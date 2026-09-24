LIVE Ședința Parlamentului: simplificarea operațiunilor valutare și modificări ale modului de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale

Parlamentul are o nouă ședință joi, 24 septembrie. Deputații vor examina 17 proiecte de lege, dintre care 8 sunt marcate cu sigla UE.

În lectura a doua urmează să fie examinate proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice, precum și proiectul privind modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională. Tot în lectura a doua vor fi examinate proiectele de modificare a cadrului normativ privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și decontare a instrumentelor financiare și privind liberalizarea parțială a reglementării valutare.

În prima lectură, deputații vor examina proiecte care vizează modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din municipiile Chișinău și Bălți, comunitățile de energie, dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile și a pieței biocarburanților.

UPDATE 11:31 Legislativul a adoptat proiectul privind modificarea Legii cu referire la Curtea Constituțională. Proiectul de lege prevede modificarea articolului care se referă la criteriile de eligibilitate și la modul de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Conform documentului, procedura de selectare a unui nou judecător va demara cu trei luni înainte de expirarea mandatului.

Instituțiile care selectează candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale – Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii – vor fi obligate să organizeze procedura de selectare pe baza unor criterii obiective. Prin urmare, fiecare autoritate va publica pe pagina sa web oficială anunțul despre inițierea procedurii de selectare, cerințele pentru candidați și termenul-limită de depunere a actelor de participare.

Următoarea etapă obligatorie este consultarea publică și verificarea integrității candidaților. Totodată, CV-urile acestora vor fi publicate, iar societatea civilă, mass-media și alte părți interesate vor avea un termen în care să trimită informații documentate despre eligibilitatea, incompatibilitățile sau integritatea candidaților.

De asemenea, rezultatele finale ale procedurii de intervievare a candidaților vor fi publicate pe pagina web a instituției care a desfășurat procedura de selectare a candidatului la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Astfel, termenul pentru organizarea procedurii de selectare și desemnare a judecătorului Curții Constituționale a fost extins de la 45 de zile la trei luni, pentru a asigura un interval de timp suficient pentru desfășurarea efectivă și corespunzătoare a tuturor etapelor procedurale.

UPDATE 11:25 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de modificare a Legii privind reglementarea valutară, care prevede adaptarea sectorului financiar la noile condiții economice și la cerințele europene. Astfel, operațiunile valutare vor fi simplificate și extinse prin liberalizare graduală, în două etape, înainte de liberalizarea totală.

Documentul prevede majorarea etapizată a plafoanelor valorice pentru efectuarea mai multor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astfel, plafonul va crește de la 10 000 la 100 000 de euro, iar începând cu 1 ianuarie 2028 – la 250 000 de euro.

Totodată, va fi eliminat regimul de autorizare pentru cumpărarea de către rezidenți a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piața de capital și pe piața monetară din R. Moldova. De asemenea, va fi extinsă lista operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizare, inclusiv în cazul creditelor și împrumuturilor acordate de societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară și societățile de asigurare și reasigurare în favoarea nerezidenților.

Proiectul prevede și eliminarea, începând cu 1 octombrie 2027, a regimului de notificare la BNM și a luării la evidență pentru anumite împrumuturi și credite externe primite de rezidenți.

O altă modificare adoptată vizează unitățile de schimb valutar. Acestea vor putea presta servicii de plată și distribui sau răscumpăra monedă electronică, dacă sunt înregistrate în calitate de agenți ai societăților de plată sau ai societăților emitente de monedă electronică licențiate.

UPDATE 11:19 Deputații au votat în lectura a doua proiectul de lege privind modificarea unor acte normative ce țin de reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice, dar și proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care se referă la combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice.