități a Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Ukrinform.

Suspecta ar fi instalat un GPS pe automobilul militarului, pe care un asasin urma să-l folosească pentru a-l localiza și ucide cu o armă de foc.

Ancheta a stabilit că atentatul a fost organizat de o fostă locuitoare a regiunii Kirovohrad, care în ultimii 15 ani a trăit în Rusia. Ea a intrat în vizorul FSB după ce s-a adresat biroului din Moscova al „Drugaia Ukraina” („Cealaltă Ucraină”), un proiect politic condus de fostul deputat Viktor Medvedciuk.

Acolo, femeia voia să obțină asistență juridică după ce fusese acuzată de furt. Însă, în loc de consultanță juridică, reprezentanții lui Medvedciuk au predat-o ofițerilor FSB.

În schimbul închiderii dosarului, serviciile de informații ruse au trimis-o la Odesa pentru a pregăti atentatul asupra comandantului unității Forțelor pentru Operațiuni Speciale, susțin autoritățile militare ucrainene.

Ajunsă la Odesa, agenta ar fi închiriat un apartament în blocul în care locuia militarul. De asemenea, cu bani de la FSB, a cumpărat un automobil la mâna a doua, pentru a putea intra discret în parcarea unde era staționată mașina potențialei ținte.

Conform autorităților militare ucrainene, prin acces de la distanță la dispozitivul de urmărire, serviciile de informații rusești intenționau să monitorizeze rutele și tiparele de deplasare ale militarului.

UPDATE 08:26 Numărul persoanelor rănite în urma atacului masiv al armatei ruse împotriva raionului Bogoduhiv, regiunea Harkiv, a crescut la 11, anunță Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.