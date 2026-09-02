LIVE TEXT Armata lui Putin a lansat un atac asupra regiunii Kiev: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1652

UPDATE 12:01 Două persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Kiev, în dimineața zilei de 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de către șeful Administrației militare regionale Kiev, Timur Tkacenko.

În Bucea, un bărbat a suferit o plagă provocată de schije la coapsă.

În raionul Brovarî, o femeie a suferit răni provocate de schije la braț și umăr.

Aceștia primesc îngrijirile medicale necesare.

UPDATE 08:40 În noaptea de marți spre miercuri, 1-2 septembrie, forțele ruse au lansat un atac asupra regiunii Odesa. Conform autorităților militare ucrainene, opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil.

De asemenea, infrastructura a fost avariată, iar mai multe case au fost distruse.

„(…) Potrivit informațiilor de până acum, opt persoane au fost rănite, printre care și un copil. Două persoane au fost spitalizate. A fost avariată o clădire rezidențială cu 24 de etaje. La câteva etaje, apartamentele au fost distruse. În clădirile din apropiere au fost sparte geamurile. Au fost avariate și automobile. De asemenea, au fost distruse clădiri de birouri și două instituții de învățământ.

Specialiștii continuă să evalueze consecințele atacului în mai multe sectoare ale orașului. La fața locului lucrează serviciile operative și cele comunale. Energeticienii încearcă să restabilească cât mai rapid alimentarea cu energie electrică. Pentru locuitori au fost deschise centre operative, unde aceștia pot primi ajutorul necesar”, a anunțat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa.