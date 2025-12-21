LIVE TEXT Armata rusă atacă regiunea Zaporijjea de aproape cinci mii de ori într-o săptămână. Război în Ucraina, ziua 1396

UPDATE 18:00 Armata rusă a bombardat regiunea Zaporijjea de aproape 5 000 de ori într-o săptămână. Șaizeci de persoane au fost rănite.

Despre aceasta a fost relatat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, rezumând săptămâna.

Aproximativ 620 de case, mașini și construcții au fost distruse. Șaizeci de persoane au fost rănite.

În cursul zilei, ocupanții au efectuat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană.



UPDATE 16:40 Comisarul Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, a făcut apel la Tatiana Moskalkova, avocatul poporului rus, solicitând informații despre locul unde se află locuitorii satului Hrabovske din regiunea Sumî, care au fost duși cu forța pe teritoriul Federației Ruse de către ocupanți.

El a relatat aceasta pe Telegram.

Potrivit lui Lubineț, s-a stabilit preliminar că, pe 18 decembrie, personal militar rus a reținut ilegal aproximativ cincizeci de civili în Hrabovske, i-a ținut fără acces la mijloace de comunicații și condiții adecvate, iar pe 20 decembrie i-a transportat cu forța în Rusia.

Lubineț a subliniat că astfel de acțiuni constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar.

„Am contactat urgent Comisarul pentru Drepturile Omului din Federația Rusă, solicitând informații despre locul unde se află, condițiile lor de detenție și măsuri imediate pentru returnarea lor în siguranță în Ucraina”, a declarat Lubineț.

De asemenea, el a trimis o scrisoare Comitetului Internațional al Crucii Roșii și a cerut comunității internaționale să ofere o evaluare juridică adecvată a acțiunilor Rusiei și să utilizeze toate mecanismele de influență disponibile pentru a opri deportarea ilegală a populației civile din Ucraina.

„Și fac apel către cetățenii noștri: a rămâne într-o zonă de luptă este periculos. Evacuarea este o șansă de a te salva pe tine și pe cei dragi”, a adăugat avocatul poporului.



UPDATE 15:00 În regiunea Harkiv, în ultima zi, în urma atacurilor rusești, două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite.

Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a relatat acest lucru pe Telegram .

„În orașul Izium, un bărbat în vârstă de 49 de ani și o femeie în vârstă de 42 de ani au fost uciși, iar o femeie în vârstă de 64 de ani a fost rănită; în așezarea Kivsharivka din comunitatea Kupiansk, un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit”, a declarat oficialul.

Inamicul a folosit activ diverse tipuri de arme împotriva regiunii Harkiv: 9 bombe planore, 4 drone de tip Geran-2 și 1 dronă (tipul urmează să fie stabilit).

În districtul Kupiansk, o casă privată a fost avariată în localitatea Kupiansk-Vuzlovyi, iar cinci case private au fost avariate în localitatea Velykyi Burluk. În districtul Izium, un bloc de apartamente și o casă privată, un centru cultural și 13 vehicule au fost avariate în orașul Izium. În districtul Chuhuiv, o bază de recreere a fost avariată în satul Prymorske.

UPDATE 12:30 Forțele rusești, cu un număr superior de efective, au trecut frontiera de stat a Ucrainei în apropierea satului Hrabovske, situat la granița cu Rusia, în comuna Krasnopillia din regiunea Sumî. Despre aceasta a fost raportat pentru Ukrinform de către Direcția Principală de Comunicații a Forțelor Armate ale Ucrainei.

De asemenea, s-a confirmat că, după ce rușii au ocupat așezarea, peste 50 de civili ucraineni au fost duși cu forța pe teritoriul Federației Ruse. Este vorba în principal despre bărbați și femei în vârstă care refuzaseră anterior să se evacueze din regiune.

Statul Major General a subliniat că refuzul lor de a evacua trupele în interiorul Ucrainei nu legitimează acțiunile forțelor de invadare de relocare forțată a civililor ucraineni în Rusia.

„Forțele de ordine ucrainene desfășoară o anchetă preliminară într-un dosar penal privind încălcarea legilor și obiceiurilor de război de către personalul militar rus, și anume privarea ilegală de libertate și deportarea forțată a civililor”, au menționat reprezentanții direcției. Aceștia au adăugat că Forțele Armate ale Ucrainei consideră în prezent această acțiune o încălcare a articolului 49 din a patra Convenție de la Geneva, care interzice, indiferent de motiv, transferul forțat individual sau în masă sau deportarea persoanelor protejate din teritoriul ocupat pe teritoriul puterii ocupante.

Statul Major General a îndemnat încă o dată locuitorii din zonele de frontieră să se evacueze în regiuni mai sigure și a reamintit că numărul crimelor de război înregistrate de forțele de ordine din Ucraina de către forțele ruse se apropie de 200 000.

UPDATE 11:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina aparține exclusiv autorităților ucrainene și nu poate fi influențată de președintele rus Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care ar avea loc alegeri.

„Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când și în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a afirmat Zelenski, excluzând orice posibilitate de organizare a scrutinului în teritoriile aflate în prezent sub ocupație rusă.

Declarațiile vin în contextul în care Moscova a lansat ideea unei reduceri a atacurilor aeriene în schimbul organizării de alegeri, propunere respinsă de liderul ucrainean.

Totodată, Zelenski a anunțat că Statele Unite au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, care ar urma să aibă loc la Miami și să vizeze identificarea unei soluții pentru încheierea războiului.

„Washingtonul a propus un format, din câte știu eu, Ucraina, Statele Unite, Rusia”, a declarat președintele ucrainean, adăugând că la discuții ar putea participa și reprezentanți europeni.

„Ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (…) odată ce vom vedea potențialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc”, a precizat Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că rolul Washingtonului este esențial pentru exercitarea unei presiuni reale asupra Moscovei.

09:00 În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană și rănind patru.

Despre aceasta a fost relatat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform.

„O persoană a fost ucisă și patru au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra districtelor Zaporijjea și Polohiv”, se arată în postare.

Potrivit Administrației Militare Regionale, trupele ruse au efectuat 12 lovituri aeriene asupra Rozumivka, Voskresenka, Bilenke, Huliaypole, Orikhiv, Ternuvate, Verkhnia Tersia, Zaliznychne și Preobrazhenka.

298 de UAV-uri cu diferite modificări (în principal FPV) au atacat: Chervonodniprovka, Hryhorivka, Tavriiske, Stepnohirsk, Primorske, Shcherbaky, Lukyanivske, Huliaypole, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Zelenе, Varvari, și Dobropillia, și Dobropil.

Cinci lovituri MLRS au fost efectuate pe teritoriul orașelor Șcerbakîi, Huliaipole, Mala Tokmachka și Dobropillia.

199 de lovituri de artilerie au fost efectuate pe teritoriul Stepnohirsk, Primorsky, Shcherbakiv, Huliaypole, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Zelene, Varvarivka, Solodke și Dobropillia.

Administrația Militară Regională Zaporijjea a primit 33 de rapoarte privind daune aduse locuințelor, mașinilor și infrastructurii.