Lista candidaților din partea ALDE, condus de Arina Spătaru, „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor
54 de candidați au fost înscriși de către Comisia Electorală Centrală (CEC) din partea Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), pentru alegerile legislative din toamnă. Prima pe listă este lidera partidului, Arina Spătaru, cea care a fost „agenta sub acoperire” în gruparea coordonată de Ilan Șor, colaborând cu oamenii legii.
În listă se regăsesc 28 de femei și 26 de bărbați.
|Numele
|Prenumele
|Anul nașterii
|Profesia
|Funcția
|Locul de muncă
|Spătaru
|Arina
|1978
|economist
|președintă
|PP „ALDE”
|Leahu
|Tatiana
|1982
|pedagog
|profesoară
|IP Gimnaziul „Durlești”
|Stanila
|Natalia
|1986
|asistentă socială
|coordonatoare
|AO „Izbiște”
|Ionașco
|Efimia
|1989
|profesoară
|profesoară
|CE „Trușeni”
|Baranciuc
|Petru
|1959
|muzician
|pensionar
|pensionar
|Brînzilă
|Sergiu
|1967
|economist
|auditor
|CS „ASTERRA GRUP”
|Sajin
|Vitalie
|1987
|polițist
|ofițer al poliției franceze
|Poliția Națională Franceză
|Tutunaru
|Tudor
|1968
|muzician
|temporar neangajat
|temporar neangajat
|Rusu
|Ion
|1985
|relații internaționale
|controlor
|SEGN „Bălți Gaz”
|Serafimovici
|Iurie
|1955
|inginer electrician
|șef serviciu securitate industrială (SISSM)
|SA „INCOMLAC”
|Raicu
|Radu
|1990
|jurist
|șomer
|temporar neangajat
|Rusu
|Sergiu
|1980
|jurist
|jurist
|temporar neangajat
|Korostîșevskaia
|Lilia
|1981
|economistă
|temporar neangajată
|temporar neangajată
|Culai
|Alexandr
|2005
|student
|student
|Universitatea din Regatul Țărilor de Jos, or. Tilburg
|Țentiu
|Emilia
|1950
|profesoară de limba și literatura română
|pensionară
|pensionară
|Bivol
|Octavian
|1968
|inginer
|administrator
|SRL „GUSTORO”
|Clapon
|Maria
|1956
|Poetă,scriitoare, ziaristă
|pensionară
|pensionară
|Cernea
|Doina
|1988
|contabilă
|contabilă
|SRL „IONFINAȘ-AGRO”
|Bocan
|Cristina
|1986
|jurist
|administratoare
|„ROYAL TOOCH DECOR” SRL
|Iliciuc
|Ion
|1947
|medic
|profesor universitar
|USFM „Nicolae Testemițanu”
|Zlotea
|Alexandr
|1989
|specialist în protecția mediului
|cercetător științific
|USM
|Rusu
|Gabriel
|2004
|student
|student
|ASEM
|Covali
|Lidia
|1975
|profesoară
|profesoară
|Complexul Educațional „Trușeni”
|Cebanu
|Slavic
|1977
|contabil
|temporar neangajat
|temporar neangajat
|Lapteacru
|Anastasia
|1995
|designer interior
|liber profesionist
|liber profesionist
|Reaboi
|Victoria
|1998
|filolog
|registrator
|„AVANGARD- MED” SRL
|Leahu
|Mirela
|2006
|studentă
|studentă
|–
|Malanciuc
|Iurie
|1984
|inginer
|manager vânzări
|SRL „BOB TOYS”
|Inci
|Angela
|1975
|antreprenor
|liber profesionist
|liber profesionist
|Zmeu
|Rada
|2006
|–
|–
|–
|Ciobanu
|Valeriu
|1958
|jurnalist
|pensionar
|pensionar
|Scutelnic
|Andrei
|1970
|electrician
|administrator
|ÎI „Scutelnic Andrei”
|Damașcan
|Ermaghen
|1967
|arhitect
|asistent universitar
|Departamentul Arhitectura, FUA, UTM
|Efros
|Lilia
|1987
|contabil
|administrator
|ÎI „EFROS LILIA”
|Zmeu
|Iuliana
|2005
|studentă
|studentă
|USM
|Stârcea
|Olga
|1991
|contabil
|contabil
|SRL „Contact Grup Service”
|Ciorba
|Victoria
|2001
|asistentă socială
|asistentă socială
|concediu de maternitate
|Pupeza
|Amanda
|2003
|psiholog
|psiholog
|AO „Înțelegem Autismul”
|Sula
|Silvia
|1983
|cusătoreasă
|croitor-cusătoreasă
|ÎI „Silvia & Nicoli”
|Scutelnic
|Vladislav
|1997
|inginer
|inginer
|ÎI „Scutelnic Andrei”
|Melniciuc
|Serghei
|1999
|montor electricitate
|montor electricitate
|ÎI „Scutelnic Andrei”
|Miron
|Marcel
|1980
|jurist
|jurist
|temporar neangajat
|Jurjiu
|Daniel
|2000
|asistent social
|asistent social
|temporar neangajat
|Zambițchi
|Vlad
|2003
|student
|student
|ASEM
|Grecu
|Zinaida
|1970
|vânzător casier
|casier
|ABC „Gurmandis”
|Camenev
|Lilia
|1968
|cusătoreasă
|cusătoreasă
|temporar neangajată
|Corniiciuc
|Mariana
|1988
|bucătar
|casnică
|casnică
|Lapteacru
|Andrei
|1979
|bucătar
|administrator
|SRL „Santehgarant”
|Burlacu
|Sofia
|1996
|ajutor de educator
|ajutor de educator
|temporar neangajată
|Chirilă
|Maria
|1959
|secretară
|pensionară
|pensionară
|Moroșanu
|Doina
|1986
|economistă
|contabilă
|comuna Trysil, Norvegia
|Aidina
|Elena
|1955
|profesoară
|profesoară
|pensionară
|Țoncu
|Dumitru
|1960
|polițist
|pensionar
|pensionar
|Ionesii
|Victor
|1969
|economist
|economist
|temporar neangajat
Comisia Electorală Centrală a anunțat duminică, 10 august, că a înregistrat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).
Cine este Arina Spătaru?
Arina Spătaru este lidera Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa și martoră principală în dosarul în care a fost condamnat deputatul Alexandr Nesterovschi la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă și pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
Spătaru a devenit „agentă sub acoperire”, după ce liderul Platformei DA, Dinu Plîngău, a îndemnat-o să depună un denunț pe numele deputatului transfug Alexandr Nesterovschi în perioada în care acesta încerca să o racoleze pentru a lucra în echipa lui Ilan Șor.
În timpul anchetei, Spătaru a preluat conducerea partidului condus în ultimii 10 ani de Mihai Godea, cel acuzat, la rândul său, în 2011 că a părăsit PLDM după ce a fost cumpărat de Vladimir Plahotniuc.