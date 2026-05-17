LIVE Alegeri locale noi și referendumuri locale: Până la ora 18:00, peste 21 de mii de alegători au participat la vot în cele 12 localități

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare în cele 12 localități din țară, unde duminică, 17 mai, au loc alegeri locale noi și referendumuri locale, se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 40 secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 69 750 alegători.

UPDATE 18:15 Comisia Electorală Centrală informează că, până la ora 18:00, în cele 12 localități, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 21 137 de alegători, ceea ce reprezintă o rată generală de 30,20 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale.

În localitățile, unde au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat de către 20 355 de alegători sau 30,38 % din cei așteptați la urnele de vot. În cele două localități unde au loc referendumuri locale, către această oră au votat 782 alegători sau 26,30%.

Cea mai înaltă prezență la vot este înregistrată în satul Plop, raionul Dondușeni unde la urnele de vot până la această oră s-au prezentat 486 alegători (49,90%).

Procesul de vot decurge fără incidente.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, alegerile locale noi și referendumul local sunt considerate valabile dacă la ele au participat cel puțin 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

Sursa: cec.md

UPDATE 15:07 Potrivit CEC, până la ora 15:00, în localitățile unde au loc alegeri locale noi, la vot s-au prezentat, în total, 16 169 de alegători, ceea ce reprezintă 24,15% din numărul celor incluși pe listele electorale.

În cele două localități unde au loc referendumuri locale, către ora 15:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 618 alegători sau 20,79%. Rata totală de participare la vot este de 24,01%.

Localitățile cu cea mai scăzută prezență la vot sunt comuna Sadîc, raionul Cantemir și satul Copceac, UTA Găgăuzia­­­­­ unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 17,16% și, respectiv, 20,20%.

UPDATE 12:15 Până la ora 12:00, în localitățile unde au loc alegeri locale noi au votat 10 064 alegători, ceea ce reprezintă 15,05% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. La referendumurile locale, în total, dreptul la vot către ora 12:00 a fost exercitat de către 380 de alegători sau 12,79%, potrivit CEC.

Cei mai activi sunt alegătorii din satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești, unde s-a înregistrat o participare de peste 28%.

Procesul de vot decurge fără incidente. Puteți urmări în regim live prezența la vot accesând linkul: https://pvlocale.cec.md/prezenta.

„În localitățile unde au loc alegeri locale noi, până la ora 09:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 2 197 de alegători sau 3,29% din cei așteptați la urnele de vot. În cele două localități unde au loc referendumuri locale, la vot către ora 09:00, în total, s-au prezentat 74 alegători sau 2,49%”, potrivit CEC.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu până la ora 14:00. Cererea va fi însoțită și de un certificat medical.

Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Amintim că alegeri locale noi vor pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia va fi aleasă noua componență a consiliului local.

Referendum local privind revocarea primarului are loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.

Actele de identitate vor fi restituite după exercitarea votului la alegerile din 17 mai. CEC a modificat procedura de vot

Modificarea procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat.