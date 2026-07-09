LIVE TEXT Armata rusă a atacat mai multe regiuni ucrainene cu drone și rachete balistice. Sunt raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1597

UPDATE 11:00 În noaptea de 9 iulie, armata rusă a atacat mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete balistice. Țintele aeriene au fost lansate atât de pe teritoriile ocupate temporar, cât și de pe teritoriul Rusiei, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Forțele de ocupație ruse au lansat două rachete balistice „Iskander-M” din Crimeea, iar alte 94 de drone de atac de tip Shahed, „Gerbera”, „Italmas” și drone-momeală de tip „Parodia” au fost lansate din următoarele direcții: Briansk, Millerovo și Orel, în Rusia, Gvardeiskoie în Crimeea și Donețk.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 72 de drone rusești în nordul, sudul și estul țării. Două rachete și 19 drone au lovit 13 locații, iar fragmentele rezultate în urma interceptărilor au căzut în alte patru zone.

Hromadske scrie că regiunea Herson a fost vizată de atacuri cu drone. În districtul Berislav, forțele ruse au lovit o clădire de locuințe, în urma atacului un bărbat în vârstă de 72 de ani a decedat. De asemenea, în timpul nopții, forțele de ocupație au lansat explozibili asupra orașului Herson, iar doi bărbați, cu vârste de 51 și 46 de ani, au fost răniți.

„La sosirea echipajului de asistență medicală de urgență la fața locului, militarii ruși au atacat din nou vehiculul de serviciu al medicilor. În urma loviturii, trei angajați ai serviciului de urgență au fost răniți — doi medici cu vârste de 38 și 49 de ani și un șofer în vârstă de 50 de ani. Toate victimele au fost spitalizate și primesc îngrijirile medicale necesare”, a precizat procuratura regional.

De asemenea, forțele ruse au atacat regiunea Zaporijiea. Potrivit șefului administrației militare regionale, Ivan Fedorov, în ultimele 24 de ore, forțele de ocupație au lovit 52 de localități cu aviație, sisteme de lansare multiplă de rachete și artilerie. Au fost folosite și drone.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse au atacat trei districte cu drone, artilerie și bombe aeriene, au anunțat autoritățile regionale. Au fost afectate locuințe, o școală, automobile, anexe gospodărești și o stație de alimentare cu carburanți.

UPDATE 8:47 Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 9 iulie mai multe obiective petroliere și militare din Rusia, precum și petroliere aflate în Marea Azov. Totodată, în partea ocupată a regiunii Herson au avut loc întreruperi ale alimentării cu energie electrică, a anunțat șeful administrației de ocupație, Vladimir Saldo, scrie The Moscow Times.

În orașul Tver, potrivit guvernatorului regional, Vitali Korolev, „în urma respingerii unui atac cu drone”, unul dintre rezervoarele unei baze petroliere locale a luat foc. Oficialul a declarat că incendiul a fost localizat până în jurul orei 07:00. Canalele ucrainene de monitorizare susțin că este vorba despre baza petrolieră „Tvernefteprodukt”, situată în cartierul Elevator. Imagini publicate de martori arată o coloană densă de fum ridicându-se deasupra instalației, iar localnicii au raportat explozii, notează publicația Astra.

Aceasta este principala bază petrolieră a companiei „Tvernefteprodukt”, care aparține, printr-o filială, companiei „Surgutneftegaz”. Operatorul deține o rețea de 52 de stații de alimentare, scrie sursa citată.

O altă bază petrolieră a fost atacată și a luat foc în apropierea cătunului Viazniki, din regiunea Stavropol, a anunțat guvernatorul Vladimir Vladimirov. Potrivit acestuia, locuitorii din apropiere au fost evacuați, deoarece incendiul s-a apropiat de rezervoarele cu materiale combustibile. Baza petrolieră din districtul Șpakovski, dotată cu un parc de rezervoare și o rampă de încărcare, este considerată un important nod logistic din spatele frontului, unde sunt stocate și expediate motorină și benzină.

De asemenea, în Marea Azov, două petroliere au luat foc în urma celui de-al doilea atac cu drone din aceeași zi, au anunțat autoritățile ruse.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliușar, a declarat că navele atacate în Golful Taganrog au suferit avarii mecanice. Incendiul de la unul dintre petroliere a fost stins, însă cel de-al doilea era încă în flăcări în jurul orei 07:30. Echipajele au fost evacuate, iar autoritățile susțin că nu au existat victime. Potrivit guvernatorului, sistemele ruse de apărare antiaeriană au doborât în timpul nopții „peste douăzeci de drone”.

8:10 Operadorii Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport rusești de-a lungul coridorului terestru către Crimeea ocupată temporar, pe parcursul unei singure săptămâni, au anunțat Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina.

Lovirea logisticii militare de pe coridorul terestru către Crimeea reprezintă una dintre prioritățile operatorilor Forțelor Sistemelor Fără Pilot, scrie Ukrinform, precizând că acest coridor este o arteră esențială de aprovizionare pentru contingentul militar rus. Prin el, forțele de ocupație transportă combustibil, muniție, armament și echipamente militare.

„Prin urmare, fiecare cisternă cu combustibil și fiecare vehicul greu de transport de pe această rută reprezintă o țintă militară legitimă. În doar o săptămână, operatorii unităților Forțelor Sistemelor Fără Pilot au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport de pe coridorul terestru către Crimeea, perturbând sprijinul logistic al grupării de trupe ruse din această zonă”, au declarat reprezentanții Forțelor Sistemelor Fără Pilot.

Ieri, 7 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot au lovit 10 petroliere aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei.