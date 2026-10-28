Artiom Cociu a fost propus pentru a prelua funcția de șef interimar la AGE

Artiom Cociu a fost propus pentru a prelua funcția de șef interimar la Agenția de Guvernare Electronică. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pe 28 octombrie. Funcția de director a devenit vacant după ce Nicoleta Colomeț a renunțat la fotoliul său, ca urmare a ultimului incident de securitate în care aproape un milion de IDNP-uri au fost vizate în tentative de extragere a datelor cu caracter personal.

Potrivit lui Ciorici, Cociu are o expertiză solidă în gestionarea sistemelor digitale complexe, „înțelege în profunzime” cum funcționează aceste sisteme și știe ce trebuie îmbunătățit pentru ca ele să fie sigure și eficiente.

„Experiența sa tehnologică este completată de 15 ani de activitate în audit financiar și în restructurarea companiilor, un domeniu care cere rigoare și decizii bine fundamentate. Este exact combinația de care avem nevoie acum, în era digitalizării rapide și a dezvoltării inteligenței artificiale. Viteza cu care construim sisteme digitale trebuie echilibrată de disciplina și vigilența cu care le punem în funcțiune. Artiom Cociu înțelege în profunzime provocările cu care se confruntă transformarea digitală: problemele trebuie identificate urgent, iar soluțiile aplicate rapid, astfel încât cetățenii să”, a declarat Ciorici.

Nicoleta Colomeeț, s-a retras din funcția de directoare a Agenției de Guvernare Electronică. Anunțul a fost făcut în ședința de miercuri, 28 octombrie, a Guvernului.

Plecarea s-a din funcție s-a întâmplat după ce date aferente a circa 750 000 de IDNP-uri au fost extrase în urma unui atac cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale. Despre acest lucru a anunțat Agenția de Guvernare Electronică (AGE) pe 27 octombrie.

Informațiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay.

Potrivit AGE, în timpul atacului cibernetic nu au fost afectate informațiile cu privire la cardurile bancare.