Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Lista candidaților din partea ALDE,…

Lista candidaților din partea ALDE, condus de Arina Spătaru, „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor

Sursa: CEC

54 de candidați au fost înscriși de către Comisia Electorală Centrală (CEC) din partea Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), pentru alegerile legislative din toamnă. Prima pe listă este lidera partidului, Arina Spătaru, cea care a fost „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor, colaborând cu oamenii legii.

În listă se regăsesc 28 de femei și 26 de bărbați.

NumelePrenumeleAnul nașteriiProfesiaFuncțiaLocul de muncă
SpătaruArina1978economistpreședintăPP „ALDE”
LeahuTatiana1982pedagogprofesoarăIP Gimnaziul „Durlești”
StanilaNatalia1986asistentă socialăcoordonatoareAO „Izbiște”
IonașcoEfimia1989profesoarăprofesoarăCE „Trușeni”
BaranciucPetru1959muzicianpensionarpensionar
BrînzilăSergiu1967economistauditorCS „ASTERRA GRUP”
SajinVitalie1987polițistofițer al poliției francezePoliția Națională Franceză
TutunaruTudor1968muziciantemporar neangajattemporar neangajat
RusuIon1985relații internaționalecontrolorSEGN „Bălți Gaz”
SerafimoviciIurie1955inginer electricianșef serviciu securitate industrială (SISSM)SA „INCOMLAC”
RaicuRadu1990juristșomertemporar neangajat
RusuSergiu1980juristjuristtemporar neangajat
KorostîșevskaiaLilia1981economistătemporar neangajatătemporar neangajată
CulaiAlexandr2005studentstudentUniversitatea din Regatul Țărilor de Jos, or. Tilburg
ȚentiuEmilia1950profesoară de limba și literatura românăpensionarăpensionară
BivolOctavian1968ingineradministratorSRL „GUSTORO”
ClaponMaria1956Poetă,scriitoare, ziaristăpensionarăpensionară
CerneaDoina1988contabilăcontabilăSRL „IONFINAȘ-AGRO”
BocanCristina1986juristadministratoare„ROYAL TOOCH DECOR” SRL
IliciucIon1947medicprofesor universitarUSFM „Nicolae Testemițanu”
ZloteaAlexandr1989specialist în protecția mediuluicercetător științificUSM
RusuGabriel2004studentstudentASEM
CovaliLidia1975profesoarăprofesoarăComplexul Educațional „Trușeni”
CebanuSlavic1977contabiltemporar neangajattemporar neangajat
LapteacruAnastasia1995designer interiorliber profesionistliber profesionist
ReaboiVictoria1998filologregistrator„AVANGARD- MED” SRL
LeahuMirela2006studentăstudentă
MalanciucIurie1984inginermanager vânzăriSRL „BOB TOYS”
InciAngela1975antreprenorliber profesionistliber profesionist
ZmeuRada2006
CiobanuValeriu1958jurnalistpensionarpensionar
ScutelnicAndrei1970electricianadministratorÎI „Scutelnic Andrei”
DamașcanErmaghen1967arhitectasistent universitarDepartamentul Arhitectura,  FUA, UTM
EfrosLilia1987contabiladministratorÎI „EFROS LILIA”
ZmeuIuliana2005studentăstudentăUSM
StârceaOlga1991contabilcontabilSRL „Contact Grup Service”
CiorbaVictoria2001asistentă socialăasistentă socialăconcediu de maternitate
PupezaAmanda2003psihologpsihologAO „Înțelegem Autismul”
SulaSilvia1983cusătoreasăcroitor-cusătoreasăÎI „Silvia & Nicoli”
ScutelnicVladislav1997ingineringinerÎI „Scutelnic Andrei”
MelniciucSerghei1999montor electricitatemontor electricitateÎI „Scutelnic Andrei”
MironMarcel1980juristjuristtemporar neangajat
JurjiuDaniel2000asistent socialasistent socialtemporar neangajat
ZambițchiVlad2003studentstudentASEM
GrecuZinaida1970vânzător casiercasierABC „Gurmandis”
CamenevLilia1968cusătoreasăcusătoreasătemporar neangajată
CorniiciucMariana1988bucătarcasnicăcasnică
LapteacruAndrei1979bucătaradministratorSRL „Santehgarant”
BurlacuSofia1996ajutor de educatorajutor de educatortemporar neangajată
ChirilăMaria1959secretarăpensionarăpensionară
MoroșanuDoina1986economistăcontabilăcomuna Trysil, Norvegia
AidinaElena1955profesoarăprofesoarăpensionară
ȚoncuDumitru1960polițistpensionarpensionar
IonesiiVictor1969economisteconomisttemporar neangajat

Comisia Electorală Centrală a anunțat duminică, 10 august, că a înregistrat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Cine este Arina Spătaru?

Arina Spătaru este lidera Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și martoră principală în dosarul în care a fost condamnat deputatul Alexandr Nesterovschi la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă și pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.

Spătaru a devenit „agentă sub acoperire”, după ce liderul Platformei DA, Dinu Plîngău, a îndemnat-o să depună un denunț pe numele deputatului transfug Alexandr Nesterovschi în perioada în care acesta încerca să o racoleze pentru a lucra în echipa lui Ilan Șor. 

În timpul anchetei, Spătaru a preluat conducerea partidului condus în ultimii 10 ani de Mihai Godea, cel acuzat, la rândul său, în 2011 că a părăsit PLDM după ce a fost cumpărat de Vladimir Plahotniuc.

Tag-uri:
Distribuie articolul: