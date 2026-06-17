LIVE Ședința Guvernului: 23 de subiecte, pe ordinea de zi

Miercuri, 17 iunie, are loc ședința Guvernului. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 23 de subiecte, printre care aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Organizației Internaţionale a Muncii privind oportunități egale și egalitatea de tratament a lucrătorilor bărbați și femei, dar și modificarea unor acte normative ce urmăresc consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

UPDATE 10:24 Elena Buga va ocupa funcția de șefă a oficiului teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat și reprezentantă a Executivului în teritoriu. Candidatura sa a fost susținută de Guvern.

UPDATE 10:23 Guvernul a aprobat numirea lui Mihai Gheorghieș în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.

UPDATE 10:21 Daniela Cujba a fost rechemată din funcția de Ambasador și reprezentant permanent al R. Moldova pe lângă Consiliul Europei. Funcția va fi preluată de Victor Lăpușneanu. Totodată, Inga Ionesii a fost numită în funcția de Ambasador a R. Moldova în India, iar Victor Chirilă, care este Ambasador al R. Moldova în Ucraina, a fost numit Ambasador al R. Moldova în Armenia, prin cumul, cu reședința la Kiev. De asemenea, Alexei Țurcan va deveni consul al R. Moldova în orașul Odesa.