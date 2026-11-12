VIDEO Ședința Guvernului. Un fost gimnaziu și o fostă grădiniță vor trece din domeniul public în domeniul privat

Cabinetul de miniștri s-a întrunit joi, 12 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 37 subiecte, printre care proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară, întocmit la Kiev la 26 octombrie 2026 și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova în anul de studii 2026-2027.

UPDATE 11:19 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordul de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat și schimbarea destinației acestora a fost aprobat.

Un fost gimnaziu și o fostă grădiniță din satul Egoreni, raionul Soroca și Săseni, raionul Călărași. Una dintre ele nu mai este utilizată din 1990.

UPDATE 11:10 Acordului dintre Guvernul R. Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind măsurile de securitate pentru protecția informaților clasificate a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:53 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea metodologiilor de stabilire a tarifelor aferente serviciilor prestate contra cost de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a fost aprobat.

Proiectul stabilește metodologia de stabilire a tarifelor aferente serviciilor de evaluare a competențelor de comunicare în limba română ale persoanelor adulte și ale elevilor din învățământul liceal.

UPDATE 10:50 Miniștrii au aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a locuințelor veteranilor de război în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

UPDATE 10:46 A fost aprobat proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova în anul de studii 2026-2027.

23 de dosare au fost depuse în învățământul superior și 45 de dosare al elevilor instiuțiilor profesional tehnic. Ministerul Educației a precizat că au fost selectați cei cu medii mari și cei care au participat în activități de voluntariat.

UPDATE 10:38 Acordului dintre Guvernul R.Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară, întocmit la Kiev la 26 octombrie 2026 a fost aprobat de Legislativ.

UPDATE 10:20 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar) a fost aprobat de miniștri.

UPDATE 10:09 Cristian Jardan a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Educației, responsabil de domeniul tineret și sport.

Tatiana Bodrug a fost numită în funcția de secretară generală interimară a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Valeriu Mija a fost eliberat din funcția de secretar de stat în baza cererii de demisie. Acesta a fost numit ambasador al R. Moldova în Belgia și Luxembrug.