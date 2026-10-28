Guvernul Republicii Moldova a aprobat lista laureaților Premiului Național pentru anul 2026. Distincțiile sunt acordate pentru realizări remarcabile în domeniile literaturii, artelor plastice, cinematografiei, medicinei, științei și sportului, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii.

Laureații Premiului Național pentru anul 2026 sunt:

Claudia Partole , poetă, prozatoare, dramaturgă, eseistă și jurnalistă – pentru întreaga activitate literară și culturală, contribuția la dezvoltarea literaturii pentru copii și tineret, promovarea lecturii și formarea culturală a tinerei generații;



, poetă, prozatoare, dramaturgă, eseistă și jurnalistă – pentru întreaga activitate literară și culturală, contribuția la dezvoltarea literaturii pentru copii și tineret, promovarea lecturii și formarea culturală a tinerei generații; Veaceslav Fisticanu , artist plastic și pedagog, Maestru în Artă – pentru întreaga activitate artistică și pedagogică, contribuția la dezvoltarea picturii contemporane din Republica Moldova, formarea generațiilor de artiști plastici și promovarea artei plastice naționale;



, artist plastic și pedagog, Maestru în Artă – pentru întreaga activitate artistică și pedagogică, contribuția la dezvoltarea picturii contemporane din Republica Moldova, formarea generațiilor de artiști plastici și promovarea artei plastice naționale; Valeriu Jereghi , regizor, scenarist și scriitor, Maestru în Artă, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii – pentru realizarea volumului „Nuvele cinematografice”, contribuția la dezvoltarea cinematografiei și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional;



, regizor, scenarist și scriitor, Maestru în Artă, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii – pentru realizarea volumului „Nuvele cinematografice”, contribuția la dezvoltarea cinematografiei și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional; Valeriu Cușnir , medic oftalmolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, șef al Catedrei oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – pentru contribuția la dezvoltarea oftalmologiei și optometriei, modernizarea metodelor de diagnostic și tratament și formarea specialiștilor în domeniu;



, medic oftalmolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, șef al Catedrei oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – pentru contribuția la dezvoltarea oftalmologiei și optometriei, modernizarea metodelor de diagnostic și tratament și formarea specialiștilor în domeniu; Igor Povar , doctor habilitat în științe chimice, șef al Laboratorului „Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză” din cadrul Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova – pentru ciclul de rezultate științifice „Fundamente termodinamice pentru predicția și controlul proceselor chimice complexe în tehnologii de tratare a apelor și protecție a mediului”;



, doctor habilitat în științe chimice, șef al Laboratorului „Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză” din cadrul Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova – pentru ciclul de rezultate științifice „Fundamente termodinamice pentru predicția și controlul proceselor chimice complexe în tehnologii de tratare a apelor și protecție a mediului”; Margareta Curtescu (Maria Abramciuc), cercetătoare, critic literar, eseistă și scriitoare, doctor în filologie, cercetător științific coordonator în cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova – pentru contribuția la cercetarea și valorificarea literaturii române din Basarabia, dezvoltarea criticii și istoriei literare, precum și pentru activitatea universitară și creația literară;

(Maria Abramciuc), cercetătoare, critic literar, eseistă și scriitoare, doctor în filologie, cercetător științific coordonator în cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova – pentru contribuția la cercetarea și valorificarea literaturii române din Basarabia, dezvoltarea criticii și istoriei literare, precum și pentru activitatea universitară și creația literară; Oleg Crețul, sportiv de performanță la para judo, Maestru Emerit al Sportului și Antrenor Emerit al Republicii Moldova, președinte al Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova și președinte de onoare al Federației Sportive Naționale de Judo pentru Persoane cu Dizabilități – pentru performanțele sportive de referință și contribuția la dezvoltarea și promovarea mișcării paralimpice din Republica Moldova.





În cadrul ședinței Guvernului, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat importanța recunoașterii contribuției acestora la dezvoltarea țării.

„Este o tradiție frumoasă, acești oameni iluștri au făcut mult pentru țara noastră și cred că merită astfel de premii. Ne-am fi dorit cu toții să fie mai mulți oameni și mai multe premii și mai mari, dar din puținul pe care îl avem le mulțumim”, a declarat premierul.

Laureații au fost selectați prin vot secret de Comisia pentru decernarea Premiului Național, în urma examinării candidaturilor depuse. În acest an, au fost prezentate, în total 25 de dosare.

Premiul Național este acordat anual de Guvern pentru realizări remarcabile în domenii de importanță națională. Fiecare premiu constă într-o diplomă, o medalie și o recompensă financiară în valoare de 100 de mii de lei.