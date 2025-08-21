Lista candidaților din partea ALDE, condus de Arina Spătaru, „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor

54 de candidați au fost înscriși de către Comisia Electorală Centrală (CEC) din partea Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), pentru alegerile legislative din toamnă. Prima pe listă este lidera partidului, Arina Spătaru, cea care a fost „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor, colaborând cu oamenii legii.

În listă se regăsesc 28 de femei și 26 de bărbați.

Numele Prenumele Anul nașterii Profesia Funcția Locul de muncă Spătaru Arina 1978 economist președintă PP „ALDE” Leahu Tatiana 1982 pedagog profesoară IP Gimnaziul „Durlești” Stanila Natalia 1986 asistentă socială coordonatoare AO „Izbiște” Ionașco Efimia 1989 profesoară profesoară CE „Trușeni” Baranciuc Petru 1959 muzician pensionar pensionar Brînzilă Sergiu 1967 economist auditor CS „ASTERRA GRUP” Sajin Vitalie 1987 polițist ofițer al poliției franceze Poliția Națională Franceză Tutunaru Tudor 1968 muzician temporar neangajat temporar neangajat Rusu Ion 1985 relații internaționale controlor SEGN „Bălți Gaz” Serafimovici Iurie 1955 inginer electrician șef serviciu securitate industrială (SISSM) SA „INCOMLAC” Raicu Radu 1990 jurist șomer temporar neangajat Rusu Sergiu 1980 jurist jurist temporar neangajat Korostîșevskaia Lilia 1981 economistă temporar neangajată temporar neangajată Culai Alexandr 2005 student student Universitatea din Regatul Țărilor de Jos, or. Tilburg Țentiu Emilia 1950 profesoară de limba și literatura română pensionară pensionară Bivol Octavian 1968 inginer administrator SRL „GUSTORO” Clapon Maria 1956 Poetă,scriitoare, ziaristă pensionară pensionară Cernea Doina 1988 contabilă contabilă SRL „IONFINAȘ-AGRO” Bocan Cristina 1986 jurist administratoare „ROYAL TOOCH DECOR” SRL Iliciuc Ion 1947 medic profesor universitar USFM „Nicolae Testemițanu” Zlotea Alexandr 1989 specialist în protecția mediului cercetător științific USM Rusu Gabriel 2004 student student ASEM Covali Lidia 1975 profesoară profesoară Complexul Educațional „Trușeni” Cebanu Slavic 1977 contabil temporar neangajat temporar neangajat Lapteacru Anastasia 1995 designer interior liber profesionist liber profesionist Reaboi Victoria 1998 filolog registrator „AVANGARD- MED” SRL Leahu Mirela 2006 studentă studentă – Malanciuc Iurie 1984 inginer manager vânzări SRL „BOB TOYS” Inci Angela 1975 antreprenor liber profesionist liber profesionist Zmeu Rada 2006 – – – Ciobanu Valeriu 1958 jurnalist pensionar pensionar Scutelnic Andrei 1970 electrician administrator ÎI „Scutelnic Andrei” Damașcan Ermaghen 1967 arhitect asistent universitar Departamentul Arhitectura, FUA, UTM Efros Lilia 1987 contabil administrator ÎI „EFROS LILIA” Zmeu Iuliana 2005 studentă studentă USM Stârcea Olga 1991 contabil contabil SRL „Contact Grup Service” Ciorba Victoria 2001 asistentă socială asistentă socială concediu de maternitate Pupeza Amanda 2003 psiholog psiholog AO „Înțelegem Autismul” Sula Silvia 1983 cusătoreasă croitor-cusătoreasă ÎI „Silvia & Nicoli” Scutelnic Vladislav 1997 inginer inginer ÎI „Scutelnic Andrei” Melniciuc Serghei 1999 montor electricitate montor electricitate ÎI „Scutelnic Andrei” Miron Marcel 1980 jurist jurist temporar neangajat Jurjiu Daniel 2000 asistent social asistent social temporar neangajat Zambițchi Vlad 2003 student student ASEM Grecu Zinaida 1970 vânzător casier casier ABC „Gurmandis” Camenev Lilia 1968 cusătoreasă cusătoreasă temporar neangajată Corniiciuc Mariana 1988 bucătar casnică casnică Lapteacru Andrei 1979 bucătar administrator SRL „Santehgarant” Burlacu Sofia 1996 ajutor de educator ajutor de educator temporar neangajată Chirilă Maria 1959 secretară pensionară pensionară Moroșanu Doina 1986 economistă contabilă comuna Trysil, Norvegia Aidina Elena 1955 profesoară profesoară pensionară Țoncu Dumitru 1960 polițist pensionar pensionar Ionesii Victor 1969 economist economist temporar neangajat

Comisia Electorală Centrală a anunțat duminică, 10 august, că a înregistrat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Cine este Arina Spătaru?

Arina Spătaru este lidera Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și martoră principală în dosarul în care a fost condamnat deputatul Alexandr Nesterovschi la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă și pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.

Spătaru a devenit „agentă sub acoperire”, după ce liderul Platformei DA, Dinu Plîngău, a îndemnat-o să depună un denunț pe numele deputatului transfug Alexandr Nesterovschi în perioada în care acesta încerca să o racoleze pentru a lucra în echipa lui Ilan Șor.

În timpul anchetei, Spătaru a preluat conducerea partidului condus în ultimii 10 ani de Mihai Godea, cel acuzat, la rândul său, în 2011 că a părăsit PLDM după ce a fost cumpărat de Vladimir Plahotniuc.