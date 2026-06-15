LIVE Ședința CSM. Concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la CSJ, în desfășurare

Luni, 15 iunie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit în ședință. În cadrul acesteia se va desfășura concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), organizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În concurs s-au înscris trei candidate: Ana Cucerescu, Oxana Parfeni și Elena Croitor.

UPDATE 14:31 Are loc desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la CSJ. Conform regulamentului, concursul nu va fi transmis în direct, ci va fi înregistrat, iar ulterior înregistrările vor fi publicate de către CSM.

Sursa: CSM

UPDATE 14:21 Magistratul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți, oficiul central, și-a dat demisia din proprie inițiativă. CSM a acceptat cererea acestuia.