VIDEO Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pentru 2026

Cabinetul de miniștri s-a întrunit miercuri, 30 septembrie, în ședința Guvernului. Pe agendă sunt mai multe proiecte care ar urma să fie aprobate. Vor fi analizate de miniștri proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei energetice a R. Moldova pentru perioada 2026-2050 și proiectul de hotărâre privind aprobarea Conceptului sistemului informațional de trasabilitate a substanțelor minerale utile extrase.

UPDATE 10:35 A fost aprobat raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2026.

UPDATE 10:28 Miniștrii au aprobat Conceptului sistemului informațional de trasabilitate a substanțelor minerale utile extrase.

UPDATE 10:27 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Danemarca privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, întocmit la Chișinău la 17 septembrie 2026, a fost votat de miniștri.

UPDATE 10:22 Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la instituirea și funcționarea Punctului Unic de Contact și a Punctelor Naționale de Contact în scopul schimbului de date și informații.

UPDATE 10:20 Guvernul a susținut proiectul de hotărâre cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională.

UPDATE 10:19 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei energetice a R. Moldova pentru perioada 2026-2050, aprobat de cabinetul de miniștri.

Documentul expune viziunea modului în care R. Moldova va produce, transporta și va consuma energia în următorii 25 de ani, fiind adaptată contextului complet schimbat față de Strategia din 2013: sincronizarea cu sistemul european ENTSO-E, independența de livrările de gaze din Federația Rusă și statutul de țară candidată la Uniunea Europeană.

UPDATE 10:18 Miniștrii au aprobat proiect de lege cu privire la asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri.

UPDATE 10:15 Mihail Jereghi a fost numit, prin transfer, în funcția de director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură din 1 octombrie.

UPDATE 10:13 Iuliana Garam a fost propusă în funcția de secretară de stat al Ministerului Sănătății din 1 octombrie.

Potrivit Ministerului Sănătății, în noua funcție, Iuliana Garam va coordona un portofoliu care vizează modernizarea modului în care sunt planificate, finanțate și furnizate serviciile medicale. Portofoliul include domenii esențiale pentru reformele aflate în derulare în sistemul de sănătate: regionalizarea și reorganizarea serviciilor medicale, transformarea digitală, evaluarea tehnologiilor medicale și modernizarea mecanismelor de finanțare în sănătate.